Бронь от мобилизации: кто может получить, какие документы для этого нужны
Бронь от мобилизации
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бронь от частичной мобилизации в России положена сотрудникам некоторых предприятий и организаций. Где найти список специальностей и категорий граждан, которым положена отсрочка, как получить бронь в 2022 году и на какой срок делается бронирование, - в материале РИА Новости.
Бронь от мобилизации
Бронирование - освобождение от мобилизации работников, которые необходимы для поддержания бесперебойной работы предприятия, организации и регулируется Федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" от 26.02.1997 № 31-ФЗ. Такие сотрудники освобождаются от призыва на срок до 12 месяцев, который потом продлевается при необходимости. В отличие от собственно отсрочки, которая дается гражданину адресно и связана с временными причинами, после изменения которых его могут призвать на службу, и освобождения от мобилизации, положенного тем, кто не годен к призыву, бронь связана с рабочим местом, на котором трудится человек.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМолодой человек выходит из военкомата в Тверском районе Москвы
Молодой человек выходит из военкомата в Тверском районе Москвы
Кому положена
Список должностей и организаций утверждается Межведомственной комиссией по бронированию граждан (МКБ) ВС РФ и органами местного самоуправления и ежегодно уточняется. Такие работники не освобождаются от воинской обязанности, а переводятся в группу специального воинского учета, в которой состоят те, кто забронирован предприятиями, органами местного самоуправления, сотрудники силовых структур, пожарной службы, уголовно-исполнительной системы. Этим гражданам предоставляется отсрочка от призыва в армию в военное время, мобилизации и сборов. Чаще всего это высококлассные специалисты и руководители компаний. Бронирование происходит:
- —по постановлению МКБ;
- —по перечню должностей и профессий, утвержденному органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Гражданину, получившему такой статус, выдается специальное удостоверение. Причем бронь закрепляется не за конкретным человеком, а за должностью, поэтому при увольнении или переводе на другую кадровую позицию сотрудник теряет отсрочку от мобилизации и подлежит призыву в армию. Узнать, распространяется ли бронь на отдельного работника, можно в отделе кадров предприятия или военно-учетном столе.
Требования для брони
Для того, чтобы получить бронь от мобилизации, гражданин должен:
- —работать в организации, имеющей право бронирования, и соответствовать установленным критериям;
- —для занятых в IT-сфере - иметь высшее профильное образование из списка, предоставленного Минцифры;
- —выполнять критически важные функции (то есть без этого сотрудника компания не сможет функционировать в обычном режиме);
- —быть оформленным по трудовому договору и работать не менее 8 часов в день.
Отрасли, в которых сотрудникам дают бронь
Бронирование проводится по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий. Также бронирование проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время. В первую очередь это касается работников оборонно-промышленного комплекса страны.
Министерство обороны 23 сентября выпустило разъяснения, кого еще не будут привлекать на военную службу: это, в частности, специалисты, работающие в российском IT-секторе, а также в ряде организаций финансового рынка.
- —в аккредитованных организациях, ведущих деятельность в сфере информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
- —в организациях, являющихся российскими операторами связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования РФ;
- —в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ;
- —в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Военный билет
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, под частичную мобилизацию не попадут сотрудники банков, занятые на критически важных направлениях: отвечающие за платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, персонал дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.
Отсрочка для специалистов в сфере IT
В опубликованном 23 сентября решении Министерства обороны РФ говорится о непривлечении в рамках частичной мобилизации некоторых специалистов российского IT-сектора. 26 сентября Минцифры опубликовало приказ, который утверждает рекомендованный перечень специальностей, по которым может предоставляться отсрочка.
Для тех граждан, которые работают в IT, но не имеют высшего профильного образования, оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели, отсрочка от мобилизации не предусмотрена.
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Оформление брони
Оформить бронь своему сотруднику может организация, предприятие (статья 23 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ), которое обладает правом на это. Списка таких юрлиц в открытом доступе нет, узнать, входит ли компания в этот перечень, можно в комиссии по бронированию по месту регистрации организации (при управе района или администрации города). В Москве сведения о таких комиссиях можно найти на портале mos.ru во вкладке “Территориальные органы власти”. В этой же комиссии руководство компании или уполномоченное лицо получают комплект документов, необходимых для процедуры бронирования. Бланк удостоверения об отсрочке получается в военном комиссариате, заполняется и передается забронированному сотруднику (п. 13 приложения № 17 к Методическим рекомендациям Генштаба ВС от 11.07.2017). В результате гражданин переводится с общего воинского учета на специальный.
Для того, чтобы подать заявку на предоставление отсрочки специалисту в сфере IT и связи, необходимо самостоятельно заполнить соответствующую форму на портале госуслуг (указать личные данные, сведения о воинском учете и образовании, работодателе), к ней необходимо обязательно приложить письмо-выписку генерального директора компании, в котором подтверждается, что сотрудник соответствует всем критериям, необходимым для отсрочки от частичной мобилизации (имеет высшее образование в сфере IT, полную занятость, выполняет важные функции в разработке и внедрении цифровых продуктов и так далее). Причем ограничений по стажу работы не вводится, человек может быть принят на работу хоть в этот же день. Выписка должна быть удостоверена усиленной электронно-цифровой подписью, полученной в ФНС России.
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Необходимые документы
Сотруднику, претендующему на бронь, необходимо предоставить в организацию только военный билет (на время оформления удостоверений об отсрочке), все остальные документы у работодателя есть.
Тот, кто самостоятельно заполняет форму заявления на “Госуслугах”, должен предоставить данные из военного билета, диплома и сведения об организации и занимаемой должности.
Сроки
Решение о предоставлении брони принимается Министерством обороны. Те, кто оформлял заявление через “Госуслуги”, получат уведомление в личном кабинете о том, что оно отправлено в ведомство. Если сотрудник подходит под все критерии, ему не придет повестка.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате Краснодара
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате Краснодара
Можно ли отказаться от брони
Гражданин может отказаться от предоставленной брони. Для этого ему нужно уволиться или перевестись на должность, которая бронированию не подлежит, либо обратиться в военкомат с просьбой об аннулировании отсрочки.
Могут ли аннулировать бронь
Бронь может быть аннулирована в том случае, если гражданин перестал отвечать критериям бронирования (уволился, перевелся на другую должность и т.д.). В этом случае работодатель должен уведомить военкомат в течение 5 суток после принятия решения о снятии брони.
Советы эксперта
По словам Евгения Лучина, ведущего юриста Европейской юридической службы, "самостоятельно гражданин России не может проверить, имеет ли он бронь и предусматривает ли его должность отсрочку – для этого следует обратиться в отдел кадров компании, которая ведет воинский учет персонала".