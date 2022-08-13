https://ria.ru/20220813/sedina-1809328959.html

Генетика или стресс: почему появляются седые волосы и как с этим бороться

Седые волосы: причины седины, почему появляется, как убрать

Генетика или стресс: почему появляются седые волосы и как с этим бороться

Рано или поздно седые волосы на голове появляются у каждого человека. Когда и по каким причинам это происходит, почему их нельзя вырывать и как замаскировать,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:43

2022-08-13T08:43

2022-08-13T08:43

общество

см-клиника

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рано или поздно седые волосы на голове появляются у каждого человека. Когда и по каким причинам это происходит, почему их нельзя вырывать и как замаскировать, особенности ранней седины, можно ли предотвратить ее появление — в материале РИА Новости.Седые волосы"Седина — это появление волос, которые изменили структуру и лишились пигмента. Пигмент, который придает волосам цвет, называется меланином. За рыжие оттенки отвечает феомеланин, за тёмные — эумеланин. От их сочетания и зависит естественный цвет волос. Когда меланина в организме вырабатывается недостаточно, то они приобретают серебристо-белый или желто-белый цвет, который и называют сединой. Она претерпевает несколько стадий: сначала волоски сероватые, потом светло-серые и только потом становятся белыми", — комментирует Татьяна Качанова, трихолог, трансплантолог, клиника по пересадке волос FUE Clinic."Меланин синтезируется в меланоцитах — клетках, которые находятся в базальном слое эпидермиса и в волосяных фолликулах, затем пигмент поступает в стержень активно растущих волос, — поясняет Екатерина Пащенко, к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, трихолог "СМ-Клиника". — Основная стимуляция выработки меланина происходит под действием гормонов гипофиза, щитовидной железы, медиаторов симпатической нервной системы и половых гормонов".Также с возрастом между клетками появляются пузырьки воздуха. Они увеличивают диаметр волоса, делают его более пористым и ломким. Поэтому седые волосы требуют более тщательного ухода.ПричиныВремя появления седых волос для каждого человека индивидуально и обусловлено генетически. "Появление седины в возрасте 50-55 лет – процесс физиологический, связанный со снижением функции клеток-меланоцитов в силу возрастных изменений. Рост седых волос в раннем возрасте (20-30 лет), может быть вызван несколькими причинами, которые влияют на снижение активности или даже гибель меланоцитов", — говорит Екатерина Пащенко.По словам Татьяны Качановой, механизм появления седины у женщин и мужчин одинаков. Чаще всего процесс начинается с верхней части головы. Затем у мужчин распространяется на лицо - усы и бороду. Женщина обнаруживает первые седые волоски в области висков, и позже они появляются на темени и затылке.Эксперты выделяют следующие факторы, которые влияют на появление седины:Особенности ранней седины у молодыхОчаги хронической инфекции, аутоиммунные заболевания, железодефицитная анемия, нарушение кровообращения, неправильное питание, дефицит витаминов или микроэлементов, заболевания желудочно-кишечного тракта, неблагоприятная окружающая среда, вредные привычки — все это приводит к нарушению антиоксидантной защиты вокруг волосяного фолликула, накоплению свободных радикалов и, как следствие, к повреждению меланоцитов."Интересно, что даже раса влияет на время появления седых волос. Так, например, для европеоидной расы появление седины до 20 лет считается ранней, для монголоидовранней будет считаться седина до 25 лет, люди, происхождение которых относится к африканскому, с большой долей вероятности не увидят у себя седые волосы раньше 30 лет. Однако многие встречали детей и подростков с седыми волосами. Иногда причиной столь ранней седины могут быть аутоиммунные или хронические заболевания, чаще всего это просто особенность организма и не более", — говорит Азамат Зархунов, барбер ArtCraft barbershop.Как избавиться от сединыНавсегда остановить процесс поседения волос невозможно. Но существует множество способов замаскировать седину и при этом обеспечить волосам должный уход. Окрашивание помогает скрыть седые волосы. Если же их появилось не так много (не более 25%), то замаскировать их поможет тонирование или мелирование. Лучше выбирать щадящие краску или тоник, а также использовать маски с дополнительными увлажняющими свойствами. Тем, кто хочет сделать седину визитной карточкой, следует не забывать об использовании средств, нейтрализующих желтизну.ЛечениеАзамат Зархунов отмечает, что на рынке представлены различные препараты, с недоказанной эффективностью, которые якобы восстанавливают природный пигмент. Способ применения следующий: необходимо наносить состав каждый вечер на волосистую часть головы и не смывать его на следующий день. "Производители обещают эффект от применения этих препаратов в течение 8-10 месяцев. Однако сложность состоит в том, что у препаратов чаще всего маслянистая основа и мало кто может позволить себе практически целый год ходить с неопрятной головой. Поэтому чаще всего люди бросают применение препарата, так и не увидев эффекта", — комментирует барбер.Применение фармацевтических препаратов возможно только по назначению врача. "Если седина появилась из-за заболеваний или нарушений в организме и не связана с генетикой и возрастом, то следует обратиться к врачу. Он проведёт полную диагностику и поможет составить план лечения", — советует Татьяна Качанова.Окрашивание"Так как чаще всего мужчины хотят максимально естественный эффект, тогда как женщины могут предпочитать более яркие цвета, окрашивание седины для мужчин и женщин различается", — отмечает Азамат Зархунов.Эксперт выделяет три основных способа окрашивания мужской седины:Что касается женщин, топомимо этих трех способов окрашивания седины существуют также техники с применением осветляющих и обесцвечивающих составов. Принцип такого окрашивания заключается в том, чтобы сделать седину менее заметной, как бы продолжением и частью окрашивания. Какой бы способ окрашивания вы не выбрали, следует обратиться к стилистам в салоны красоты или барбершоп для получения качественного результата.Почему нельзя вырывать седые волосы"Можно красить в любой цвет, мелировать или оставлять как есть. Главное — ни в коем случае не вырывать. Выдергивая волосок, вы повредите фолликул, и рано или поздно на его месте останется пустая лунка. К тому же при регулярном удалении седых волос возможно появление проплешин и воспаление кожи головы", — предупреждает Татьяна Качанова.ПрофилактикаСамое эффективное средство от седины — это профилактика ее появления. Чтобы помочь волосам избежать преждевременного старения необходимо:

https://ria.ru/20210827/sedina-1747606220.html

https://ria.ru/20200723/1574740942.html

https://ria.ru/20220721/volosy-1803919502.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572534763.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, см-клиника