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В Генштабе разъяснили порядок частичной мобилизации россиян

В Генштабе разъяснили порядок частичной мобилизации россиян - РИА Новости, 23.09.2022

В Генштабе разъяснили порядок частичной мобилизации россиян

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский разъяснил порядок частичной... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T03:09

2022-09-23T03:09

2022-09-23T03:35

специальная военная операция на украине

дмитрий чернышенко

антон котяков

валерий фадеев

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский разъяснил порядок частичной мобилизации граждан. По его словам, будут призваны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, брать на службу будут граждан в возрасте до 55 лет в зависимости от их звания.При этом он уточнил, что как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено, однако приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, а одним из основных факторов является наличие боевого опыта.Возраст и приоритетные критерииПризыву, по словам Цимлянского, подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров —до 55.Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, отметил он.Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сказал Цимлянский. Россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", подлежат призыву, добавил он.Статус мобилизованных и положенные выплатыГраждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии как военные, служащие по контрактам, сообщил Цимлянский. Они будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки.Деньги начисляются на персональный счет военного, с которого он сможет полностью или частично перевести их членам семьи.Кто освобожден от мобилизацииОт призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, сообщил представитель Генштаба.Постоянно проживающие за границей россияне, которые не состоят на воинском учете, также не подлежат частичной мобилизации. Не станут призывать и снятых с воинского учета военных пенсионеров в отставке. Кроме того, не идет речь ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах.Сайт и "горячая линия"Ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Кроме того, "горячая линия" 122 с четверга задействована для информирования граждан по вопросам о частичной мобилизации, кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян и совместно с Минобороны готовит ответы, добавил он.Сохранение рабочих местРаботники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Он также отметил, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя, работодатель должен сохранить за ним место, а трудовой договор на время службы приостанавливается.На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников, пояснил Котяков.Вопрос кредитов и ипотекиГосударству надо взять на себя платежи по ипотечным и потребительским кредитам на тот период, пока гражданин находится в мобилизации, но нужно установить ограничения, чтобы не было злоупотреблений, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.Он отметил, что необходимо "срочно принять законодательные меры" для урегулирования данных вопросов."При этом, все меры поддержки, которые уже объявлены или будут приняты, должны иметь обратную силу, распространяясь на тех, кто был мобилизован до принятия соответствующего акта, и включать не только период непосредственного пребывания граждан в зоне боевых действий, но и период их подготовки", - добавил Фадеев.Частичная мобилизацияВ среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

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https://ria.ru/20220922/rabota-1818796136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

дмитрий чернышенко, антон котяков, валерий фадеев, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество