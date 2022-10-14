https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824107195.html
Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны
Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.10.2022
Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны
Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:37
2022-10-14T16:37
2022-10-14T16:42
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
16:37 14.10.2022 (обновлено: 16:42 14.10.2022)
Женщин не призывают в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны
Минобороны: призыв женщин в рамках частичной мобилизации не планируется