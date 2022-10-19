https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825087089.html

Мобилизация женщин: подлежат ли призыву из запаса в 2022 году

Мобилизация женщин в России: военнообязанных, медиков и врачей

Мобилизация женщин: подлежат ли призыву из запаса в 2022 году

Подлежат ли женщины в России призыву в армию в рамках частичной мобилизации, перечень специальностей, с которыми граждан женского пола ставят на воинский учет,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:07

2022-10-19T13:07

2022-10-19T13:07

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подлежат ли женщины в России призыву в армию в рамках частичной мобилизации, перечень специальностей, с которыми граждан женского пола ставят на воинский учет, считаются ли медики, в том числе врачи, военнообязанными, а также предельный возраст пребывания женщин в запасе – в материале РИА Новости.Мобилизация женщинПорядок проведения мобилизации регулируется Федеральным законом № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Общие положения одинаковы для мужчин и женщин, тем не менее для последних существуют определенные нюансы.Кто подлежит мобилизацииВ своем выступлении о проведении частичной мобилизации представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что имеются некоторые должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями. К таким относятся медицинские работники, но потребность в них сейчас минимальная.Позднее в Минобороны РФ заявили, что в рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем."В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", – отметили в ведомстве.Более того, представительниц слабого пола не берут даже добровольцами. “Заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимаются”, - сообщает официальный портал Объясняем.рф.Вообще же согласно федеральному закону № 31-ФЗ призыву по мобилизации подлежат военнообязанные, в том числе женщины, у которых нет оснований для отсрочки. В случае, если они находятся в запасе, но их не призвали на военную службу, они могут работать на гражданских должностях в Вооруженных силах РФ.Военнослужащие женщины после объявления о мобилизации продолжают проходить службу, при этом те их них, кто имеет одного и более ребенка в возрасте до 16 лет, а также беременные на сроке не менее 22 недель могут претендовать на досрочное увольнение.Также имеет значение разряд, указанный в военном билете. Он указывает на очередность призыва и нужен для того, чтобы "классифицировать" военнообязанных в соответствии с их званием и возрастом. Первыми призываются военные первого разряда, а в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе" женщины относятся к третьему разряду, то есть в случае объявления мобилизации призываются в третьей очереди.Женщины каких профессий зачисляются в запасЖенщин ставят на воинский учет и, соответственно, зачисляют в запас, когда они получают военный билет. Он полагается специалистам, чье профессиональное направление и образование относится к военно-учетным. В постановлении Правительства РФ №719 от 27.11.2006 г. "Об утверждении Положения о воинском учете" закреплены шесть профессиональных сфер:Некоторые направления из них являются военно-учетными. При этом необязательно получать образование в военном вузе, считается любое образовательное учреждение, как высшее, так и средне-специальное.Так, например, военнообязанными считаются женщины-радиотехники, операторы связи и телеграфисты, полиграфисты, метеорологи, гидрологи, программисты, картографы и т.д. Что касается женщин-медиков, то среди них мобилизации подлежат представительницы определенных специальностей, например педиатрии, стоматологии, фармации, медико-профилактического и сестринского дела, лабораторной диагностики и т.д. Полный список указан в постановлении №719.Согласно Федеральному закону №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными также считаются женщины, которые проходили военную службу в следующих структурах:Полный перечень закреплен в ст. 2 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".Кто освобождается от мобилизацииВ ст. 18 Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" закреплены условия, при которых предоставляется отсрочка от мобилизации. В частности, женщину не призовут, если:Также в ст. 17 Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" указано, что мобилизации не подлежат граждане, которые имеют непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.Предельный возраст мобилизации у женщинЖенщины, имеющие воинские звания офицеров, продолжают находиться в запасе и могут быть призваны по мобилизации до 50 лет, остальные – до 45 лет. Об этом говорится в ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824844697.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/1820495749.html

https://realty.ria.ru/20221018/arenda-1824793941.html

https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html

https://ria.ru/20220930/kategorii-1820628082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)