https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html
Адвокат объяснил различие брони и отсрочки от частичной мобилизации
Адвокат объяснил различие брони и отсрочки от частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
Адвокат объяснил различие брони и отсрочки от частичной мобилизации
Бронь и отсрочка от частичной мобилизации различаются между собой, заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" юрист Леонид Ольшанский. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:49
2022-10-03T03:49
2022-10-03T03:54
частичная мобилизация в россии
россия
общество
леонид ольшанский
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бронь и отсрочка от частичной мобилизации различаются между собой, заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" юрист Леонид Ольшанский.Как объяснил эксперт, отсрочка связана с временными причинами, после изменения которых человека могут мобилизовать.В свою очередь, понятие брони связано с трудоустройством. Гражданин не подлежит частичной мобилизации, если он со своего рабочего места уже вносит вклад в обороноспособность страны, указал специалист."Бронь дается тем, кто работает на важнейших производствах, необходимых для оборонной промышленности страны. <…> Это касается самых различных сфер. <…> Если эта отрасль народного хозяйства важна для экономики страны и для обороноспособности, эти специалисты должны работать", — объяснил Ольшанский.Перечисляя места трудоустройства, на сотрудников которых распространяется бронь, адвокат упомянул как оборонные заводы, напрямую производящие военную технику, так и специалистов в сфере IT и цифровых технологий, чья работа также необходима для функционирования продукции ВПК.Он подчеркнул, что забронированные работники вносят не меньший вклад в успех российских военных, чем бойцы, непосредственно сражающиеся на передовой.Ранее Министерство обороны России сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах оборонно-промышленного комплекса, IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820802166.html
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частичная мобилизация в россии, россия, общество, леонид ольшанский
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Леонид Ольшанский
03:49 03.10.2022 (обновлено: 03:54 03.10.2022)
Адвокат объяснил различие брони и отсрочки от частичной мобилизации
Юрист Ольшанский: отсрочка и бронь от частичной мобилизации отличаются по причинам и сроку
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Бронь и отсрочка от частичной мобилизации различаются между собой, заявил
в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" юрист Леонид Ольшанский.
Как объяснил эксперт, отсрочка связана с временными причинами, после изменения которых человека могут мобилизовать.
"Яркий пример отсрочки — студент, который учится. Дать человеку получить образование — гуманный подход. Второй аспект — негоден, человек тяжело болен. Отсрочка — это если, например, много детей, не дай бог погибла мать, пока дети не достигнут совершеннолетнего возраста", — сказал Ольшанский.
В свою очередь, понятие брони связано с трудоустройством. Гражданин не подлежит частичной мобилизации, если он со своего рабочего места уже вносит вклад в обороноспособность страны, указал специалист.
"Бронь дается тем, кто работает на важнейших производствах, необходимых для оборонной промышленности страны. <…> Это касается самых различных сфер. <…> Если эта отрасль народного хозяйства важна для экономики страны и для обороноспособности, эти специалисты должны работать", — объяснил Ольшанский.
Перечисляя места трудоустройства, на сотрудников которых распространяется бронь, адвокат упомянул как оборонные заводы, напрямую производящие военную технику, так и специалистов в сфере IT и цифровых технологий, чья работа также необходима для функционирования продукции ВПК.
Он подчеркнул, что забронированные работники вносят не меньший вклад в успех российских военных, чем бойцы, непосредственно сражающиеся на передовой.
Ранее Министерство обороны России
сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах оборонно-промышленного комплекса, IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.