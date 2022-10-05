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Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
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Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации
Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации
Владимир Путин поручил давать отсрочку по частичной мобилизации для учащихся-вечерников, аспирантов и ординаторов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:02
2022-10-05T17:49
общество
россия
владимир путин
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил давать отсрочку по частичной мобилизации для учащихся-вечерников, аспирантов и ординаторов.Отсрочку предоставят впервые получающим среднее или высшее профессиональное образование по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.Кроме того, отсрочку могут получить обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Речь идет в том числе о духовных образовательных организациях, а также о тех, которые расположены на территориях инновационных научно-технологических центров.Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек. Накануне он сообщил, что в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820135636.html
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общество, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Навигатор абитуриента
16:02 05.10.2022 (обновлено: 17:49 05.10.2022)
 
Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации

Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил давать отсрочку по частичной мобилизации для учащихся-вечерников, аспирантов и ординаторов.

"Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли", — сказал глава государства на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".

Отсрочку предоставят впервые получающим среднее или высшее профессиональное образование по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.
Кроме того, отсрочку могут получить обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Речь идет в том числе о духовных образовательных организациях, а также о тех, которые расположены на территориях инновационных научно-технологических центров.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
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Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности.
Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек. Накануне он сообщил, что в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.
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