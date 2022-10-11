Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией некоторым военнообязанным гражданам России стали приходить повестки. Как должен выглядеть этот документ, каким образом военкомат его обязан вручить, чем повестка отличается от мобилизационного предписания, - в материале РИА Новости.
Повестка на мобилизацию 2022 в России
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года по указу президента от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Граждане, которые соответствуют требованиям призыва, получают повестку - документ, в котором сообщается о необходимости прибыть в военкомат. Такое извещение должно вручаться гражданину лично в руки, под роспись (ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). Существует несколько видов повесток:
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
- —для уточнения данных, указанных в личном деле военнообязанного (состояния здоровья, образования, состава семьи, места работы и прочее);
- —для прохождения медицинской комиссии (чаще всего выдаются призывникам срочной службы);
- —на заседание призывной комиссии, которая решает, годен ли призывник к службе;
- —для убытия к месту прохождения службы с датой, временем и местом отправки.
Специальной формы документа для уведомления тех, кто подлежит мобилизации не разработано.
Содержащиеся сведения
Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (приложение № 1) в документе указываются:
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- —фамилия, имя, отчество того, кому предназначена повестка;
- —домашний адрес;
- —серия, номер документа;
- —закон, нормативный акт, в соответствии с которым военнообязанный вызывается в военный комиссариат;
- —дата и время явки в военкомат;
- —наименование военного комиссариата;
- —адрес расположения военкомата;
- —перечень документов, которые военнообязанный должен иметь при себе;
- —причина вызова в военный комиссариат;
- —воинское звание, фамилия, имя, отчество и подпись военного комиссара, заверенные печатью, номер телефона для связи.
Как выглядит
Документ не содержит никаких водяных знаков или особых маркеров, он состоит из двух частей: собственно самой повестки и отрывного талона, в котором военнообязанный расписывается о получении. В части, которая возвращается в военкомат, указаны серия, номер повестки, число и время явки в военкомат, подпись должностного лица, вручающего документ, дата вручения. Здесь же гражданин, которому вручается повестка, собственноручно вписывает свои фамилию, имя, отчество и ставит подпись о получении.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Что такое мобилизационное предписание
Мобилизационное предписание выдается гражданам Российской Федерации, которые находятся в запасе и подлежат призыву в случае мобилизации, и тем, кто находится в запасе и заключил контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Этот документ выдается в военкомате и вклеивается в военный билет (с внутренней стороны задней обложки).
Все, кто имеет такое предписание, в случае объявления мобилизации, обязаны явиться в военкомат без предварительного уведомления, не ожидая повестки.
Россияне, находящиеся в мобилизационном резерве, должны в любое время быть готовы к призыву, они проходят экзаменационные мероприятия, посещают военные сборы. Резервисты - специалисты, имеющие высокий уровень подготовки и мотивации, таким людям выплачивается денежное довольствие и положены некоторые льготы.
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Как выглядит
Это вкладыш в военный билет белого или розового цвета, в предписании указываются следующие сведения:
- —фамилия, имя, отчество и дата рождения военнообязанного;
- —его воинское звание;
- —код и название воинской должности;
- —код военно-учетной должности (ВУС);
- —номер команды, к которой приписан гражданин;
- —адрес, по которому необходимо прийти в случае мобилизации и сроки.
Кто может вручить повестку и когда она считается действительной
Так как закон о мобилизации ничего не говорит о особом порядке вручения повесток, военкоматы руководствуются законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Повестки вручаются через кадровые отделы организаций, в которых трудятся граждане, или сотрудниками военкоматов лично в руки военнообязанному. Если человек находится в отпуске, кадровики обязаны уведомить его о необходимости получить повестку, в случае неполучения, документ отправляется обратно в военкомат.
Кроме того, вручать повестки имеют право служащие органов местного самоуправления (если по месту жительства гражданина нет военкомата) и сотрудники органов внутренних дел (если военкомат не может самостоятельно разыскать призывника).
Повестка, оформленная по всем правилам, считается врученной и действительной сразу после того, как в ней расписался сам призывник.
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