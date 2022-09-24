https://ria.ru/20220924/studenty-1819234349.html
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов - РИА Новости, 25.09.2022
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-24T21:24
2022-09-24T21:24
2022-09-25T00:34
владимир путин
безопасность
частичная мобилизация в россии
украина
россия
сергей шойгу
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МОСКВА 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Документ размещен на сайте Кремля."Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", — поясняется в тексте.Президент 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.В свою очередь, глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в Минобороны с просьбой неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы в некоторых случаях призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, частичная мобилизация в россии, украина, россия, сергей шойгу
Владимир Путин, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Украина, Россия, Сергей Шойгу
21:24 24.09.2022 (обновлено: 00:34 25.09.2022)
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов
Путин подписал указ об отсрочке студентам очной и очно-заочной формы обучения
МОСКВА 24 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Документ размещен
на сайте Кремля.
"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", — поясняется в тексте.
Президент 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу
, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.
В свою очередь, глава СПЧ Валерий Фадеев
обратился в Минобороны с просьбой неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы в некоторых случаях призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту.