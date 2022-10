https://ria.ru/20221005/bron-1821758477.html

Бронь от мобилизации: кто может получить, какие документы для этого нужны

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бронь от частичной мобилизации в России положена сотрудникам некоторых предприятий и организаций. Где найти список специальностей и категорий граждан, которым положена отсрочка, как получить бронь в 2022 году и на какой срок делается бронирование, - в материале РИА Новости.Бронь от мобилизацииБронирование - освобождение от мобилизации работников, которые необходимы для поддержания бесперебойной работы предприятия, организации и регулируется Федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" от 26.02.1997 № 31-ФЗ. Такие сотрудники освобождаются от призыва на срок до 12 месяцев, который потом продлевается при необходимости. В отличие от собственно отсрочки, которая дается гражданину адресно и связана с временными причинами, после изменения которых его могут призвать на службу, и освобождения от мобилизации, положенного тем, кто не годен к призыву, бронь связана с рабочим местом, на котором трудится человек.Кому положенаСписок должностей и организаций утверждается Межведомственной комиссией по бронированию граждан (МКБ) ВС РФ и органами местного самоуправления и ежегодно уточняется. Такие работники не освобождаются от воинской обязанности, а переводятся в группу специального воинского учета, в которой состоят те, кто забронирован предприятиями, органами местного самоуправления, сотрудники силовых структур, пожарной службы, уголовно-исполнительной системы. Этим гражданам предоставляется отсрочка от призыва в армию в военное время, мобилизации и сборов. Чаще всего это высококлассные специалисты и руководители компаний. Бронирование происходит:Гражданину, получившему такой статус, выдается специальное удостоверение. Причем бронь закрепляется не за конкретным человеком, а за должностью, поэтому при увольнении или переводе на другую кадровую позицию сотрудник теряет отсрочку от мобилизации и подлежит призыву в армию. Узнать, распространяется ли бронь на отдельного работника, можно в отделе кадров предприятия или военно-учетном столе.Требования для брониДля того, чтобы получить бронь от мобилизации, гражданин должен:Отрасли, в которых сотрудникам дают броньБронирование проводится по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий. Также бронирование проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время. В первую очередь это касается работников оборонно-промышленного комплекса страны.Министерство обороны 23 сентября выпустило разъяснения, кого еще не будут привлекать на военную службу: это, в частности, специалисты, работающие в российском IT-секторе, а также в ряде организаций финансового рынка.Официальный телеграм-канал правительства России разъясняет, что речь идет о гражданах, работающих:По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, под частичную мобилизацию не попадут сотрудники банков, занятые на критически важных направлениях: отвечающие за платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, персонал дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.Отсрочка для специалистов в сфере ITВ опубликованном 23 сентября решении Министерства обороны РФ говорится о непривлечении в рамках частичной мобилизации некоторых специалистов российского IT-сектора. 26 сентября Минцифры опубликовало приказ, который утверждает рекомендованный перечень специальностей, по которым может предоставляться отсрочка.Для тех граждан, которые работают в IT, но не имеют высшего профильного образования, оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели, отсрочка от мобилизации не предусмотрена.Оформление брониОформить бронь своему сотруднику может организация, предприятие (статья 23 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ), которое обладает правом на это. Списка таких юрлиц в открытом доступе нет, узнать, входит ли компания в этот перечень, можно в комиссии по бронированию по месту регистрации организации (при управе района или администрации города). В Москве сведения о таких комиссиях можно найти на портале mos.ru во вкладке “Территориальные органы власти”. В этой же комиссии руководство компании или уполномоченное лицо получают комплект документов, необходимых для процедуры бронирования. Бланк удостоверения об отсрочке получается в военном комиссариате, заполняется и передается забронированному сотруднику (п. 13 приложения № 17 к Методическим рекомендациям Генштаба ВС от 11.07.2017). В результате гражданин переводится с общего воинского учета на специальный.Для того, чтобы подать заявку на предоставление отсрочки специалисту в сфере IT и связи, необходимо самостоятельно заполнить соответствующую форму на портале госуслуг (указать личные данные, сведения о воинском учете и образовании, работодателе), к ней необходимо обязательно приложить письмо-выписку генерального директора компании, в котором подтверждается, что сотрудник соответствует всем критериям, необходимым для отсрочки от частичной мобилизации (имеет высшее образование в сфере IT, полную занятость, выполняет важные функции в разработке и внедрении цифровых продуктов и так далее). Причем ограничений по стажу работы не вводится, человек может быть принят на работу хоть в этот же день. Выписка должна быть удостоверена усиленной электронно-цифровой подписью, полученной в ФНС России.Необходимые документыСотруднику, претендующему на бронь, необходимо предоставить в организацию только военный билет (на время оформления удостоверений об отсрочке), все остальные документы у работодателя есть.Тот, кто самостоятельно заполняет форму заявления на “Госуслугах”, должен предоставить данные из военного билета, диплома и сведения об организации и занимаемой должности.СрокиРешение о предоставлении брони принимается Министерством обороны. Те, кто оформлял заявление через “Госуслуги”, получат уведомление в личном кабинете о том, что оно отправлено в ведомство. Если сотрудник подходит под все критерии, ему не придет повестка.Можно ли отказаться от брониГражданин может отказаться от предоставленной брони. Для этого ему нужно уволиться или перевестись на должность, которая бронированию не подлежит, либо обратиться в военкомат с просьбой об аннулировании отсрочки.Могут ли аннулировать броньБронь может быть аннулирована в том случае, если гражданин перестал отвечать критериям бронирования (уволился, перевелся на другую должность и т.д.). В этом случае работодатель должен уведомить военкомат в течение 5 суток после принятия решения о снятии брони.Советы экспертаПо словам Евгения Лучина, ведущего юриста Европейской юридической службы, "самостоятельно гражданин России не может проверить, имеет ли он бронь и предусматривает ли его должность отсрочку – для этого следует обратиться в отдел кадров компании, которая ведет воинский учет персонала".

