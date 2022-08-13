Генетика или стресс: почему появляются седые волосы и как с этим бороться
© Фото : Pexels/Engin AkyurtСедина
© Фото : Pexels/Engin Akyurt
Седина. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рано или поздно седые волосы на голове появляются у каждого человека. Когда и по каким причинам это происходит, почему их нельзя вырывать и как замаскировать, особенности ранней седины, можно ли предотвратить ее появление — в материале РИА Новости.
Седые волосы
"Седина — это появление волос, которые изменили структуру и лишились пигмента. Пигмент, который придает волосам цвет, называется меланином. За рыжие оттенки отвечает феомеланин, за тёмные — эумеланин. От их сочетания и зависит естественный цвет волос. Когда меланина в организме вырабатывается недостаточно, то они приобретают серебристо-белый или желто-белый цвет, который и называют сединой. Она претерпевает несколько стадий: сначала волоски сероватые, потом светло-серые и только потом становятся белыми", — комментирует Татьяна Качанова, трихолог, трансплантолог, клиника по пересадке волос FUE Clinic.
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"Меланин синтезируется в меланоцитах — клетках, которые находятся в базальном слое эпидермиса и в волосяных фолликулах, затем пигмент поступает в стержень активно растущих волос, — поясняет Екатерина Пащенко, к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, трихолог "СМ-Клиника". — Основная стимуляция выработки меланина происходит под действием гормонов гипофиза, щитовидной железы, медиаторов симпатической нервной системы и половых гормонов".
Также с возрастом между клетками появляются пузырьки воздуха. Они увеличивают диаметр волоса, делают его более пористым и ломким. Поэтому седые волосы требуют более тщательного ухода.
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Причины
Время появления седых волос для каждого человека индивидуально и обусловлено генетически. "Появление седины в возрасте 50-55 лет – процесс физиологический, связанный со снижением функции клеток-меланоцитов в силу возрастных изменений. Рост седых волос в раннем возрасте (20-30 лет), может быть вызван несколькими причинами, которые влияют на снижение активности или даже гибель меланоцитов", — говорит Екатерина Пащенко.
По словам Татьяны Качановой, механизм появления седины у женщин и мужчин одинаков. Чаще всего процесс начинается с верхней части головы. Затем у мужчин распространяется на лицо - усы и бороду. Женщина обнаруживает первые седые волоски в области висков, и позже они появляются на темени и затылке.
Окрашивание волос
Эксперты выделяют следующие факторы, которые влияют на появление седины:
- —Генетическая предрасположенность. Если все в роду седели рано, то с большой долей вероятности это передается из поколения в поколение.
- —Нарушения со стороны эндокринной системы. Заболевания щитовидной железы или гипофиза. В этом случае седина — это следствие, поэтому следует обратиться к врачу.
- —Нехватка витаминов группы B. Несбалансированное питание и отсутствие витаминов и минералов сильно влияют на выработку меланина.
- —Аутоиммунные заболевания. Нарушения в работе иммунитета также приводят к появлению ранней седины и выпадению волос.
- —Изменения в гормональном фоне при беременности. Помимо перестройки гормонального фона, женщины испытывают нехватку микро- и макроэлементов, что сказывается на состоянии волосков.
- —Хронический стресс. Стресс вреден для организма, и первыми на него реагируют волосы. Постоянный спазм сосудов лишает локоны питания и ухудшает выработку меланина.
- —Внезапный шок. На фоне эмоциональных переживаний могут резко спазмироваться капилляры, которые снабжают кровью волосяные фолликулы. И резко прекращается приток питательных веществ к волосяным фолликулам.
- —Плохая экология и недостаточный уход за волосами.Агрессивные факторы внешней среды, загрязнение воздуха, а также неправильный подбор средств по уходу, частые окрашивания и химические воздействия на волосы ухудшают их состояние и заставляют "стареть" раньше срока.
- —Возраст. Чем старше становится человек, тем больше появляется седых волос. Это абсолютно естественный процесс, который заложен генетически, и остановить его невозможно.
Особенности ранней седины у молодых
Очаги хронической инфекции, аутоиммунные заболевания, железодефицитная анемия, нарушение кровообращения, неправильное питание, дефицит витаминов или микроэлементов, заболевания желудочно-кишечного тракта, неблагоприятная окружающая среда, вредные привычки — все это приводит к нарушению антиоксидантной защиты вокруг волосяного фолликула, накоплению свободных радикалов и, как следствие, к повреждению меланоцитов.
"Интересно, что даже раса влияет на время появления седых волос. Так, например, для европеоидной расы появление седины до 20 лет считается ранней, для монголоидовранней будет считаться седина до 25 лет, люди, происхождение которых относится к африканскому, с большой долей вероятности не увидят у себя седые волосы раньше 30 лет. Однако многие встречали детей и подростков с седыми волосами. Иногда причиной столь ранней седины могут быть аутоиммунные или хронические заболевания, чаще всего это просто особенность организма и не более", — говорит Азамат Зархунов, барбер ArtCraft barbershop.
© Pixabay / frolicsomeplРыбий жир
© Pixabay / frolicsomepl
Рыбий жир
Как избавиться от седины
Навсегда остановить процесс поседения волос невозможно. Но существует множество способов замаскировать седину и при этом обеспечить волосам должный уход. Окрашивание помогает скрыть седые волосы. Если же их появилось не так много (не более 25%), то замаскировать их поможет тонирование или мелирование. Лучше выбирать щадящие краску или тоник, а также использовать маски с дополнительными увлажняющими свойствами. Тем, кто хочет сделать седину визитной карточкой, следует не забывать об использовании средств, нейтрализующих желтизну.
Лечение
Азамат Зархунов отмечает, что на рынке представлены различные препараты, с недоказанной эффективностью, которые якобы восстанавливают природный пигмент. Способ применения следующий: необходимо наносить состав каждый вечер на волосистую часть головы и не смывать его на следующий день. "Производители обещают эффект от применения этих препаратов в течение 8-10 месяцев. Однако сложность состоит в том, что у препаратов чаще всего маслянистая основа и мало кто может позволить себе практически целый год ходить с неопрятной головой. Поэтому чаще всего люди бросают применение препарата, так и не увидев эффекта", — комментирует барбер.
Применение фармацевтических препаратов возможно только по назначению врача. "Если седина появилась из-за заболеваний или нарушений в организме и не связана с генетикой и возрастом, то следует обратиться к врачу. Он проведёт полную диагностику и поможет составить план лечения", — советует Татьяна Качанова.
Окрашивание
"Так как чаще всего мужчины хотят максимально естественный эффект, тогда как женщины могут предпочитать более яркие цвета, окрашивание седины для мужчин и женщин различается", — отмечает Азамат Зархунов.
Эксперт выделяет три основных способа окрашивания мужской седины:
- 1Плотное окрашивание. Обычно оно выполняется аммиачной краской. "Я не рекомендую этот способ окрашивания, если мужчина хочет максимально естественный эффект. Неокрашенный волос без седины все равно чаще всего неоднороден по всей голове. Каждый волосок имеет немного свой оттенок. При плотном окрашивании же каждый волосок окрашивается одинаковым цветом, получается эффект парика", — поясняет барбер.
- 2Тонирование седины слабоаммиачными или безаммиачными красителями. В этом случае седой волос от основного цвета будет отличаться на 1-2 уровня, создается очень естественный эффект.
- 3Камуфлирование седины. При этом способе седой волос от основного цвета будет отличаться на 2-4 тона, выполняется специальными тонерами, бальзамами или шампунями с пигментом.
Что касается женщин, топомимо этих трех способов окрашивания седины существуют также техники с применением осветляющих и обесцвечивающих составов. Принцип такого окрашивания заключается в том, чтобы сделать седину менее заметной, как бы продолжением и частью окрашивания. Какой бы способ окрашивания вы не выбрали, следует обратиться к стилистам в салоны красоты или барбершоп для получения качественного результата.
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Почему нельзя вырывать седые волосы
"Можно красить в любой цвет, мелировать или оставлять как есть. Главное — ни в коем случае не вырывать. Выдергивая волосок, вы повредите фолликул, и рано или поздно на его месте останется пустая лунка. К тому же при регулярном удалении седых волос возможно появление проплешин и воспаление кожи головы", — предупреждает Татьяна Качанова.
Профилактика
Самое эффективное средство от седины — это профилактика ее появления. Чтобы помочь волосам избежать преждевременного старения необходимо:
- —своевременно проводить медицинское обследование, чтобы выявить скрытые заболевания и провести лечение;
- —соблюдать режим работы и отдыха (спать не менее восьми часов), а также чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом;
- —включить в рацион продукты, которые содержат витамины группы B и омега-3 (мясо, морепродукты, овощи, орехи, льняное масло, молочные продукты);
- —соблюдать питьевой режим — употреблять минимум 1,5-2 л в день чистой воды;
- —подбирать средства для ухода по типу волос и кожи головы, не забывать об увлажнении и дополнительном питании (выбирать линейки для тонких и ослабленных волос);
- —стараться как можно меньше травмировать волосы (частые окрашивания, химзавивка, использование горячего фена) и наносить термозащиту;
- —очищать кожу головы и волосы с помощью скраба или пилинга и не злоупотреблять сухими шампунями;
- —в домашних условиях или у специалистов проходить курс процедур, улучшающих микроциркуляцию — мезотерапия волосистой части головы, массаж (три-пять минут в день) или дарсонвализация (воздействие высокочастотным импульсным током малой силы) по пять минут в день два раза в неделю (курсом 10 процедур дважды в год);
- —стараться исключить стресс из жизни, отказаться от вредных привычек.