https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822228976.html
Очники и заочники: какие категории студентов подлежат мобилизации
Мобилизация студентов-заочников в России 2022
Очники и заочники: какие категории студентов подлежат мобилизации
Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации в России получили некоторые категории обучающихся в вузах. Кто подлежит призыву из студентов, кто попадает... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:03
2022-10-07T15:03
2022-10-07T15:03
россия
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03ffd1517e451c792e56a6edbf96858d.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации в России получили некоторые категории обучающихся в вузах. Кто подлежит призыву из студентов, кто попадает под призыв, а кто — нет, ждать ли повестки заочникам — в материале РИА Новости.Мобилизация студентов21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, приоритет отдается людям с военными учетными специальностями и боевым опытом. При этом отсрочка от призыва дана ряду категорий россиян, одна из них — студенты некоторых форм обучения.Подлежат ли студенты частичной мобилизации в 2022 году24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов. В документе, опубликованном на сайте Кремля, перечисляются категории, на которые распространяется отсрочка.“В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" постановляю:Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые”, — говорится в указе президента.Официальный интернет-портал Объясняем.рф отмечает: “Впервые — это когда нет оконченного образования по данному уровню. Под первичным обучением понимается обучение по образовательной программе впервые до получения диплома”.Имеются в виду программы бакалавриата и специалитета после школы или СПО, а также обучение в магистратуре бакалавров или дипломированных специалистов, окончивших вуз до 2012 года. Для граждан, получивших диплом "Специалист" после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным, говорится в разъяснении.Студенты-заочникиВ указе не упоминаются студенты-заочники. Из информации, размещенной в телеграм-канале портала “Объясняем.РФ”, следует, что “студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации”. То есть отсрочка для таких учащихся вузов не предусмотрена.Студенты-очники и очно-заочникиЭтим категориям предоставляется отсрочка от призыва. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией, на ординаторов и аспирантов.Для ссузовСтуденты средних специальных учебных заведений в настоящее время согласно указу президента имеют отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. При этом учащийся должен обучаться впервые в учреждении по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.Для вузовДля студентов высших учебных заведений ситуация такая же, как и для учащихся ссузов. Но однозначно можно говорить только о бакалаврах очной и очно-заочной формы обучения. У магистрантов же есть определенные условия для получения отсрочки.Для магистрантовЧтобы рассчитывать на отсрочку от призыва, магистранту необходимо обучаться очно. Кроме того, направление подготовки студента также должно иметь государственную аккредитацию, а само поступление в магистратуру должно произойти в год получения бакалаврской степени. Диплом специалиста, полученный после 2012 года, при поступлении не подходит для отсрочки, так как человек уже имеет высшее образование.Для аспирантовДля аспирантов также действует отсрочка от призыва, если те обучаются очно. Здесь действуют такие же условия, как и у студентов очной формы обучения.Полагается ли отсрочкаС мобилизацией обучающихся на платной основе и студентов, находящихся в запасе, ситуация следующая.ПлатникамОбучающиеся в коммерческих учебных заведениях, так же как и студенты государственных вузов и ссузов, могут рассчитывать на отсрочку, если учреждения прошли госаккредитацию. Решающим фактором в вопросе частичной мобилизации выступает только форма обучения студента (очная или заочная).Студентам в запасеМолодые люди, служившие в армии, которые являются студентами и получают первое высшее, по закону имеют право на отсрочку.“Призвать на военную службу по мобилизации могут граждан в запасе, которые не имеют права на отсрочку”, — говорится в статье 17 (“Призыв граждан на военную службу по мобилизации”) закона № 31.
https://ria.ru/20221001/studenty-1820848705.html
https://ria.ru/20221006/povestka-1821946008.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/1822132188.html
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819517709.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/1820229204.html
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820033225.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/povestka-1821910197.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_58969ce7678d3992189bdc6999ebe826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Россия, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации в России получили некоторые категории обучающихся в вузах. Кто подлежит призыву из студентов, кто попадает под призыв, а кто — нет, ждать ли повестки заочникам — в материале РИА Новости.
21 сентября 2022 года в России объявлена
частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, приоритет отдается
людям с военными учетными специальностями и боевым опытом. При этом отсрочка от призыва дана ряду категорий россиян, одна из них — студенты некоторых форм обучения.
Подлежат ли студенты частичной мобилизации в 2022 году
24 сентября президент России Владимир Путин
подписал указ
о предоставлении отсрочки для студентов. В документе
, опубликованном на сайте Кремля, перечисляются категории, на которые распространяется отсрочка.
“В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации
" постановляю:
Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые”, — говорится в указе президента.
Официальный интернет-портал Объясняем.рф отмечает
: “Впервые — это когда нет оконченного образования по данному уровню. Под первичным обучением понимается обучение по образовательной программе впервые до получения диплома”.
Имеются в виду программы бакалавриата и специалитета после школы или СПО, а также обучение в магистратуре бакалавров или дипломированных специалистов, окончивших вуз до 2012 года. Для граждан, получивших диплом "Специалист" после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным, говорится в разъяснении.
В указе не упоминаются студенты-заочники. Из информации, размещенной в телеграм-канале портала “Объясняем.РФ”, следует, что “студенты-заочники могут быть привлечены
по решению призывной комиссии по мобилизации”. То есть отсрочка для таких учащихся вузов не предусмотрена.
Студенты-очники и очно-заочники
Этим категориям предоставляется отсрочка от призыва
. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией, на ординаторов и аспирантов.
Студенты средних специальных учебных заведений в настоящее время согласно указу
президента имеют отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. При этом учащийся должен обучаться впервые в учреждении по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.
Для студентов высших учебных заведений ситуация такая же, как и для учащихся ссузов. Но однозначно можно говорить только о бакалаврах очной и очно-заочной формы обучения. У магистрантов же есть определенные условия для получения отсрочки.
Чтобы рассчитывать на отсрочку от призыва, магистранту необходимо обучаться очно. Кроме того, направление подготовки студента также должно иметь государственную аккредитацию, а само поступление в магистратуру должно произойти в год получения бакалаврской степени. Диплом специалиста, полученный после 2012 года
, при поступлении не подходит для отсрочки, так как человек уже имеет высшее образование.
Для аспирантов также действует отсрочка от призыва
, если те обучаются очно. Здесь действуют такие же условия, как и у студентов очной формы обучения.
С мобилизацией обучающихся на платной основе и студентов, находящихся в запасе, ситуация следующая.
Обучающиеся в коммерческих учебных заведениях, так же как и студенты государственных вузов и ссузов, могут рассчитывать на отсрочку, если учреждения прошли госаккредитацию. Решающим фактором в вопросе частичной мобилизации выступает только форма обучения студента (очная или заочная).
Молодые люди, служившие в армии, которые являются студентами и получают первое высшее, по закону имеют право на отсрочку.
“Призвать на военную службу по мобилизации могут граждан в запасе, которые не имеют права на отсрочку”, — говорится в статье 17
(“Призыв граждан на военную службу по мобилизации”) закона № 31.