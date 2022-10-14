https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824107195.html

Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны

Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.10.2022

Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны

Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:37

2022-10-14T16:37

2022-10-14T16:42

россия

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, частичная мобилизация в россии