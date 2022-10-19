https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825087089.html
Мобилизация женщин: подлежат ли призыву из запаса в 2022 году
Мобилизация женщин в России: военнообязанных, медиков и врачей
Мобилизация женщин: подлежат ли призыву из запаса в 2022 году
Подлежат ли женщины в России призыву в армию в рамках частичной мобилизации, перечень специальностей, с которыми граждан женского пола ставят на воинский учет,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:07
2022-10-19T13:07
2022-10-19T13:07
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825086154_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_55f5ca17488e8e4dac9c30db5ac30dc9.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подлежат ли женщины в России призыву в армию в рамках частичной мобилизации, перечень специальностей, с которыми граждан женского пола ставят на воинский учет, считаются ли медики, в том числе врачи, военнообязанными, а также предельный возраст пребывания женщин в запасе – в материале РИА Новости.Мобилизация женщинПорядок проведения мобилизации регулируется Федеральным законом № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Общие положения одинаковы для мужчин и женщин, тем не менее для последних существуют определенные нюансы.Кто подлежит мобилизацииВ своем выступлении о проведении частичной мобилизации представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что имеются некоторые должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями. К таким относятся медицинские работники, но потребность в них сейчас минимальная.Позднее в Минобороны РФ заявили, что в рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем."В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", – отметили в ведомстве.Более того, представительниц слабого пола не берут даже добровольцами. “Заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимаются”, - сообщает официальный портал Объясняем.рф.Вообще же согласно федеральному закону № 31-ФЗ призыву по мобилизации подлежат военнообязанные, в том числе женщины, у которых нет оснований для отсрочки. В случае, если они находятся в запасе, но их не призвали на военную службу, они могут работать на гражданских должностях в Вооруженных силах РФ.Военнослужащие женщины после объявления о мобилизации продолжают проходить службу, при этом те их них, кто имеет одного и более ребенка в возрасте до 16 лет, а также беременные на сроке не менее 22 недель могут претендовать на досрочное увольнение.Также имеет значение разряд, указанный в военном билете. Он указывает на очередность призыва и нужен для того, чтобы "классифицировать" военнообязанных в соответствии с их званием и возрастом. Первыми призываются военные первого разряда, а в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе" женщины относятся к третьему разряду, то есть в случае объявления мобилизации призываются в третьей очереди.Женщины каких профессий зачисляются в запасЖенщин ставят на воинский учет и, соответственно, зачисляют в запас, когда они получают военный билет. Он полагается специалистам, чье профессиональное направление и образование относится к военно-учетным. В постановлении Правительства РФ №719 от 27.11.2006 г. "Об утверждении Положения о воинском учете" закреплены шесть профессиональных сфер:Некоторые направления из них являются военно-учетными. При этом необязательно получать образование в военном вузе, считается любое образовательное учреждение, как высшее, так и средне-специальное.Так, например, военнообязанными считаются женщины-радиотехники, операторы связи и телеграфисты, полиграфисты, метеорологи, гидрологи, программисты, картографы и т.д. Что касается женщин-медиков, то среди них мобилизации подлежат представительницы определенных специальностей, например педиатрии, стоматологии, фармации, медико-профилактического и сестринского дела, лабораторной диагностики и т.д. Полный список указан в постановлении №719.Согласно Федеральному закону №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными также считаются женщины, которые проходили военную службу в следующих структурах:Полный перечень закреплен в ст. 2 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".Кто освобождается от мобилизацииВ ст. 18 Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" закреплены условия, при которых предоставляется отсрочка от мобилизации. В частности, женщину не призовут, если:Также в ст. 17 Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" указано, что мобилизации не подлежат граждане, которые имеют непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.Предельный возраст мобилизации у женщинЖенщины, имеющие воинские звания офицеров, продолжают находиться в запасе и могут быть призваны по мобилизации до 50 лет, остальные – до 45 лет. Об этом говорится в ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824844697.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/1820495749.html
https://realty.ria.ru/20221018/arenda-1824793941.html
https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html
https://ria.ru/20220930/kategorii-1820628082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подлежат ли женщины в России призыву в армию в рамках частичной мобилизации, перечень специальностей, с которыми граждан женского пола ставят на воинский учет, считаются ли медики, в том числе врачи, военнообязанными, а также предельный возраст пребывания женщин в запасе – в материале РИА Новости.
Порядок проведения мобилизации регулируется Федеральным законом № 31-ФЗ
от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Общие положения одинаковы для мужчин и женщин, тем не менее для последних существуют определенные нюансы.
В своем выступлении
о проведении частичной мобилизации представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ
контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что имеются некоторые должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями. К таким относятся медицинские работники, но потребность в них сейчас минимальная.
Позднее в Минобороны РФ заявили
, что в рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем.
"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", – отметили в ведомстве.
Более того, представительниц слабого пола не берут даже добровольцами. “Заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимаются”, - сообщает
официальный портал Объясняем.рф.
Вообще же согласно федеральному закону № 31-ФЗ призыву по мобилизации подлежат военнообязанные, в том числе женщины, у которых нет оснований для отсрочки. В случае, если они находятся в запасе, но их не призвали на военную службу, они могут работать на гражданских должностях в Вооруженных силах РФ.
Военнослужащие женщины после объявления о мобилизации продолжают проходить службу, при этом те их них, кто имеет одного и более ребенка в возрасте до 16 лет, а также беременные на сроке не менее 22 недель могут претендовать на досрочное увольнение.
Также имеет значение разряд, указанный в военном билете. Он указывает на очередность призыва и нужен для того, чтобы "классифицировать" военнообязанных в соответствии с их званием и возрастом. Первыми призываются военные первого разряда, а в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ
от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе" женщины относятся к третьему разряду, то есть в случае объявления мобилизации призываются в третьей очереди.
Женщины каких профессий зачисляются в запас
Женщин ставят на воинский учет и, соответственно, зачисляют в запас, когда они получают военный билет. Он полагается специалистам, чье профессиональное направление и образование относится к военно-учетным. В постановлении Правительства РФ №719
от 27.11.2006 г. "Об утверждении Положения о воинском учете" закреплены шесть профессиональных сфер:
—связь;
—оптические и звукометрические средства измерения и метеорология;
—картография;
—вычислительная техника;
—полиграфия;
—медицина.
Некоторые направления из них являются военно-учетными. При этом необязательно получать образование в военном вузе, считается любое образовательное учреждение, как высшее, так и средне-специальное.
Так, например, военнообязанными считаются женщины-радиотехники, операторы связи и телеграфисты, полиграфисты, метеорологи, гидрологи, программисты, картографы и т.д. Что касается женщин-медиков, то среди них мобилизации подлежат представительницы определенных специальностей, например педиатрии, стоматологии, фармации, медико-профилактического и сестринского дела, лабораторной диагностики и т.д. Полный список указан в постановлении №719.
Согласно Федеральному закону №53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными также считаются женщины, которые проходили военную службу в следующих структурах:
—Вооруженные Силы РФ;
—войска национальной гвардии РФ;
—спасательные воинские формирования на базе МЧС;
—военная прокуратура;
—служба внешней разведки;
—госохрана;
—федеральная служба безопасности и т.д.
Полный перечень закреплен в ст. 2 Федерального закона № 53-ФЗ
от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".
Кто освобождается от мобилизации
В ст. 18 Федерального закона № 31-ФЗ
от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" закреплены условия, при которых предоставляется отсрочка от мобилизации. В частности, женщину не призовут, если:
—она ухаживает за матерью, отцом, мужем, родным братом или сестрой, дедушкой или бабушкой, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или являются инвалидами I группы. При этом не должно быть других лиц, которые по закону обязаны их содержать;
—является опекуном или попечителем несовершеннолетних родных брата или сестры, если отсутствуют иные лица, которые по закону должны их содержать;
—признана временно не годной по состоянию здоровья;
—имеет одного и более детей до 16 лет;
—она беременна и срок более 22 недель;
—является членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы;
—матери таких женщин имеют еще четырех и более несовершеннолетних детей и воспитывают их без мужа;
—получила "бронь" в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
Также в ст. 17 Федерального закона № 31-ФЗ
от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" указано, что мобилизации не подлежат граждане, которые имеют непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Предельный возраст мобилизации у женщин
Женщины, имеющие воинские звания офицеров, продолжают находиться в запасе и могут быть призваны по мобилизации до 50 лет, остальные – до 45 лет. Об этом говорится в ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ
от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе".