https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html

Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:42

2022-09-21T09:42

2022-09-21T11:20

безопасность

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html

россия

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Варвара Скокшина

безопасность, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии