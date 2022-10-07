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Мобилизация студентов-заочников в России 2022
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Очники и заочники: какие категории студентов подлежат мобилизации
Мобилизация студентов-заочников в России 2022
Очники и заочники: какие категории студентов подлежат мобилизации
Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации в России получили некоторые категории обучающихся в вузах. Кто подлежит призыву из студентов, кто попадает... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:03
2022-10-07T15:03
россия
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации в России получили некоторые категории обучающихся в вузах. Кто подлежит призыву из студентов, кто попадает под призыв, а кто — нет, ждать ли повестки заочникам — в материале РИА Новости.Мобилизация студентов21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, приоритет отдается людям с военными учетными специальностями и боевым опытом. При этом отсрочка от призыва дана ряду категорий россиян, одна из них — студенты некоторых форм обучения.Подлежат ли студенты частичной мобилизации в 2022 году24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов. В документе, опубликованном на сайте Кремля, перечисляются категории, на которые распространяется отсрочка.“В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" постановляю:Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые”, — говорится в указе президента.Официальный интернет-портал Объясняем.рф отмечает: “Впервые — это когда нет оконченного образования по данному уровню. Под первичным обучением понимается обучение по образовательной программе впервые до получения диплома”.Имеются в виду программы бакалавриата и специалитета после школы или СПО, а также обучение в магистратуре бакалавров или дипломированных специалистов, окончивших вуз до 2012 года. Для граждан, получивших диплом "Специалист" после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным, говорится в разъяснении.Студенты-заочникиВ указе не упоминаются студенты-заочники. Из информации, размещенной в телеграм-канале портала “Объясняем.РФ”, следует, что “студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации”. То есть отсрочка для таких учащихся вузов не предусмотрена.Студенты-очники и очно-заочникиЭтим категориям предоставляется отсрочка от призыва. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией, на ординаторов и аспирантов.Для ссузовСтуденты средних специальных учебных заведений в настоящее время согласно указу президента имеют отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. При этом учащийся должен обучаться впервые в учреждении по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.Для вузовДля студентов высших учебных заведений ситуация такая же, как и для учащихся ссузов. Но однозначно можно говорить только о бакалаврах очной и очно-заочной формы обучения. У магистрантов же есть определенные условия для получения отсрочки.Для магистрантовЧтобы рассчитывать на отсрочку от призыва, магистранту необходимо обучаться очно. Кроме того, направление подготовки студента также должно иметь государственную аккредитацию, а само поступление в магистратуру должно произойти в год получения бакалаврской степени. Диплом специалиста, полученный после 2012 года, при поступлении не подходит для отсрочки, так как человек уже имеет высшее образование.Для аспирантовДля аспирантов также действует отсрочка от призыва, если те обучаются очно. Здесь действуют такие же условия, как и у студентов очной формы обучения.Полагается ли отсрочкаС мобилизацией обучающихся на платной основе и студентов, находящихся в запасе, ситуация следующая.ПлатникамОбучающиеся в коммерческих учебных заведениях, так же как и студенты государственных вузов и ссузов, могут рассчитывать на отсрочку, если учреждения прошли госаккредитацию. Решающим фактором в вопросе частичной мобилизации выступает только форма обучения студента (очная или заочная).Студентам в запасеМолодые люди, служившие в армии, которые являются студентами и получают первое высшее, по закону имеют право на отсрочку.“Призвать на военную службу по мобилизации могут граждан в запасе, которые не имеют права на отсрочку”, — говорится в статье 17 (“Призыв граждан на военную службу по мобилизации”) закона № 31.
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россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Россия, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
15:03 07.10.2022
 

Очники и заочники: какие категории студентов подлежат мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска
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Оглавление
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации в России получили некоторые категории обучающихся в вузах. Кто подлежит призыву из студентов, кто попадает под призыв, а кто — нет, ждать ли повестки заочникам — в материале РИА Новости.

Мобилизация студентов

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, приоритет отдается людям с военными учетными специальностями и боевым опытом. При этом отсрочка от призыва дана ряду категорий россиян, одна из них — студенты некоторых форм обучения.
Студенческий билет - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 15:10Специальная военная операция на Украине
Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут мобилизовать

Подлежат ли студенты частичной мобилизации в 2022 году

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов. В документе, опубликованном на сайте Кремля, перечисляются категории, на которые распространяется отсрочка.
“В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" постановляю:
Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые”, — говорится в указе президента.
Приходит повестка - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Лично в руки, под роспись: порядок вручения повесток во время мобилизации
Официальный интернет-портал Объясняем.рф отмечает: “Впервые — это когда нет оконченного образования по данному уровню. Под первичным обучением понимается обучение по образовательной программе впервые до получения диплома”.
Имеются в виду программы бакалавриата и специалитета после школы или СПО, а также обучение в магистратуре бакалавров или дипломированных специалистов, окончивших вуз до 2012 года. Для граждан, получивших диплом "Специалист" после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным, говорится в разъяснении.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк Приемная комиссия в университете
 Приемная комиссия в университете - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Приемная комиссия в университете

Студенты-заочники

В указе не упоминаются студенты-заочники. Из информации, размещенной в телеграм-канале портала “Объясняем.РФ”, следует, что “студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации”. То есть отсрочка для таких учащихся вузов не предусмотрена.
Частичная мобилизация: почему возникли вопросы и проблемы? - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
08:04Сенатор Клишас. Да, тот самый
Частичная мобилизация: почему возникли вопросы и проблемы?

Студенты-очники и очно-заочники

Этим категориям предоставляется отсрочка от призыва. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией, на ординаторов и аспирантов.

Для ссузов

Студенты средних специальных учебных заведений в настоящее время согласно указу президента имеют отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. При этом учащийся должен обучаться впервые в учреждении по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 13:57Специальная военная операция на Украине
В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений

Для вузов

Для студентов высших учебных заведений ситуация такая же, как и для учащихся ссузов. Но однозначно можно говорить только о бакалаврах очной и очно-заочной формы обучения. У магистрантов же есть определенные условия для получения отсрочки.

Для магистрантов

Чтобы рассчитывать на отсрочку от призыва, магистранту необходимо обучаться очно. Кроме того, направление подготовки студента также должно иметь государственную аккредитацию, а само поступление в магистратуру должно произойти в год получения бакалаврской степени. Диплом специалиста, полученный после 2012 года, при поступлении не подходит для отсрочки, так как человек уже имеет высшее образование.

Для аспирантов

Для аспирантов также действует отсрочка от призыва, если те обучаются очно. Здесь действуют такие же условия, как и у студентов очной формы обучения.
Вопросы о частичной мобилизации и новые образовательные стандарты в школе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 07:04Профилактика с Геннадием Онищенко
Вопросы о частичной мобилизации и новые образовательные стандарты в школе

Полагается ли отсрочка

С мобилизацией обучающихся на платной основе и студентов, находящихся в запасе, ситуация следующая.

Платникам

Обучающиеся в коммерческих учебных заведениях, так же как и студенты государственных вузов и ссузов, могут рассчитывать на отсрочку, если учреждения прошли госаккредитацию. Решающим фактором в вопросе частичной мобилизации выступает только форма обучения студента (очная или заочная).
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 12:44Специальная военная операция на Украине
Портал "Объясняем.рф" уточнил критерии частичной мобилизации

Студентам в запасе

Молодые люди, служившие в армии, которые являются студентами и получают первое высшее, по закону имеют право на отсрочку.
“Призвать на военную службу по мобилизации могут граждан в запасе, которые не имеют права на отсрочку”, — говорится в статье 17 (“Призыв граждан на военную службу по мобилизации”) закона № 31.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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