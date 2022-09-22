https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818767142.html

Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва

Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва - РИА Новости, 22.09.2022

Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва

Каждый регион имеет свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет, сообщил представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:39

2022-09-22T18:39

2022-09-22T18:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

общество

украина

генштаб вс россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Каждый регион имеет свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва каждому субъекту Российской Федерации определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов", - сказал он.Безусловно, мобилизационное задание для субъекта РФ зависит от числа граждан на воинском учете в военном комиссариате, добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, украина, генштаб вс россии