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Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.10.2022
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Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны
Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.10.2022
Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны
Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:37
2022-10-14T16:42
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html
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россия, общество, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
16:37 14.10.2022 (обновлено: 16:42 14.10.2022)
 
Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны

Минобороны: призыв женщин в рамках частичной мобилизации не планируется

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата
Сотрудница военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", - сказали в ведомстве.
Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 16:21
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