Рейтинг@Mail.ru
Как выглядит повестка на мобилизацию 2022 в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html
Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной
Как выглядит повестка на мобилизацию 2022 в России
Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной
В связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией некоторым военнообязанным гражданам России стали приходить повестки. Как должен выглядеть этот РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:18
2022-10-11T17:18
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_0:145:3013:1840_1920x0_80_0_0_39ea71a1aa6cc7eda9d5179fbb7716ec.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией некоторым военнообязанным гражданам России стали приходить повестки. Как должен выглядеть этот документ, каким образом военкомат его обязан вручить, чем повестка отличается от мобилизационного предписания, - в материале РИА Новости.Повестка на мобилизацию 2022 в РоссииЧастичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года по указу президента от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Граждане, которые соответствуют требованиям призыва, получают повестку - документ, в котором сообщается о необходимости прибыть в военкомат. Такое извещение должно вручаться гражданину лично в руки, под роспись (ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). Существует несколько видов повесток:Специальной формы документа для уведомления тех, кто подлежит мобилизации не разработано.Содержащиеся сведенияСогласно Постановлению Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (приложение № 1) в документе указываются:Как выглядитДокумент не содержит никаких водяных знаков или особых маркеров, он состоит из двух частей: собственно самой повестки и отрывного талона, в котором военнообязанный расписывается о получении. В части, которая возвращается в военкомат, указаны серия, номер повестки, число и время явки в военкомат, подпись должностного лица, вручающего документ, дата вручения. Здесь же гражданин, которому вручается повестка, собственноручно вписывает свои фамилию, имя, отчество и ставит подпись о получении.Что такое мобилизационное предписаниеМобилизационное предписание выдается гражданам Российской Федерации, которые находятся в запасе и подлежат призыву в случае мобилизации, и тем, кто находится в запасе и заключил контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Этот документ выдается в военкомате и вклеивается в военный билет (с внутренней стороны задней обложки).Все, кто имеет такое предписание, в случае объявления мобилизации, обязаны явиться в военкомат без предварительного уведомления, не ожидая повестки.Россияне, находящиеся в мобилизационном резерве, должны в любое время быть готовы к призыву, они проходят экзаменационные мероприятия, посещают военные сборы. Резервисты - специалисты, имеющие высокий уровень подготовки и мотивации, таким людям выплачивается денежное довольствие и положены некоторые льготы.Как выглядитЭто вкладыш в военный билет белого или розового цвета, в предписании указываются следующие сведения:Кто может вручить повестку и когда она считается действительнойТак как закон о мобилизации ничего не говорит о особом порядке вручения повесток, военкоматы руководствуются законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Повестки вручаются через кадровые отделы организаций, в которых трудятся граждане, или сотрудниками военкоматов лично в руки военнообязанному. Если человек находится в отпуске, кадровики обязаны уведомить его о необходимости получить повестку, в случае неполучения, документ отправляется обратно в военкомат.Кроме того, вручать повестки имеют право служащие органов местного самоуправления (если по месту жительства гражданина нет военкомата) и сотрудники органов внутренних дел (если военкомат не может самостоятельно разыскать призывника).Повестка, оформленная по всем правилам, считается врученной и действительной сразу после того, как в ней расписался сам призывник.
https://ria.ru/20221010/povestka-1822896763.html
https://ria.ru/20221010/mnogodetnye-1822788850.html
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822732632.html
https://ria.ru/20220930/povestka-1820506945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_183:0:2831:1986_1920x0_80_0_0_7d0e1289cdb30eb4bd2eccff751f6cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, частичная мобилизация в россии
Россия, Частичная мобилизация в России
17:18 11.10.2022
 

Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПовестка
Повестка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Повестка
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией некоторым военнообязанным гражданам России стали приходить повестки. Как должен выглядеть этот документ, каким образом военкомат его обязан вручить, чем повестка отличается от мобилизационного предписания, - в материале РИА Новости.

Повестка на мобилизацию 2022 в России

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года по указу президента от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Граждане, которые соответствуют требованиям призыва, получают повестку - документ, в котором сообщается о необходимости прибыть в военкомат. Такое извещение должно вручаться гражданину лично в руки, под роспись (ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). Существует несколько видов повесток:
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
  • для уточнения данных, указанных в личном деле военнообязанного (состояния здоровья, образования, состава семьи, места работы и прочее);
  • для прохождения медицинской комиссии (чаще всего выдаются призывникам срочной службы);
  • на заседание призывной комиссии, которая решает, годен ли призывник к службе;
  • для убытия к месту прохождения службы с датой, временем и местом отправки.
Специальной формы документа для уведомления тех, кто подлежит мобилизации не разработано.

Содержащиеся сведения

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (приложение № 1) в документе указываются:
Военные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 17:54
Вручение повесток на улице: законные основания и последствия неявки
  • фамилия, имя, отчество того, кому предназначена повестка;
  • домашний адрес;
  • серия, номер документа;
  • закон, нормативный акт, в соответствии с которым военнообязанный вызывается в военный комиссариат;
  • дата и время явки в военкомат;
  • наименование военного комиссариата;
  • адрес расположения военкомата;
  • перечень документов, которые военнообязанный должен иметь при себе;
  • причина вызова в военный комиссариат;
  • воинское звание, фамилия, имя, отчество и подпись военного комиссара, заверенные печатью, номер телефона для связи.

Как выглядит

Документ не содержит никаких водяных знаков или особых маркеров, он состоит из двух частей: собственно самой повестки и отрывного талона, в котором военнообязанный расписывается о получении. В части, которая возвращается в военкомат, указаны серия, номер повестки, число и время явки в военкомат, подпись должностного лица, вручающего документ, дата вручения. Здесь же гражданин, которому вручается повестка, собственноручно вписывает свои фамилию, имя, отчество и ставит подпись о получении.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации

Что такое мобилизационное предписание

Мобилизационное предписание выдается гражданам Российской Федерации, которые находятся в запасе и подлежат призыву в случае мобилизации, и тем, кто находится в запасе и заключил контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Этот документ выдается в военкомате и вклеивается в военный билет (с внутренней стороны задней обложки).
Все, кто имеет такое предписание, в случае объявления мобилизации, обязаны явиться в военкомат без предварительного уведомления, не ожидая повестки.
Россияне, находящиеся в мобилизационном резерве, должны в любое время быть готовы к призыву, они проходят экзаменационные мероприятия, посещают военные сборы. Резервисты - специалисты, имеющие высокий уровень подготовки и мотивации, таким людям выплачивается денежное довольствие и положены некоторые льготы.
Мобилизация многодетных - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:41
Отсрочка для многодетных: кому положена при мобилизации

Как выглядит

Это вкладыш в военный билет белого или розового цвета, в предписании указываются следующие сведения:
  • фамилия, имя, отчество и дата рождения военнообязанного;
  • его воинское звание;
  • код и название воинской должности;
  • код военно-учетной должности (ВУС);
  • номер команды, к которой приписан гражданин;
  • адрес, по которому необходимо прийти в случае мобилизации и сроки.
Бестолковщины достаточно – Путин о непроработанных вопросах частичной мобилизации
10 октября, 11:22Специальная военная операция на Украине
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации

Кто может вручить повестку и когда она считается действительной

Так как закон о мобилизации ничего не говорит о особом порядке вручения повесток, военкоматы руководствуются законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Повестки вручаются через кадровые отделы организаций, в которых трудятся граждане, или сотрудниками военкоматов лично в руки военнообязанному. Если человек находится в отпуске, кадровики обязаны уведомить его о необходимости получить повестку, в случае неполучения, документ отправляется обратно в военкомат.
Кроме того, вручать повестки имеют право служащие органов местного самоуправления (если по месту жительства гражданина нет военкомата) и сотрудники органов внутренних дел (если военкомат не может самостоятельно разыскать призывника).
Повестка, оформленная по всем правилам, считается врученной и действительной сразу после того, как в ней расписался сам призывник.
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
30 сентября, 09:35
Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы
 
РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала