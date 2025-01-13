Список болезней, с которыми не берут в армию в 2026 году

Проблемы со здоровьем — одна из основных причин для того, чтобы получить освобождение от срочной службы в армии. Где найти полный перечень (список) болезней, дающих такое освобождение, с какими заболеваниями можно получить отсрочку, как устанавливается категория годности и какое расписание болезней действует в 2026 году — в материале РИА Новости.

Призыв на военную службу

Служить в армии обязаны все жители России мужского пола, возраст которых соответствует установленным законом пределам, а также нет никаких оснований для получения отсрочки. Укомплектовать вооруженные силы страны необходимым для их функционирования личным составов позволяет призыв на военную службы. Ключевые аспекты, касающиеся службы в российской армии, регулирует Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

Сроки призыва в 2026 году

Долгое время военный призыв в России осуществляется дважды в год (весенний начинался с 1 апреля и длился вплоть до 15 июля, осенний — с 1 октября до финала года, то есть 31 декабря).

С 1 января 2026 года, в законе “О воинской обязанности и военной службе” вступили в силу поправки, по которым призыв на военную службу отныне осуществляется круглый год. В течение этого же периода будут осуществляться и все необходимые процедуры: медосвидетельствование, психологический отбор и ряд других мероприятий. А вот отправлять призывников к месту службы по-прежнему будут дважды - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Призывной возраст в 2026 году

Один из ключевых критериев для потенциальных призывников — возраст. С 1 января 2024 года данный параметр изменился: теперь верхняя планка составляет не 27 лет, а 30 лет. Нижняя планка осталась прежней — 18 лет.

Уголовная ответственность за уклонение от призыва

В Уголовном кодексе страны прописаны и те наказания, которые грозят желающим уклониться от службы в армии. В соответствии с частью 1 статьи 328 за подобное грозит штраф в размере до 200 000 рублей, арест на срок до полугода, принудительные работы (до 2 лет) или лишение свободы (также до двух лет).

Кого не берут в армию

Несмотря на требования закона, некоторые категории россиян могут быть освобождены от службы в армии временно или постоянно.

Освобождение по состоянию здоровья

Определить, годен или нет конкретный гражданин к военной службе, помогает расписание болезней. Так называется официальный перечень заболеваний, которые распределены по группам и подробно описаны в тексте Постановления Правительства РФ N 565. Рядом с каждым заболеванием указано, какой категории годности они соответствуют. В пункте 2 статьи 5.1 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе" указано, что таких категорий существует пять: от “А”, что значит полностью годен к службе, до “Д” - “не годен к военной службе”.

« “Перечень заболеваний, при наличии которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут быть приняты на военную службу по контракту в периоды мобилизации, военного положения и в военное время, был обновлен и вступил в силу с 10 февраля 2026 года, — говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — В новый перечень включены различные недуги, врожденные аномалии развития, а также последствия повреждений аорты, вен, артерий и лимфатических сосудов, которые сопровождаются умеренным нарушением кровообращения и других функций”.

Другие основания для освобождения

Помимо этого от срочной службы освобождаются граждане:

имеющие непогашенную судимость за любой вид преступления;

приговоренные судом к условному наказанию;

работающие в МЧС, МВД, ФСБ (освобождаются от призыва на время службы в указанных структурах);

являющиеся обладателями ученой степени;

имеющие прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы.

Правовая основа освобождения от армии по здоровью

Существует несколько основных документов, которые регулируют основы прохождения военной службы, а также, соответственно, и получение отсрочки от нее.

Расписание болезней — основной документ

Утвержденное законом расписание болезней, которые считаются основанием для признания человека временно или полностью не годным к службе в армии, а также годным к службе, но с ограничениями, содержится в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 № 565.

Федеральный закон № 53-ФЗ "О воинской обязанности"

Все ключевые аспекты, касающиеся военной службы в нашей стране (и осуществления призыва на нее в том числе), указаны в тексте Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”. Так, полный перечень всех категорий, которые присваиваются гражданам по результатам медицинского освидетельствования, прописан в статье 5.1 , а в статье 23 того же закона перечислены основания для освобождения граждан от призыва.

Изменения в законодательстве 2025–2026 годов

При необходимости расписание болезней пересматривается и корректируется, а в соответствующие нормативные документы вносят изменения. Так, наличие у призывника сколиоза 2 степени может стать основанием как для присвоения ему категории “Б” (то есть годен, но с незначительными ограничениями), так и категории “В” (что равносильно признанию ограниченно годным к несению военной службы). Все будет зависеть от сопутствующих факторов и имеющихся симптомов. Например, страдающие гипертонией 1 степени россияне прежде (в определенных ситуациях) могли рассчитывать на категорию “В”, однако с осени минувшего 2025 года данный недуг от службы призывников уже не освобождает (разве что их могут причислить к категории “Б”).

Распространенные болезни, с которыми не берут в армию

Согласно действующему расписанию болезней, в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.

Зрение: близорукость, дальнозоркость, астигматизм

Критерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней.

“При близорукости от −6,0 до −12,0 диоптрий на любом глазу призывнику присваивается категория “В” – ограниченно годен, что освобождает от призыва в мирное время, а при миопии более −12,0 диоптрий устанавливается категория “Д”, аналогичная признанию человека не годным к военной службе.

Аналогичные подходы действуют и при дальнозоркости: показатели от +8,0 до +12,0 диоптрий соответствуют категории “В”, а превышение +12,0 диоптрий – категории “Д”, - говорит Анна Шамарова, врач-офтальмолог сети оптик “Счастливый взгляд”. - Существенное значение имеет и астигматизм: при разнице преломляющей силы в главных меридианах глаза более 4,0 диоптрий призывник признается ограниченно годным, а при астигматизме свыше 6,0 диоптрий негодным к службе. Подобные нормативы были введены вовсе не случайно. Высокая степень миопии, гиперметропии и астигматизма существенно снижается четкость зрения, а также нарушается пространственная ориентация, повышается риск осложнений со стороны сетчатки и зрительного нерва. Физические нагрузки и стресс могут привести к прогрессирующему ухудшению состояния здоровья глаз”.

Если призывнику незадолго до получения повестки была сделана коррекция зрения, после которой он еще восстанавливается, ему дается отсрочка. По ее окончании гражданину нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.

Плоскостопие

При плоскостопии и других видах деформации стопы, если они привели к значительному нарушению функций, юноша может быть освобожден от службы в армии. Но в большинстве случаев это заболевание дает категорию годности "В".

А вот продольное или поперечное плоскостопие I степени не является основанием для освобождения от призыва.

Сколиоз

Сколиоз, или искривление позвоночника, относится к числу наиболее распространенных заболеваний позвоночника. Даже при наличии небольшой степени сколиоза гражданин не может быть признан полностью годным к военной службе, но при определении категории будут учитываться как угол деформации, так и имеющиеся при этом симптомы.

Точная степень сколиоза определяется при помощи рентгенограммы, где виден угол искривления:

I степень - от 1 до 10 градусов (в большинстве случаев присваивается категория “Б-3”);

II степень - 11 - 25 градусов (при отсутствии нарушений - категория “Б”, при наличии функций или болевого синдрома может быть категория “В”);

III степень - 26 - 50 градусов (чаще всего - категория “В”);

IV степень -более 50 градусов (категория “Д”).

Артериальное давление и гипертония

Патологии со стороны сердечно-сосудистой системы - еще одно распространенное показание для освобождения от службы (либо установления ограничений). Например, при гипертонической болезни 1 степени (при систолическом давлении в покое от 140 до 159 мм рт.ст., а диастолическим - от 90 до 99 мм рт.ст. и без пострадавших от него “органов-мишеней”), призывнику могут присвоить категории “А” или “Б”. При гипертониях 2 или 3 стадий, сопровождающихся нарушениями в работе “органов-мишеней”, присваивается категория “В” или “Д”.

Вес: недостаточный и избыточный

В 13 и 86 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом гражданин не допускается в армию. Освобождение от службы можно получить, имея как недостаточный, так и излишний вес. Во всех случаях для оценки состояния питания используется индекс массы тела, который рассчитывается по определенной формуле.

Так, не годными к военной службе признаются граждане с ожирение III степени при наличии сопутствующих заболеваний, вызванных напрямую данным состоянием. Категория “В” присваивается гражданам при той же III степени ожирения, но без сопутствующих недугов либо в том случае, если они сопровождаются незначительным нарушением функций.

Если у гражданина диагностировано алиментарное ожирение I или II степени, присваивается категория “А” или “Б”.

Категорию “В” также присваивают гражданам при недостаточном физическом развитии. Последнее отмечается в том случае, если вес составляет менее 45 килограмм, а рост при этом менее 150 сантиметров.

Кожные заболевания

Освобождение от призыва можно получить с такими дерматологическими заболеваниями как атопический дерматит, крапивница, экзема и псориаз. При этом решение во многом будет зависеть от степени и масштабов поражения. Категория “Д” присваивается гражданам в том случае, если подобные заболевания трудно поддаются лечению, а их проявления затрагивают более 10 процентов поверхности тела.

Болезни желудка и ЖКТ

Россияне, страдающие от серьезных патологий желудочно-кишечного тракта, также не могут считать полностью годными к несению военной службы. Так, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вызвавшая серьезные нарушения в организме, дает право на получение категории “Д”, а то же заболевание, но в более легкой форме и редкими обострениями - категорию “В”.

Аналогичным образом ситуация обстоит и с грыжами. Если они не приводят к нарушению функций организм, то гражданину присваивается категория “Б-3”, если грыжа большая либо склонна к рецидивам, то категория “Д”.

Травмы

Тяжелые травмы также могут стать серьезным основанием для освобождения от армии. ТаК, если после компрессионного перелома позвоночника его функции остаются нарушенными, призывная комиссия присвоит категорию "Д" и полностью освободит юношу от службы. Если же перелом вызвал умеренные либо незначительные нарушения - будет присвоена категория “В”.

Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.

Зубы

Гражданин может быть признан ограниченно годен к военной службе в том случае, если у него отсутствуют более 10 зубов (в пределах одной челюсти). Категория “В” также присваивается в том случае, если отсутствует 8 коренных зубов на одной челюсти (либо 4 коренных на одной и 4 - на второй, но с противоположной стороны).

Список всех болезней, с которыми не берут в армию

Существует целый блок недугов, при наличии которых граждане полностью освобождаются от призыва на военную службу. Их можно разделить на несколько основных категорий.

Инфекционные и паразитарные заболевания

Данная группа включает:

туберкулез (если заболевание находится в активной стадии);

лепру (также известную как проказа);

ВИЧ-инфекцию;

хронические и при этом прогрессирующие активные вирусные гепатиты.

Онкологические заболевания

Все выявленные злокачественные новообразования (вне зависимости от их локализации) являются основанием для освобождения от военной службы. Категорию “Д” также можно получить и при выявлении доброкачественных опухолей в том случае, если они вызвали серьезные нарушения важнейших функций организма.

Болезни эндокринной системы

Перечень данных заболеваний содержится в статье 13. Эта категория включает ожирение 3 степени, сахарный диабет, тяжелые патологии щитовидной железы (осложненный гипотиреоз и т.д.), заболевания гипофиза и надпочечников и другие болезни.

Заболевания нервной системы

Серьезные заболевания нервной системы способны приводить к нарушениям важнейших функций организма, а потому данная группа недугов также нередко становится причиной для освобождения гражданина от службы в армии.

К таким патологиям относятся:

эпилепсия (в том случае, если приступы происходят от 5 и более раз в течение года);

недуги, сопровождающиеся параличами, выраженными парезами и другими не менее серьезными нарушениями в работе организма);

болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз и другие дегенеративные заболевания и системные атрофии и другие заболевания.

Болезни органов зрения и слуха

От службы в армии освобождаются россияне, у которых есть серьезные нарушения зрения или слуха. Их перечень, помимо слепоты и глухоты на оба уха, включает:

отслойку сетчатки на обоих глазах, если она не вызвана травмами (либо если неоднократно хирургическое лечение посттравматической отслойки не принесло результатов);

глаукома на обоих глазах (в развитой стадии и далее);

близорукость или дальнозоркость любого из глаз (если в одном из меридианов достигает более 12,0 дптр), а также астигматизм (при условии, что разница рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр);

стойкие и ярко проявлляющие себя нарушение вестибулярной функции;

глухонемота и другие.

Сердечно-сосудистые заболевания

Пороки сердца и тяжелая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, приводящая к значительным нарушениям, аневризма брюшной или грудной аорты, тяжелая гипертония (при которой значительно нарушены функции “органов-мишеней”), инфаркт миокарда и другие заболевания сердечно-сосудистой системы также являются основанием для присвоения гражданину категории “Д” и, соответственно, освобождения его от военной службы.

Заболевания органов дыхания

От службы в армии могут быть освобождены россияне, у которых от болезни или травм серьезно пострадала дыхательная функция (то есть дышать естественные образом стало проблематично) или речь (например, практически полностью пропал голос).

Сюда же относится тяжелая бронхиальная астма, которая часто обостряется и становится причиной для ограничения физической активности человека.

Болезни ЖКТ

Данная группа включает в себя:

челюстно-лицевые аномалии и дефекты, из-за которых дыхательная, жевательная, речевая и другие функции серьезно нарушены;

язвенную болезнь желудка (при наличии осложнений);

заболевания пищевода, кишечника и брюшины (со значительным нарушением функций);

цирроз печени;

панкреатит в тяжелой форме;

большие или сложные грыжи и другие.

Кожные заболевания

Категория “Д” присваивается по результатам медосвидетельствования граждан, у которых были диагностированы тяжелые формы:

псориаза;

экземы;

атопического дерматита и отдельных видов дерматоза.

Опорно-двигательный аппарат

Данная группа заболеваний включает:

артриты, которые уже вызвали в организме стойкие изменения, значительно повлияли на функции или же очень часто обостряются;

наличие искусственного сустава, нестабильность одного из крупных суставов, некроз или артроз и другие патологии;

тяжелые заболевания позвоночника;

отсутствие или серьезная деформация кисти (либо отдельных пальцев), стопы или полностью конечности, а также ряд иных недугов.

Урологические и репродуктивные заболевания

Граждане, столкнувшиеся с серьезными заболеваниями в данной области, также могут быть освобождены от службы в армии. К наиболее распространенным причинам этого относятся:

тяжелые хронические заболевания почек (например, пиелонефрит);

цистит, мочекаменная болезнь и другие похожие нарушения, если они сопровождаются значительными нарушениями);

тяжелый эндометриоз и другие.

Психические расстройства

От службы в армии освобождаются граждане, у которых были диагностированы:

органические психические расстройства при резко выраженных и стойких нарушениях (причина которых, например, может быть в травмах или опухолях мозга);

шизофрения и шизотипические состояния;

психоды, посттравматическое стрессовое расстройство и другие расстройства (если при этом сохраняются резко выраженные нарушения);

расстройства личности, при которых отмечается склонность к патологическим реакциям и длительные нарушения функций);

тяжелые психические расстройства, спровоцированные употреблением психоактивных веществ, и так далее.

Категории годности

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:

категория "А" означает годность к военной службе без ограничений по роду войск;

"Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями;

"В" имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;

"Г" дает временную отсрочку по состоянию здоровья;

"Д" - призывника не берут в армию.

Категория "А" — годен к военной службе

Данная категория подразделяется на несколько групп:

А1 (на момент освидетельствования у гражданина не выявлено никаких ограничений);

А2 (выявлено незначительное нарушение, но оно не мешает проходить службу даже в войсках особого назначения);

А3 (наличие не критичных проблем со зрением или, к примеру, небольших искривлений позвоночника);

А4 (диагностировано плоскостопие 1 степени).

Категория "Б" — годен с ограничениями

Данная категория уже сама по себе означает наличие определенных ограничений для граждан в процессе несения службы. И, в зависимости от подкатегорий (их также 4), он может быть направлен в определенные рода войск.

Так, категория “Б1” означает, что были выявлены незначительные нарушения здоровья (например, легкая аллергия), с которыми призывник может не попасть в элитные войска, но в любые другие его теоретически возьмут. А вот россияне, которым была присвоена категория “Б4”, уже относятся к пограничной группе (например, при выявленном плоскостопии или сколиозе 2 степени), а потому и в большую часть войск их не примут (а направят, к примеру, на охрану спецсооружений).

Категория "В" — ограниченно годен

Признанные ограниченно годными граждане (то есть получившие категорию “В”) от призыва в армию в мирное время освобождены, но во время мобилизации также могут быть призваны. Данная категория встречается в расписании болезней едва ли не чаще других и подразумевает достаточно широкий перечень патологий. Однако на подкатегории не подразделяется.

Категория "Г" — временно не годен

Категория “Г” присваивается гражданам на определенный период, то есть фактически дает человеку право на отсрочку от призыва (максимум - на год). Это время теоретически необходимо призывнику для того, чтобы постараться решить свои проблемы со здоровьем (восстановиться после серьезной травмы или воспалительного заболевания и т.д.)

После того, как указанный срок подойдет к концу, гражданину придется вновь пройти медицинское освидетельствование.

Категория "Д" — не годен

Если по результатам медосвидетельствования были выявлены очень серьезные патологии, которые стали причиной тяжелых нарушений в работе организма, то гражданин признается полностью не годным к военной службе и снимается с учета.

Служба по контракту с категорией "В"

К службе по контракту допускаются не только лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б", но и (с лета 2023 года) и те граждане, которые были признаны ограниченно годными к военной службе (категория “В”). Однако это может произойти лишь в том случае, если гражданин не имеет заболеваний, определенных перечнем Минобороны РФ.

Данный список включает 26 пунктов, среди которых — ВИЧ, гепатиты В и С, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет I типа, эпилепсия (даже если число приступов за год не превышает 5 эпизодов) и др.

При каких болезнях дают отсрочку от армии

Отсрочка — это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки.

Отсрочка по состоянию здоровья (категория "Г")

Для получения отсрочки по состоянию здоровья гражданину все же необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит ему данную категорию. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.

Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:

послеоперационные состояния;

доброкачественные образования;

критичный недостаток или избыток веса;

переломы пальцев, рук, ног, ключицы и др.;

заболевания щитовидной железы;

обострения хронических заболеваний: язвы, панкреатита, холецистита, колита;

грыжи и так далее.

Отсрочка по учебе

Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения, а получить подобную отсрочку можно всего один раз.

Право на получение такой отсрочки имеют граждане, которые получают образование очно по следующим программам:

среднего профессионального образования (при наличии у образовательной организации госаккредитации);

бакалавриата, специалитета и магистратуры в образовательных и научных организациях, если у гражданина еще нет диплома о высшем образовании и т.д.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

В ряде случаев гражданам положена и отсрочка по семейным обстоятельствам. В статье 24 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” указано, что право на такую отсрочку имеют россияне, которые:

на постоянной основе ухаживает за близким родственником или другим членом семьи (это может быть отец и мать, супруга, родные брат или сестра, а также бабушка или дедушка либо усыновитель);

являются опекуном или попечителем несовершеннолетних родных братьев или сестер в том случае, если нет других лиц, которые могли бы их содержать;

являются отцами-одиночками, то есть воспитывают ребенка без супруги;

имеют двое и более детей;

воспитывают ребенка-инвалида (если ему не исполнилось 3 года);

растит ребенка, а супруга на момент призыва вновь беременна (срок составляет не менее 22 недель).

Порядок прохождения медицинской комиссии

Медицинское освидетельствование в военкомате представляет собой стандартный медицинский осмотр призывника и анализ его документов. Оно включает несколько основных этапов и позволяет определить, годен ли конкретный гражданин для службы в армии.

Этап 1: Явка в военкомат

Получив повестку, призывник обязан явиться в военкомат, который соответствует месту регистрации гражданина. Как правило, в повестке указано, какие документы необходимо лично предоставить гражданину, и после их получения в канцелярии на призывника оформят личное дело.

Этап 2: Прохождение врачей

В рамках стандартной процедуры медосвидетельствования призывнику необходимо пройти следующих врачей:

окулист;

стоматолог;

терапевт;

хирург;

невролог;

психиатр;

оториноларинголог.

Непосредственно на приеме он может рассказать врачу о своих заболеваниях и жалобах на здоровье, показать дополнительные медицинские документы.

Этап 3: Дополнительное обследование

Если установить категорию годности призывника на основании медосмотра в военкомате нет возможности (например, выявлено ранее не диагностированное заболевание или не хватает данных для определения категория), его могут направить на дополнительное обследование. Сроки его прохождения указываются в направлении. Пройти его необходимо в одном из государственных медучреждений самостоятельно.

Полученное по результатам заключение с диагнозом нужно вновь предоставить в военкомат.

Этап 4: Решение призывной комиссии

После того, как все необходимые обследования будут пройдены, призывника повесткой пригласят на заседание районной призывной комиссии. Именно там будет принято окончательное решение о том, какую именно категорию необходимо присвоить данному гражданину.

Необходимые медицинские документы

Один из важных этапов перед визитом в военкомат - подготовка всех необходимых для этого документов.

Обязательные документы

Для прохождения медосвидетельствования призывнику в большинстве случаев необходимы:

приписное свидетельство;

оригинал паспорта;

документы из медицинских учреждений, подтверждающие установленный диагноз;

выписки из амбулаторной карты;

результаты анализов и исследований, которые были назначены.

Полный перечень необходимых документов, как правило, указывается в повестке.

Медицинские справки и заключения

В некоторых случаях гражданам могут понадобиться и дополнительные документы. Например, если у призывника есть хронические заболевания либо не так давно он получил серьезную травму и восстанавливается после нее, он может предоставить подтверждающие это медицинские документы. Это могут быть анализы, заключения врачей, результаты обследований (например, КТ, МРТ или УЗИ), которые помогут врачам на медкомиссии принять решение о присвоении той или иной категории.

Анализы для военкомата

Зачастую перед визитом в военкомат призывнику необходимо сдать анализы крови и мочи, сделать флюорографию и ЭКГ, сдать анализы для выявления опасных инфекций (например, ВИЧ и гепатиты). Как правило, это делается не ранее чем за месяц до медкомиссии, дабы результаты были актуальными.

Требования к актуальности документов

Все медицинские документы, которые призывник предоставляет в военкомат, должны быть прежде всего актуальными, то есть отражать текущее состояние здоровья гражданина. У каждого из них есть свой “срок годности”: так, анализы крови и мочи считаются действительными не более двух недель, результаты флюорографии - полгода, ЭКГ - всего месяц, исследования на ВИЧ и гепатиты - также 30 дней.

Мнение экспертов

Все аспекты, связанные с призывом в армию, неизменно вызывают как у самих призывников, так и у их родственников немало вопросов. И тема здоровья - одна из самых актуальных.

“Хотелось бы напомнить, что гражданин, который уже состоит либо обязан состоять на воинском учете, вправе обжаловать вынесенное в отношении него решение призывной комиссии. В зависимости от обстоятельств дела допускается досудебный и (или) судебный порядок обжалования”, — говорит Оксана Васильева.

Мнение депутата Госдумы

В 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений.

Андрей Красов, первый заместитель главы комитета по обороне: "Граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры".

Мнение юриста по военному праву

Важно помнить, что подделка военного билета грозит россиянам серьезным наказанием.

Новые законы о службе по контракту

Осень 2024 года Государственной думой РФ был принят закон, позволяющий осужденным служить по контракту. В армию возьмут тех, кто находится под следствием, уже отсидел или еще отбывает срок. А тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, освободят от уголовной ответственности. Исключение составят:

осужденные за терроризм и захват заложников;

шпионаж;

организацию незаконного вооруженного формирования;

государственную измену;

посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей;

захват власти и вооруженный мятеж;

хищение ядерных материалов;

призывы к экстремизму;

насильников-педофилов.