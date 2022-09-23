Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818907144.html
Сотрудники важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации
Сотрудники важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Сотрудники важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации
Специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту IT-систем, работники дежурных смен и... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:48
2022-09-23T12:48
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
частичная мобилизация в россии
россия
украина
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_47325df72d5cea01ffabdd323bf7877d.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту IT-систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями, останутся на своих рабочих местах, чтобы финсистема продолжила работать бесперебойно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Работу всех платежей и расчетов, оборот наличных денег обеспечивают организации инфраструктуры финансового рынка, банки, другие финансовые организации и Банк России. Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами", - сказала она через пресс-службу регулятора."К таким сотрудникам финансовой сферы относятся: специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру; платежи и расчеты; инкассацию; функционирование и защиту информационных систем; работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями", - уточняется в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902282.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_d56fd5c53199475f7cdc168e446fff8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии, россия, украина, сергей шойгу
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Частичная мобилизация в России, Россия, Украина, Сергей Шойгу
12:48 23.09.2022
 
Сотрудники важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации

Сотрудники критически важных направлений финсистемы не подлежат частичной мобилизации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту IT-систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями, останутся на своих рабочих местах, чтобы финсистема продолжила работать бесперебойно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Работу всех платежей и расчетов, оборот наличных денег обеспечивают организации инфраструктуры финансового рынка, банки, другие финансовые организации и Банк России. Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами", - сказала она через пресс-службу регулятора.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:33
Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах
"К таким сотрудникам финансовой сферы относятся: специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру; платежи и расчеты; инкассацию; функционирование и защиту информационных систем; работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями", - уточняется в сообщении.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Мужчина переодевается в военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:42Специальная военная операция на Украине
"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Частичная мобилизация в РоссииРоссияУкраинаСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала