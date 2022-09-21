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Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:42
2022-09-21T11:20
безопасность
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
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безопасность, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
09:42 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

Шойгу: частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
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БезопасностьСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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