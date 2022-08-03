Целебный десерт: как сварить варенье из жимолости – лучшие рецепты

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Варенье из жимолости – домашняя заготовка с насыщенным цветом и ярким вкусом. Как сварить густое лакомство из целых ягод, приготовить желе или конфитюр и сохранить витаминный продукт на зиму без варки, пропорции ингредиентов и пошаговые рецепты, классические варианты и необычные сочетания – в материале РИА Новости.

Варенье из жимолости

Варенье из жимолости на зиму готовят из свежесобранных или замороженных ягод. Плоды содержат комплекс полезных для человека минералов и витаминов. По вкусу ягоды жимолости немного напоминают голубику, а некоторые ее сорта ароматом схожи с земляникой, бананом и даже ананасом.

В ходе варки жимолость за счет высокого содержания пектина быстро загустевает. В результате получается нежный ягодный десерт с ярким вкусом, насыщенным оттенками. К тому же, с жимолостью прекрасно сочетаются малина, земляника, смородина, цитрусы, а также ревень.

Как выбрать ягоды жимолости

Съедобные черные и синие ягоды с нежным ароматом и кислинкой во вкусе имеют легкий белый налет. Собирать их по мере созревания нужно в сухую погоду. Сбор урожая следует отложить, если накануне выпала роса или прошел дождь, рекомендуется дождаться полного высыхания плодов. Перед приготовлением варенья или джема, ягоды необходимо перебрать. Промывать плоды под струей воды следует аккуратно, чтобы не повредить нежную кожицу. А после нужно подсушить их на бумажном полотенце или куске марли.

Общий принцип приготовления

Для приготовления варенья рекомендуется использовать только свежие и зрелые ягоды жимолости. Собирать их в собственном саду нужно в солнечный день, иначе они будут водянистыми, что негативно скажется на органолептических свойствах готового десерта. А при покупке важно внимательно осмотреть плоды. Недозревшие, мятые и подсохшие ягоды следует выбросить.

Хранить свежесобранную жимолость можно в холодильнике не более трех суток. Желательно готовить варенье сразу же после сбора ягод. Рекомендуется использовать емкости для варки варенья, которые не окисляются, а перемешивать ягодную массу деревянной лопаточкой.

Чтобы после остывания лакомства в нем не кристаллизовался сахар, можно добавить при варке лимонную кислоту из расчета 2 г кислоты на 1 кг сахара.

Важно соблюдать общий принцип приготовления варенья – следовать пропорциям и последовательности в процессе готовки согласно рецептуре.

Популярные рецепты

Варенье из жимолости готовят разными способами: однокомпонентное, без варки, в сочетании с несколькими видами плодовых культур, с цитрусовыми, ревенем и агар-агаром. Из жимолости изготавливают не только варенье, но и джемы, конфитюр, цукаты и сироп.

Классический

© Фото : Pexels/ROMAN ODINTSOV Приготовление варенья © Фото : Pexels/ROMAN ODINTSOV Приготовление варенья

Ингредиенты 1000 г свежие ягоды жимолости 700 г сахар Приготовление 1 Ягоды перебрать, высыпать в дуршлаг и тщательно промыть, затем дать воде стечь. 2 Поместить жимолость в емкость, засыпать сахаром, все перемешать и оставить на два-три часа, за это время ягоды дадут сок. 3 Варить варенье на среднем огне, помешивая довести смесь до кипения, удалить образовавшуюся пену и прокипятить в течение пяти минут. 4 Снять варенье с плиты и оставить ягоды в сиропе настояться пять−шесть часов (можно оставить на ночь). 5 Затем снова проварить жимолость еще 10−20 минут до загустения лакомства. 6 Разлить варенье в горячем виде в стерилизованные банки до верха и закрыть крышками. 7 Остудить и отправить на хранение в прохладное место − кладовку или погреб.

"Пятиминутка"

Как и из множества плодовых культур, из жимолости тоже варят варенье быстрым способом.

Ингредиенты 1200 г жимолость свежая 1400 г сахар Приготовление 1 Плоды жимолости перебрать и промыть, затем засыпать сахаром и тщательно перемешать. 2 Ягоды можно измельчить с помощью блендера или прокрутить в мясорубке. 3 Полученное пюре отправить в эмалированную посуду и поставить на средний огонь. 4 После закипания установить минимальный нагрев и кипятить еще примерно пять минут. 5 Горячее лакомство разлить в стерилизованные банки и накрыть емкости марлей или полотенцем, не закрывая крышками, оставить так на сутки до полного остывания. 6 Затем закрутить крышками и перенести на хранение в погреб или кладовую.

Без варки

Ягоды жимолости без термической обработки сохраняют все полезные свойства, заложенные в них природой.

Ингредиенты 1000 г жимолость 1500 г сахар 2 г лимонная кислота Приготовление 1 Плоды жимолости перебрать и тщательно промыть, высыпать в ягоды сахар. Перемешать массу в блендере или пропустить через мясорубку. 2 Тщательно вымесить полученную смесь до полного растворения сахара. 3 Добавить в витаминное лакомство лимонную кислоту для предотвращения засахаривания. 4 Переложить кушанье в банки. Хранить такое варенье можно как в погребе, так и в холодильнике.

Варенье-желе с пектином

© Фото : Pexels/RODNAE Productions Банки с вареньем © Фото : Pexels/RODNAE Productions Банки с вареньем

В самих ягодах жимолости много пектина, который придает желеобразную консистенцию любому варенью. А при добавлении пектина лакомство приобретает еще большую густоту.

Ингредиенты 800 г жимолость 400 г сахар 10 г пектин Приготовление 1 Ягоды аккуратно промыть и просушить. 2 Выложить плоды в глубокую чашу и измельчить в пюре при помощи блендера. 3 Затем добавить в полученную массу сахар и пектин и снова перемешать блендером. 4 Перелить смесь в чистую кастрюлю, поставить на медленный огонь и довести до кипения. Необходимо помешивать варенье, чтобы не образовывались комочки. 5 Дать конфитюру остыть и можно подавать к столу или разлить в стерилизованные емкости, закрутить крышками и отправить на хранение в прохладное место.

С агар-агаром

Ингредиенты 1000 г свежие ягоды жимолости 20 г агар-агар 0,100 л очищенная вода 900 г сахар Приготовление 1 Отобрать ягоды, тщательно промыть прохладной водой и обсушить. Затем высыпать их в кастрюлю и добавить сахар. 2 Блендером измельчить плоды с сахаром в мягкое пюре, для удаления жмыха можно протереть массу сквозь сито. 3 В мисочку поместить агар-агар и залить его кипятком, хорошо размешать и оставить на 25 минут. 4 Пюре из ягод перелить в кастрюлю и отправить варить на медленный огонь, постоянно помешивать и снимать пенку. 5 Ягодную массу необходимо варить после закипания на протяжении трех-четырех минут и потом добавить к ней агар-агар. 6 Тщательно все перемешать при помощи деревянной ложки и продолжить варку еще пять минут. 7 Разложить горячее желе в подготовленные стерилизованные емкости, закатать крышки, укутать пледом и оставить примерно на сутки. 8 После полного остывания убрать варенье в прохладное затененное место на хранение.

С клубникой

© Depositphotos / serezniy Женщина готовит клубничное варенье © Depositphotos / serezniy Женщина готовит клубничное варенье

Ингредиенты 600 г жимолость 600 г клубника 1200 г сахар Приготовление 1 Клубнику и жимолость хорошо помыть, очистить от листиков и веточек, обсушить. 2 Пересыпать ягоды сахаром слоями и оставить на пять-шесть часов, периодически массу нужно помешивать. 3 Через несколько часов, когда плоды дадут сок, который растворяет сахар, еще раз вымесить массу из ягод и сахара. 4 Когда сахар частично растворится, можно ставить кастрюлю на огонь и после закипания проварить еще пять минут. 5 Добавить остальной сахарный песок и варить на медленном огне 20 минут, помешивая массу. 6 Готовое варенье разложить в стерильные банки и прочно закрутить крышками, укутать теплым пледом для медленного остывания. 7 Убрать десерт в прохладное темное место.

С апельсином

© Фото : Unsplash/Rob Wicks Апельсины © Фото : Unsplash/Rob Wicks Апельсины

Еще один вкусный вариант варенья из жимолости с неповторимой цитрусовой ноткой.

Ингредиенты 900 г жимолость 1300 г сахар 0,170 г вода очищенная 1 шт. апельсин Приготовление 1 Свежую жимолость перебрать от сора и листьев, веточек. Вымыть ягоды под проточной водой в дуршлаге и дать воде стечь. 2 Затем переложить их на полотенце или бумажные салфетки и обсушить. 3 Апельсин вымыть и ошпарить кипятком, чтобы смыть воск. Снять цедру, не затрагивая белую часть при помощи терки, кожуру удалить, а мякоть нарезать небольшими дольками. 4 Жимолость соединить с апельсином и измельчить эту массу в блендере. В образовавшееся пюре положить цедру и тщательно перемешать. 5 В кастрюле смешать сахар с водой. Регулярно помешивая, довести сироп до кипения на медленном огне и варить еще шесть-семь минут до загустения. 6 Ягодно-фруктовую массу соединить с сиропом и перемешать, после закипания смеси проварить ее на медленном огне в течение 30 минут, снимая пенку. 7 Горячий десерт разложить по банкам, закупорить крышками и укутать пледом или покрывалом, оставить варенье остужаться. 8 Хранить лакомство можно в течение года в прохладной кладовке или погребе.

С лимоном

Наталья Рогова, автор книги "Королевская кухня" и одноименного проекта поделилась своим рецептом приготовления варенья из жимолости с лимоном.

Ингредиенты 1000 г ягоды жимолости 2 шт. лимон 1500 г сахар Приготовление 1 Ягоды перебрать, вымыть и просушить от влаги. 2 Засыпать жимолость сахаром и оставить на три-четыре часа (можно дольше). 3 Вымытый лимон нарезать вместе с кожицей. 4 Пропустить ягоды и цитрус через мясорубку. 5 Полученную массу поставить на небольшой огонь и довести до кипения. 6 Разложить готовое ароматное варенье по стерильным банкам и укупорить.

Со смородиной

© Pixabay / stafichukanatoly Черная смородина © Pixabay / stafichukanatoly Черная смородина

Этот вкусный и густой ягодный десерт зимой принесет огромную пользу организму.

Ингредиенты 800 г жимолость 700 г черная смородина 2000 г сахар Приготовление 1 Жимолость и смородину перебрать, вымыть под проточной водой, выложить ягоды на бумажные полотенца и обсушить. 2 Затем прокрутить плоды через мясорубку до получения однородной массы и отправить в кастрюлю. 3 В ягодное пюре добавить сахар и оставить смесь на несколько часов. 4 Поставить емкость на слабый огонь и варить ягоды, после закипания не снимать с плиты еще пять минут. 5 Разложить варенье в стерилизованные банки и закатать. емкости в течение суток держать накрытыми пледом. 6 Перенести угощение на хранение в погреб, подвал, кладовку.

С ревенем

© Pixabay / Sarah Kallend Ревень © Pixabay / Sarah Kallend Ревень

Оригинальный рецепт варенья из жимолости, сочетающий в себе ягоды и овощи.

Ингредиенты 1000 г жимолость 1000 г сахар 500 г корень ревеня Приготовление 1 Вымытые и просушенные ягоды жимолости измельчить в блендере или протереть через сито. 2 Смешать их с сахаром в подходящей для варки емкости и поставить на огонь. 3 После закипания смеси проварить ее еще в течение пяти минут. 4 Затем добавить в полученную массу нарезанные на кусочки корешки ревеня, все перемешать и варить в течение семи минут. 5 Снять варенье с плиты и оставить на два часа, потом снова поставить на огонь и проварить пять-семь минут. 6 Разложить готовое варенье по стерилизованным банкам и укупорить. 7 Под металлическими крышками лакомство можно хранить при комнатной температуре, а под капроновыми – только в холоде.

Из жимолости и сосновых шишек

© Depositphotos / yana-komisarenko@yandex.ru Домашнее варенье из сосновых шишек © Depositphotos / yana-komisarenko@yandex.ru Домашнее варенье из сосновых шишек

Ингредиенты 700 г жимолость свежая 700 г зеленые сосновые шишки 1000 г сахар 0,100 л вода очищенная Приготовление 1 Сосновые шишки перебрать, очистить от сора, вымыть. Затем переложить в эмалированную кастрюлю и засыпать сахаром. 2 Проварить молодые шишки на слабом огне, после закипания периодически помешивая варить на протяжении полутора часов. 3 Перебрать и промыть ягоды жимолости, затем обсушить их и отправить к шишкам. Как только вся масса закипит еще раз, проварить еще 10 минут, постоянно помешивая. 4 Разложить горячий десерт в стерилизованную тару и укупорить крышками. Накрыть емкости пледом/одеялом для плавного остывания. 5 Хранить полезное и ароматное варенье в прохладном месте, без источника солнечного света.

С мятой

Листья мяты и лимонника – еще один вариант создать оригинальный и ароматный десерт.

Ингредиенты 900 г жимолость 500 г сахар 20 шт. листья мяты 5 шт. листья лимонника Приготовление 1 Ягоду и листочки мяты и лимонника перебрать, промыть и обсушить. 2 Жимолость измельчить блендером, мяту и лимонник порезать ножом. 3 Смешать все ингредиенты с сахаром в подходящей для варки емкости. 4 Оставить полученную массу на полтора-два часа для выделения сока. 5 Затем отправить смесь вариться на медленном огне и после закипания проварить еще пять минут. 6 Горячее лакомство разлить в стерилизованные стеклянные баночки и завинтить крышками. 7 Остывшее освежающее варенье поместить на хранение в темное прохладное помещение.

В мультиварке

Если при варке варенья на плите влага из ягод выпаривается, то при закрытой крышке в мультиварке она выходит медленнее и десерт из ягод жимолости получается более жидким. Для загущения варенья применяют желирующие ингредиенты (пектин, желатин, агар-агар). Готовить лакомство в мультиварке просто, достаточно положить ингредиенты в чашу, установить таймер и задать программу.

Ингредиенты 1000 г жимолость 1000 г сахар 0,200 л вода 20 г желатин Приготовление 1 В чашу мультиварки слоями выложить ягоды, сахар, перемешать и дать настояться в течение нескольких часов. 2 Влить в ягодную массу с сахаром воду перемешать и установить режим "Варенье". 3 В некоторых моделях такого режима приготовления нет. Необходима температура 100 градусов, можно выбрать "Десерт", "Подогрев" или готовить в режиме "Мультиповар", выставив нужную температуру. 4 Закрыть крышку и готовить ягоды, периодически перемешивая и удаляя пенку на протяжении 15 минут. 5 Спустя 15 минут нужно всыпать сахар и желатин, тщательно все перемешать и оставить под закрытой крышкой, чтобы масса остыла до комнатной температуры. 6 После остывания снова установить режим "Варенье" (или другие ранее используемые) довести до кипения и варить пять минут. 7 Разлить варенье в стерилизованные банки и убрать в прохладное место.

Хранение варенья

Варенье из ягод жимолости как однокомпонентное, так и в составе с другими плодами, которое подвергалось термической обработке, должно храниться в темной и прохладном месте - подвале или погребе не более года. При этом обязательное условие - соблюдение стерильности тары и герметичность крышки. Десерты, приготовленные без варки, хранят в холодильнике не больше двух-трех месяцев.

Польза и вред

Жимолость – ягода низкокалорийная (42 ккал на 100 г плодов). Но за счет добавления сахара и других плодов энергетическая ценность варенья в среднем возрастает до 220 ккал. В его составе витамины группы А, B, C, K, PP, минералы (железо, кальций, магний, йод, медь, фосфор), органические кислоты, сахара. Благодаря богатому содержанию полезных веществ десерт из жимолости считается природным антиоксидантом:

— он укрепляет иммунитет и улучшает эмоциональное состояние;

он укрепляет иммунитет и улучшает эмоциональное состояние; — оказывает лечебное воздействие на сердечно-сосудистую систему;

оказывает лечебное воздействие на сердечно-сосудистую систему; — обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием;

обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием; — активизирует метаболизм, укрепляет память;

активизирует метаболизм, укрепляет память; — снижает артериальное давление, показано при анемии ;

снижает артериальное давление, показано при ; — помогает в лечении кожных заболеваний ( псориаз , экзема);

помогает в лечении кожных заболеваний ( , экзема); — эффективно при расстройствах пищеварения;

эффективно при расстройствах пищеварения; — благоприятно влияет на состояние волос, кожи;

благоприятно влияет на состояние волос, кожи; — положительно действует на работу кровеносной системы.

Употреблять варенье из жимолости в большом количестве не рекомендуется, т.к. оно может спровоцировать аллергические реакции и высыпания, боль в животе и частое мочеиспускание.

Рекомендуется съедать не больше четырех столовых ложек лакомства, желательно в первой половине дня. Оно отлично сочетается с выпечкой, чаем, травяными настоями и отварами.