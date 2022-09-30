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Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/otsrovka-1820737758.html
Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой
Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой - РИА Новости, 30.09.2022
Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой
Сотрудники, после начала частичной мобилизации в России устроившиеся на работу, где предоставляется отсрочка, не будут призваны, дата выхода на работу не имеет... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:41
2022-09-30T19:41
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники, после начала частичной мобилизации в России устроившиеся на работу, где предоставляется отсрочка, не будут призваны, дата выхода на работу не имеет значения, сообщает портал "Объясняем.рф"."Да, бронь будет действовать. Дата выхода на работу не имеет значения", - таким был ответ портала на вопрос, будет ли действовать бронь в период частичной мобилизации, если сотрудник трудоустроился в организацию после ее начала.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия
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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
19:41 30.09.2022
 
Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой

"Объясняем.рф": дата трудоустройства не влияет на отсрочку, если она предусмотрена работой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники, после начала частичной мобилизации в России устроившиеся на работу, где предоставляется отсрочка, не будут призваны, дата выхода на работу не имеет значения, сообщает портал "Объясняем.рф".
"Да, бронь будет действовать. Дата выхода на работу не имеет значения", - таким был ответ портала на вопрос, будет ли действовать бронь в период частичной мобилизации, если сотрудник трудоустроился в организацию после ее начала.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 18:31Специальная военная операция на Украине
Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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