https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818398563.html
Турчак назвал частичную мобилизацию своевременной
Турчак назвал частичную мобилизацию своевременной - РИА Новости, 21.09.2022
Турчак назвал частичную мобилизацию своевременной
Частичная мобилизация, системная поддержка добровольцев, зачади, поставленные президентом РФ, своевременны и соответствуют целям защиты нашей Родины,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:19
2022-09-21T13:19
2022-09-21T13:19
специальная военная операция на украине
общество
россия
единая россия
андрей турчак
украина
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация, системная поддержка добровольцев, зачади, поставленные президентом РФ, своевременны и соответствуют целям защиты нашей Родины, суверенитета и людей, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Частичная мобилизация, системная поддержка добровольцев, задачи, поставленные президентом главам регионов и правительству - своевременны и соответствуют целям защиты нашей Родины, нашего суверенитета и наших людей. В условиях проведения референдумов, когда созданы все условия, чтобы люди высказали свою позицию, определили своё будущее, это особенно важно", - приводят в пресс-службе слова Турчака.Он отметил, что сейчас всем нужно сплотиться, как народ делал это не раз, и направить все ресурсы для достижения общей цели - победы. "С первого дня объявления СВО Верховным Главнокомандующим мы работаем в зоне ее проведения. Задач на фронте масса - от решения гуманитарных вопросов до обеспечения добровольцев так необходимым снаряжением. Это касается и меня лично, и моих коллег-депутатов, и сенаторов, работающих на территориях", - подчеркнул секретарь Генсовета ЕР. Он уточнил, что гуманитарная миссия продолжится - "будем направлять все ресурсы на восстановление мирной жизни на Донбассе".Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации, он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818366084.html
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единая россия, андрей турчак, украина, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Единая Россия, Андрей Турчак, Украина, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Турчак назвал частичную мобилизацию своевременной
Турчак заявил, что частичная мобилизация соответствует целям защиты России
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация, системная поддержка добровольцев, зачади, поставленные президентом РФ, своевременны и соответствуют целям защиты нашей Родины, суверенитета и людей, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Частичная мобилизация, системная поддержка добровольцев, задачи, поставленные президентом главам регионов и правительству - своевременны и соответствуют целям защиты нашей Родины, нашего суверенитета и наших людей. В условиях проведения референдумов, когда созданы все условия, чтобы люди высказали свою позицию, определили своё будущее, это особенно важно", - приводят в пресс-службе слова Турчака.
Он отметил, что сейчас всем нужно сплотиться, как народ делал это не раз, и направить все ресурсы для достижения общей цели - победы. "С первого дня объявления СВО Верховным Главнокомандующим мы работаем в зоне ее проведения. Задач на фронте масса - от решения гуманитарных вопросов до обеспечения добровольцев так необходимым снаряжением. Это касается и меня лично, и моих коллег-депутатов, и сенаторов, работающих на территориях", - подчеркнул секретарь Генсовета ЕР. Он уточнил, что гуманитарная миссия продолжится - "будем направлять все ресурсы на восстановление мирной жизни на Донбассе".
Президент РФ Владимир Путин
выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе
и ходу спецоперации, он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР
, ДНР
, Запорожской и Херсонской областей
, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.