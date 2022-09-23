https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818907144.html

Сотрудники важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации

Сотрудники важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Сотрудники важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации

Специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту IT-систем, работники дежурных смен и... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:48

2022-09-23T12:48

2022-09-23T12:48

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

частичная мобилизация в россии

россия

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту IT-систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями, останутся на своих рабочих местах, чтобы финсистема продолжила работать бесперебойно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Работу всех платежей и расчетов, оборот наличных денег обеспечивают организации инфраструктуры финансового рынка, банки, другие финансовые организации и Банк России. Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами", - сказала она через пресс-службу регулятора."К таким сотрудникам финансовой сферы относятся: специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру; платежи и расчеты; инкассацию; функционирование и защиту информационных систем; работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями", - уточняется в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902282.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии, россия, украина, сергей шойгу