https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818767142.html
Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва
Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва - РИА Новости, 22.09.2022
Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва
Каждый регион имеет свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет, сообщил представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:39
2022-09-22T18:39
2022-09-22T18:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
украина
генштаб вс россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Каждый регион имеет свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва каждому субъекту Российской Федерации определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов", - сказал он.Безусловно, мобилизационное задание для субъекта РФ зависит от числа граждан на воинском учете в военном комиссариате, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, украина, генштаб вс россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество, Украина, Генштаб ВС России
18:39 22.09.2022 (обновлено: 18:40 22.09.2022)
Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва
Генштаб ВС России: у каждого региона свое задание по частичной мобилизации, квот нет
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Каждый регион имеет свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва каждому субъекту Российской Федерации определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов", - сказал он.
Безусловно, мобилизационное задание для субъекта РФ зависит от числа граждан на воинском учете в военном комиссариате, добавил он.