https://ria.ru/20220930/otsrovka-1820737758.html
Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой
Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой - РИА Новости, 30.09.2022
Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой
Сотрудники, после начала частичной мобилизации в России устроившиеся на работу, где предоставляется отсрочка, не будут призваны, дата выхода на работу не имеет... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:41
2022-09-30T19:41
2022-09-30T19:41
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники, после начала частичной мобилизации в России устроившиеся на работу, где предоставляется отсрочка, не будут призваны, дата выхода на работу не имеет значения, сообщает портал "Объясняем.рф"."Да, бронь будет действовать. Дата выхода на работу не имеет значения", - таким был ответ портала на вопрос, будет ли действовать бронь в период частичной мобилизации, если сотрудник трудоустроился в организацию после ее начала.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820706466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой
"Объясняем.рф": дата трудоустройства не влияет на отсрочку, если она предусмотрена работой