16:02 05.10.2022 (обновлено: 17:49 05.10.2022)
Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации
Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил давать отсрочку по частичной мобилизации для учащихся-вечерников, аспирантов и ординаторов.
"Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли", — сказал глава государства на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".
Отсрочку предоставят впервые получающим среднее или высшее профессиональное образование по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.
Кроме того, отсрочку могут получить обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Речь идет в том числе о духовных образовательных организациях, а также о тех, которые расположены на территориях инновационных научно-технологических центров.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности.
Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек. Накануне он сообщил, что в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.