https://ria.ru/20220924/studenty-1819234349.html

Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов

Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов - РИА Новости, 25.09.2022

Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-24T21:24

2022-09-24T21:24

2022-09-25T00:34

владимир путин

безопасность

частичная мобилизация в россии

украина

россия

сергей шойгу

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МОСКВА 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Документ размещен на сайте Кремля."Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", — поясняется в тексте.Президент 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.В свою очередь, глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в Минобороны с просьбой неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы в некоторых случаях призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту.

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, безопасность, частичная мобилизация в россии, украина, россия, сергей шойгу