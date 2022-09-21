https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:42
2022-09-21T09:42
2022-09-21T11:20
безопасность
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
09:42 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Шойгу: частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность