https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818770110.html
Генштаб назвал максимальный возраст призыва при частичной мобилизации
Генштаб назвал максимальный возраст призыва при частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Генштаб назвал максимальный возраст призыва при частичной мобилизации
Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:46
2022-09-22T18:46
2022-09-22T19:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский, говоря об объявленной в России частичной мобилизации."В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
18:46 22.09.2022 (обновлено: 19:00 22.09.2022)
Генштаб назвал максимальный возраст призыва при частичной мобилизации
Рядовые и сержанты подлежат призыву до 35 лет, младшие офицеры — до 50, старшие — до 55
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский, говоря об объявленной в России частичной мобилизации.
"В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет", - сказал он.