https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html

Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной

Как выглядит повестка на мобилизацию 2022 в России

Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной

В связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией некоторым военнообязанным гражданам России стали приходить повестки. Как должен выглядеть этот РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:18

2022-10-11T17:18

2022-10-11T17:18

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией некоторым военнообязанным гражданам России стали приходить повестки. Как должен выглядеть этот документ, каким образом военкомат его обязан вручить, чем повестка отличается от мобилизационного предписания, - в материале РИА Новости.Повестка на мобилизацию 2022 в РоссииЧастичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года по указу президента от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Граждане, которые соответствуют требованиям призыва, получают повестку - документ, в котором сообщается о необходимости прибыть в военкомат. Такое извещение должно вручаться гражданину лично в руки, под роспись (ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). Существует несколько видов повесток:Специальной формы документа для уведомления тех, кто подлежит мобилизации не разработано.Содержащиеся сведенияСогласно Постановлению Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (приложение № 1) в документе указываются:Как выглядитДокумент не содержит никаких водяных знаков или особых маркеров, он состоит из двух частей: собственно самой повестки и отрывного талона, в котором военнообязанный расписывается о получении. В части, которая возвращается в военкомат, указаны серия, номер повестки, число и время явки в военкомат, подпись должностного лица, вручающего документ, дата вручения. Здесь же гражданин, которому вручается повестка, собственноручно вписывает свои фамилию, имя, отчество и ставит подпись о получении.Что такое мобилизационное предписаниеМобилизационное предписание выдается гражданам Российской Федерации, которые находятся в запасе и подлежат призыву в случае мобилизации, и тем, кто находится в запасе и заключил контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Этот документ выдается в военкомате и вклеивается в военный билет (с внутренней стороны задней обложки).Все, кто имеет такое предписание, в случае объявления мобилизации, обязаны явиться в военкомат без предварительного уведомления, не ожидая повестки.Россияне, находящиеся в мобилизационном резерве, должны в любое время быть готовы к призыву, они проходят экзаменационные мероприятия, посещают военные сборы. Резервисты - специалисты, имеющие высокий уровень подготовки и мотивации, таким людям выплачивается денежное довольствие и положены некоторые льготы.Как выглядитЭто вкладыш в военный билет белого или розового цвета, в предписании указываются следующие сведения:Кто может вручить повестку и когда она считается действительнойТак как закон о мобилизации ничего не говорит о особом порядке вручения повесток, военкоматы руководствуются законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Повестки вручаются через кадровые отделы организаций, в которых трудятся граждане, или сотрудниками военкоматов лично в руки военнообязанному. Если человек находится в отпуске, кадровики обязаны уведомить его о необходимости получить повестку, в случае неполучения, документ отправляется обратно в военкомат.Кроме того, вручать повестки имеют право служащие органов местного самоуправления (если по месту жительства гражданина нет военкомата) и сотрудники органов внутренних дел (если военкомат не может самостоятельно разыскать призывника).Повестка, оформленная по всем правилам, считается врученной и действительной сразу после того, как в ней расписался сам призывник.

https://ria.ru/20221010/povestka-1822896763.html

https://ria.ru/20221010/mnogodetnye-1822788850.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822732632.html

https://ria.ru/20220930/povestka-1820506945.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, частичная мобилизация в россии