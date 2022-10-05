https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821737054.html

Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации

Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022

Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации

Владимир Путин поручил давать отсрочку по частичной мобилизации для учащихся-вечерников, аспирантов и ординаторов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:02

2022-10-05T16:02

2022-10-05T17:49

общество

россия

владимир путин

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил давать отсрочку по частичной мобилизации для учащихся-вечерников, аспирантов и ординаторов.Отсрочку предоставят впервые получающим среднее или высшее профессиональное образование по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.Кроме того, отсрочку могут получить обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Речь идет в том числе о духовных образовательных организациях, а также о тех, которые расположены на территориях инновационных научно-технологических центров.Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек. Накануне он сообщил, что в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820135636.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/shoygu-1821522697.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, навигатор абитуриента