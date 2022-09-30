https://ria.ru/20220930/otsrovka-1820737758.html

Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой

Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой - РИА Новости, 30.09.2022

Дата трудоустройства не повлияет на отсрочку, предусмотренную работой

Сотрудники, после начала частичной мобилизации в России устроившиеся на работу, где предоставляется отсрочка, не будут призваны, дата выхода на работу не имеет... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:41

2022-09-30T19:41

2022-09-30T19:41

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники, после начала частичной мобилизации в России устроившиеся на работу, где предоставляется отсрочка, не будут призваны, дата выхода на работу не имеет значения, сообщает портал "Объясняем.рф"."Да, бронь будет действовать. Дата выхода на работу не имеет значения", - таким был ответ портала на вопрос, будет ли действовать бронь в период частичной мобилизации, если сотрудник трудоустроился в организацию после ее начала.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820706466.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии