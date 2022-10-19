Рейтинг@Mail.ru
Мобилизация женщин в России: военнообязанных, медиков и врачей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825087089.html
Мобилизация женщин: подлежат ли призыву из запаса в 2022 году
Мобилизация женщин в России: военнообязанных, медиков и врачей
Мобилизация женщин: подлежат ли призыву из запаса в 2022 году
Подлежат ли женщины в России призыву в армию в рамках частичной мобилизации, перечень специальностей, с которыми граждан женского пола ставят на воинский учет,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:07
2022-10-19T13:07
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825086154_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_55f5ca17488e8e4dac9c30db5ac30dc9.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подлежат ли женщины в России призыву в армию в рамках частичной мобилизации, перечень специальностей, с которыми граждан женского пола ставят на воинский учет, считаются ли медики, в том числе врачи, военнообязанными, а также предельный возраст пребывания женщин в запасе – в материале РИА Новости.Мобилизация женщинПорядок проведения мобилизации регулируется Федеральным законом № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Общие положения одинаковы для мужчин и женщин, тем не менее для последних существуют определенные нюансы.Кто подлежит мобилизацииВ своем выступлении о проведении частичной мобилизации представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что имеются некоторые должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями. К таким относятся медицинские работники, но потребность в них сейчас минимальная.Позднее в Минобороны РФ заявили, что в рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем."В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", – отметили в ведомстве.Более того, представительниц слабого пола не берут даже добровольцами. “Заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимаются”, - сообщает официальный портал Объясняем.рф.Вообще же согласно федеральному закону № 31-ФЗ призыву по мобилизации подлежат военнообязанные, в том числе женщины, у которых нет оснований для отсрочки. В случае, если они находятся в запасе, но их не призвали на военную службу, они могут работать на гражданских должностях в Вооруженных силах РФ.Военнослужащие женщины после объявления о мобилизации продолжают проходить службу, при этом те их них, кто имеет одного и более ребенка в возрасте до 16 лет, а также беременные на сроке не менее 22 недель могут претендовать на досрочное увольнение.Также имеет значение разряд, указанный в военном билете. Он указывает на очередность призыва и нужен для того, чтобы "классифицировать" военнообязанных в соответствии с их званием и возрастом. Первыми призываются военные первого разряда, а в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе" женщины относятся к третьему разряду, то есть в случае объявления мобилизации призываются в третьей очереди.Женщины каких профессий зачисляются в запасЖенщин ставят на воинский учет и, соответственно, зачисляют в запас, когда они получают военный билет. Он полагается специалистам, чье профессиональное направление и образование относится к военно-учетным. В постановлении Правительства РФ №719 от 27.11.2006 г. "Об утверждении Положения о воинском учете" закреплены шесть профессиональных сфер:Некоторые направления из них являются военно-учетными. При этом необязательно получать образование в военном вузе, считается любое образовательное учреждение, как высшее, так и средне-специальное.Так, например, военнообязанными считаются женщины-радиотехники, операторы связи и телеграфисты, полиграфисты, метеорологи, гидрологи, программисты, картографы и т.д. Что касается женщин-медиков, то среди них мобилизации подлежат представительницы определенных специальностей, например педиатрии, стоматологии, фармации, медико-профилактического и сестринского дела, лабораторной диагностики и т.д. Полный список указан в постановлении №719.Согласно Федеральному закону №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными также считаются женщины, которые проходили военную службу в следующих структурах:Полный перечень закреплен в ст. 2 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".Кто освобождается от мобилизацииВ ст. 18 Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" закреплены условия, при которых предоставляется отсрочка от мобилизации. В частности, женщину не призовут, если:Также в ст. 17 Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" указано, что мобилизации не подлежат граждане, которые имеют непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.Предельный возраст мобилизации у женщинЖенщины, имеющие воинские звания офицеров, продолжают находиться в запасе и могут быть призваны по мобилизации до 50 лет, остальные – до 45 лет. Об этом говорится в ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824844697.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/1820495749.html
https://realty.ria.ru/20221018/arenda-1824793941.html
https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html
https://ria.ru/20220930/kategorii-1820628082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825086154_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_383cd955a2965ef442be22cd3c3d8aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:07 19.10.2022
 

Мобилизация женщин: подлежат ли призыву из запаса в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМобилизация женщин
Мобилизация женщин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобилизация женщин
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подлежат ли женщины в России призыву в армию в рамках частичной мобилизации, перечень специальностей, с которыми граждан женского пола ставят на воинский учет, считаются ли медики, в том числе врачи, военнообязанными, а также предельный возраст пребывания женщин в запасе – в материале РИА Новости.

Мобилизация женщин

Порядок проведения мобилизации регулируется Федеральным законом № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Общие положения одинаковы для мужчин и женщин, тем не менее для последних существуют определенные нюансы.
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 12:55Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации

Кто подлежит мобилизации

В своем выступлении о проведении частичной мобилизации представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что имеются некоторые должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями. К таким относятся медицинские работники, но потребность в них сейчас минимальная.
Позднее в Минобороны РФ заявили, что в рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем.
Мобилизованные врачи и система бронирования специалистов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 07:33Лосева. Все будет ru
Мобилизованные врачи и система бронирования специалистов
"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", – отметили в ведомстве.
Более того, представительниц слабого пола не берут даже добровольцами. “Заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимаются”, - сообщает официальный портал Объясняем.рф.
Вообще же согласно федеральному закону № 31-ФЗ призыву по мобилизации подлежат военнообязанные, в том числе женщины, у которых нет оснований для отсрочки. В случае, если они находятся в запасе, но их не призвали на военную службу, они могут работать на гражданских должностях в Вооруженных силах РФ.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкУчения воздушно-десантных войск в Омской области
Учения воздушно-десантных войск в Омской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Учения воздушно-десантных войск в Омской области
Военнослужащие женщины после объявления о мобилизации продолжают проходить службу, при этом те их них, кто имеет одного и более ребенка в возрасте до 16 лет, а также беременные на сроке не менее 22 недель могут претендовать на досрочное увольнение.
Также имеет значение разряд, указанный в военном билете. Он указывает на очередность призыва и нужен для того, чтобы "классифицировать" военнообязанных в соответствии с их званием и возрастом. Первыми призываются военные первого разряда, а в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе" женщины относятся к третьему разряду, то есть в случае объявления мобилизации призываются в третьей очереди.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:24
Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду

Женщины каких профессий зачисляются в запас

Женщин ставят на воинский учет и, соответственно, зачисляют в запас, когда они получают военный билет. Он полагается специалистам, чье профессиональное направление и образование относится к военно-учетным. В постановлении Правительства РФ №719 от 27.11.2006 г. "Об утверждении Положения о воинском учете" закреплены шесть профессиональных сфер:
  • связь;
  • оптические и звукометрические средства измерения и метеорология;
  • картография;
  • вычислительная техника;
  • полиграфия;
  • медицина.
Некоторые направления из них являются военно-учетными. При этом необязательно получать образование в военном вузе, считается любое образовательное учреждение, как высшее, так и средне-специальное.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудница больницы
Так, например, военнообязанными считаются женщины-радиотехники, операторы связи и телеграфисты, полиграфисты, метеорологи, гидрологи, программисты, картографы и т.д. Что касается женщин-медиков, то среди них мобилизации подлежат представительницы определенных специальностей, например педиатрии, стоматологии, фармации, медико-профилактического и сестринского дела, лабораторной диагностики и т.д. Полный список указан в постановлении №719.
Согласно Федеральному закону №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными также считаются женщины, которые проходили военную службу в следующих структурах:
  • Вооруженные Силы РФ;
  • войска национальной гвардии РФ;
  • спасательные воинские формирования на базе МЧС;
  • военная прокуратура;
  • служба внешней разведки;
  • госохрана;
  • федеральная служба безопасности и т.д.
Полный перечень закреплен в ст. 2 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".
Военкомат - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:35
В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами

Кто освобождается от мобилизации

В ст. 18 Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" закреплены условия, при которых предоставляется отсрочка от мобилизации. В частности, женщину не призовут, если:
  • она ухаживает за матерью, отцом, мужем, родным братом или сестрой, дедушкой или бабушкой, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или являются инвалидами I группы. При этом не должно быть других лиц, которые по закону обязаны их содержать;
  • является опекуном или попечителем несовершеннолетних родных брата или сестры, если отсутствуют иные лица, которые по закону должны их содержать;
  • признана временно не годной по состоянию здоровья;
  • имеет одного и более детей до 16 лет;
  • она беременна и срок более 22 недель;
  • является членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы;
  • матери таких женщин имеют еще четырех и более несовершеннолетних детей и воспитывают их без мужа;
  • получила "бронь" в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
Также в ст. 17 Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" указано, что мобилизации не подлежат граждане, которые имеют непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Категории запаса - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:48Специальная военная операция на Украине
Категории запаса в военном билете: что это такое и где их найти

Предельный возраст мобилизации у женщин

Женщины, имеющие воинские звания офицеров, продолжают находиться в запасе и могут быть призваны по мобилизации до 50 лет, остальные – до 45 лет. Об этом говорится в ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала