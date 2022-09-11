https://ria.ru/20220911/pamyat-1815384826.html

Международный день памяти жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 11.09.2022

Международный день памяти жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2022 году этот день приходится на 11 сентября. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T00:33

2022-09-11T00:33

2022-09-11T00:33

справки

международный день памяти жертв фашизма

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

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Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2022 году этот день приходится на 11 сентября. Дата отмечается в сентябре, так как именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, боевые действия велись на территории 40 государств, а также на морях и океанах. В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Больше 75 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях. В последнее время в Европе происходит последовательное обеление и возрождение нацизма. За последний год ситуация в этой области особенно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом. Как отмечает МИД РФ, особую обеспокоенность вызывают страны Прибалтики, Украина, Польша и Чехия. В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Национальные правовые акты Литвы направлены на возвышение военных преступников. Имеют место случаи перезахоронения бывших нацистов, устанавливаются памятники и мемориальные доски "лесным братьям", большинство официальных историков оправдывают гитлеровских пособников. В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников. В 2015 году парламент Украины принял закон о признании организаций ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ) борцами за независимость Украины в ХХ веке. Происходит героизация УПА и ее лидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с нацистами.Свободно действуют националистическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" (экстремистская организация, запрещена в России), радикальное объединение "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещенная в России), нацбатальоны "Днепр", "Айдар", "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России) и другие организации, которые объединяют нацистские идеи. В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла языковой закон, обязавший граждан страны общаться исключительно на украинском почти повсеместно: в органах власти, школах, вузах и больницах, магазинах, судах, армии, полиции, в ходе предвыборных кампаний и референдумов и пр. В Прибалтике, Чехии, Польше, на Украине сносятся памятники советским солдатам-освободителям. Власти современной ФРГ проводят политику пересмотра единоличной исторической роли Берлина в развязывании Второй мировой войны, прилагая усилия к вымарыванию этого тезиса из международной общественно-политической дискуссии. По словам посла России в США Анатолия Антонова, "и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту". По инициативе России ежегодно с 2005 года Генассамблея ООН принимает резолюции, призывающие пресечь попытки героизации нацизма. С каждым годом число стран, поддерживающих проект документа, растет. Против в последнее время традиционно голосуют лишь США и Украина.В декабре 2021 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За нее проголосовали 130 стран, воздержались 49. Против – США и Украина. В России подписанным 5 мая 2014 года президентом страны Владимиром Путиным законом, введено наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России.Федеральным законом от 4 ноября 2014 года, вносящим поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях", расширен круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился структурами, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими итоги Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. В августе 2022 года в России в рамках военно-технического форума "Армия-2022" прошел первый Международный антифашистский конгресс. Он собрался с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, для противодействия распространению нацистской идеологии. Участниками форума стали свыше 60 представителей из 37 стран.Целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. Его лозунг – объединиться, чтобы противостоять неофашизму. По традиции в этот день проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны. В этот день вспоминают не только солдат, защищавших Родину, но и пострадавшее мирное население. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день памяти жертв фашизма, в мире, вторая мировая война (1939-1945)