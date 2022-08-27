Джем, варенье, цукаты — вкусные заготовки из вишни на зиму

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вишня – ароматная и полезная ягода, подходящая для заготовок на зиму. Можно заморозить свежие плоды целиком или перетертые с сахаром, высушить, замариновать или приготовить сок, варенье с косточками и без, джем, повидло с приятной кислинкой. Как сохранить полезные свойства вишни, рецепты и способы заготовки – в материале РИА Новости.

Заготовка вишни на зиму

Из вишни можно приготовить варенье с косточками и без них, компот, сок, желе, джем, повидло, конфитюр и цукаты. Ягоды содержат:

— витамины (А, С, РР);

витамины (А, С, РР); — минералы (магний, калий, железо, кальций, медь);

минералы (магний, калий, железо, кальций, медь); — органические кислоты (янтарная, яблочная, лимонная, молочная);

органические кислоты (янтарная, яблочная, лимонная, молочная); — пектин и дубильные вещества.

Плоды можно замораживать, мариновать, сушить. В холодное время года даже небольшая порция вишни станет отличной профилактикой простудных заболеваний, анемии, болезней сердца и сосудов, улучшит работу пищеварительной системы, поднимет настроение.

Заморозка в морозилке

Заморозка – простой вариант заготовить ягоды на зиму, сохранить вкус и до 90% полезных веществ. Хранится замороженная вишня долго. Предварительно ягоды нужно перебрать, вымыть, замочить в содовом растворе, еще раз промыть водой и просушить. Можно морозить вишню с косточками и без них, в сиропе. Выложить ягоды в один слой на поднос или разделочную доску и отправить в морозилку. Замораживать ягоды удобно небольшими порциями, а затем складывать в пакеты или контейнеры.

Сушка

Сушить вишню можно с косточками и без, на поддонах или противнях под марлей/сеткой на открытом воздухе (в тени), в специальной сушилке или духовке (на низких температурах). Вишню промывают, обсушивают и удаляют косточки, затем выкладывают одним слоем на пергамент. Вначале устанавливают температуру в духовке около +60°С, оставляя ягоды на два часа, затем нагревают духовой шкаф до +80°С и оставляют еще на два-три часа. После температуру вновь снижают до +60°С. Процесс сушки ягод занимает около восьми часов. Хранить такуювишню нужно в темном месте в герметичной упаковке.

Как подготовить вишню

Для приготовления вишен на зиму важно соблюдать правила подготовки сырья:

— Ягоды рекомендуется срывать вместе с плодоножками, так удастся сохранять их целостность без потери сочности. Удалять черенки следует непосредственно перед началом готовки.

Ягоды рекомендуется срывать вместе с плодоножками, так удастся сохранять их целостность без потери сочности. Удалять черенки следует непосредственно перед началом готовки. — Для зимних заготовок подойдут только крепкие созревшие ягоды, без повреждений, деформаций и гнили. В процессе сортировки следует удалить все некачественные плоды.

Для зимних заготовок подойдут только крепкие созревшие ягоды, без повреждений, деформаций и гнили. В процессе сортировки следует удалить все некачественные плоды. — Рекомендуется перед обработкой залить вишню подсоленной водой на 30 минут (на 1 литр 1 столовая ложка соли), чтобы насекомые, которые могут находиться в ягодах, всплыли. Затем нужно промыть ягоды под проточной водой, отделив хвостики, и выложить на бумажное или обычное полотенце примерно на два часа.

Простые рецепты вкусных заготовок вишни

Вишня прекрасно сочетается со многими плодовыми культурами в консервациях, что позволяет добиваться разных вкусовых оттенков. Готовят десерты из вишни с яблоками, смородиной, цитрусами, абрикосами, клубникой, а также орехами и шоколадом.

Вишня в собственном соку Ароматная ягода в собственном соку – это готовая начинка для пирожков, вареников, различных десертов, штруделей. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 1500 г вишня 300 г сахар Приготовление 1 Вишню тщательно промыть, удалить плодоножки и листочки. 2 Переложить в дуршлаг, чтобы вода с ягод стекла. 3 Удалить косточки из вишен специальным приспособлением, булавкой или шпилькой. 4 Подготовленные стерилизованные банки наполовину наполнить вишней, затем всыпать половину сахара. 5 Потом снова разложить остатки ягод и засыпать сахаром. Оставить так на час-два. 6 На дно большой кастрюли постелить полотенце или кусок ткани, поставить подготовленные баночки с вишней и сахарным песком. 7 Наполнить кастрюлю, чтобы вода доходила до "плечиков" банок, прикрыть их жестяными крышками, которыми они будут закупориваться, и накрыть кастрюлю крышкой. 8 Довести до кипения и, уменьшив огонь, простерилизовать банки 15-20 минут. 9 Готовую вишню закатать, перевернуть банки верх дном и укутать. 10 Оставить до полного остывания, а затем отправить на хранение в темное сухое место.

Без косточек в банках Вишня, заготовленная таким способом на зиму, подойдет для приготовления выпечки, десертов, смузи и коктейлей. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 1000 г вишня 300 г сахар Приготовление 1 Промыть ягоды, вынуть из них косточки и засыпать сахаром. 2 Поставить емкость с вишней и сахаром (воду добавлять не нужно) на огонь и дать закипеть. 3 Разложить кипящую ягодную массу в банки и сразу закатать.

В духовке Можно приготовить вкусные и полезные вишневые цукаты в духовке. Вяленая вишня подойдет для пирогов и пасхального кулича, выпечки с творогом. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 3000 г вишня 1500 г сахар 600 г вода Приготовление 1 Свежую вишню промыть, перебрать и извлечь косточки удобным способом. 2 Чтобы ягоды хорошо провялились, их нужно избавить от сока (засыпать сахаром и оставить примерно на пять часов, перемешивая каждые полчаса). 3 После полного растворения сахара (спустя пять часов) слить с вишни сок в кастрюлю, а ягоды откинуть в дуршлаг и оставить на три часа (перемешивать каждые 30 мин). 4 Приготовить сироп из расчета 300 г сахара на килограмм ягод и 350 мл воды, смешать ингредиенты и варить. 5 Опустить вишню в сироп и дать прокипеть минут пять-семь. Затем дать ягодам остыть в сиропе до 50 градусов и откинуть их на дуршлаг, чтобы он стек. 6 Вишню высушить в духовке. Для этого противень застелить пергаментом, выложить ягоды в один слой и отправить в разогретый до 45-50 градусов духовой шкаф на три часа. 7 Готовые ягоды собрать в бумажный пакет и хранить в холодильнике.

Свой рецепт приготовления вишневого варенья в духовке рассказала Наталья Рогова, автор книги "Королевская кухня" и одноименного проекта. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 2000 г вишня 1000 г сахар Приготовление 1 Перебрать вишню, засыпать сахаром и оставить на два-три часа, периодически перемешивая. Не нужно заливать ее водой. 2 Когда выделится достаточно сока, необходимо разложить ягоды по предварительно подготовленным и стерилизованным банкам и поставить в холодную духовку. 3 Постепенно нагреть духовку до 100 градусов и готовить "тушенку" в течение двух часов и дольше. 4 Можно готовить вообще без сахара, но тогда уваривать массу нужно на протяжении 5-6 часов. Варенье должно не кипеть, а именно томиться. 5 По прошествии времени банки закатать крышками и отправить на хранение.

Перетертая вишня с сахаром Это "живое варенье" из вишен богато витаминами. Его можно использовать в качестве топпинга для блинчиков, оладий, сырников, а также как добавку в кашу или запеканку из творога. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 1000 г вишня 1000 г сахар Приготовление 1 Вишню перебрать, вымыть и извлечь косточки. 2 Ягоды засыпать сахаром и с помощью блендера или мясорубки перекрутить. 3 Разлить ягодную смесь по контейнерам небольшими порциями или силиконовым формочкам. 4 Разлить ягодную смесь по контейнерам небольшими порциями или силиконовым формочкам. 5 Размороженную заготовку хранить в холодильнике можно не более 10 дней.

Смузи из замороженных ягод Наталья Рогова рекомендует приготовить полезное лакомство из ягод и йогурта. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 500 г вишня или черешня (замороженная) 500 г сливки или йогурт 200-300 г сахар или мед Приготовление 1 Перемолоть все ингредиенты в миксере и при подаче украсить десерт мятой.

Вишневый конфитюр Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 2000 г вишня (без косточек) 2000 г сахар 1 шт. лимон Приготовление 1 В кастрюлю выложить ягоды, высыпать сахар и из двух половинок лимона выжать сок. 2 Нагреть и прокипятить смесь на среднем огне на протяжении 4-5 минут. 3 Снять кастрюлю с огня, массу немного остудить и переложить в блендер. 4 Измельчить ягоды до кашеподобного состояния и разлить конфитюр по стерилизованным банкам. 5 Перевернуть банки вверх дном, затем поставить в привычное положение и дать остыть. 6 Конфитюр из вишни можно есть сразу после приготовления или оставить на хранение.

Компот из вишни, абрикосов и апельсинов Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 500 г вишни с плодоножкой 500 г абрикосы 1 шт. апельсин 500 г сахар 1 л вода Приготовление 1 Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки, апельсины очистить и разделить на дольки. 2 У вишни удалить плодоножки (заранее отрывать их не стоит, теряется много сока), вымыть и сразу уложить на дно стерилизованной банки. 3 Выложить слой из половинок абрикосов и снова слой вишен. 4 Вишни и абрикосы перемешать с двумя-тремя слоями нарезанных апельсиновых долек, выкладывать массу до "плечиков" банки. 5 Сварить сироп: высыпать в кипящую воду сахар и варить до его полного растворения, затем немного остудить. 6 Залить банки сиропом до самого верха. 7 Закатать банки с компотом, перевернуть и укутать, оставить до полного остывания и отправить на хранение в темное и прохладное место.

Ягодно-мятное ассорти Это не только вкусный, но и красивый компот на зиму. Ингредиенты рассчитаны на пять литровых банок. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 1000 г вишня (или черешня) 200 г клубника 2 ст. л. сахар 5 л вода 2 г лимонная кислота несколько шт. листочки мяты Приготовление 1 Ягоды перебрать и промыть под прохладной водой, мяту тоже вымыть и выложить на полотенце. 2 Распределить клубнику, вишню и листики мяты поровну в пять литровых банок. 3 Залить ягоды в банках кипятком до самого горлышка и закрыть крышками. 4 Через три минуты слить воду из них в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения. 5 Убрать с плиты и всыпать лимонную кислоту. 6 Залить полученным сиропом ягоды и закатать крышками. 7 Перевернуть банки на крышки и оставить так до полного остывания.

Пятиминутка Варенье-пятиминутка из вишен готовится легко, при этом сохраняет насыщенный вкус и пользу для организма, особенно в зимний период. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 1000 г вишня 1000 г сахар 180 г вода Приготовление 1 Вишню перебрать, тщательно вымыть и очистить от мусора и плодоножек. 2 В кастрюле смешать воду и сахар, проварить сироп на медленном огне до растворения сахара. 3 Высыпать в сироп ягоды, довести массу до кипения и варить еще примерно пять минут, снимая пенку. 4 Остудить варенье, затем снова проварить пять минут. Проделать эти действия еще раз. 5 После третьей варки горячий десерт разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками. 6 Убрать остывшее варенье в темное и прохладное место для хранения.

Вишневый джем с орехами Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1000 г вишня 1 шт. апельсин 100 г очищенные грецкие орехи 500 г сахар-песок по вкусу сок бузины 1 шт. пакетик желфикса 2 шт. веточки лаванды Приготовление 1 Обдать апельсин горячей водой, обсушить и теркой снять тонкий слой цедры. Из цитруса выжать сок. 2 Орехи грецкие обжарить на сковороде без добавления жира, чтобы усилить их аромат. 3 Вишни промыть, удалить плодоножки и косточки. 4 Сделать из ягод пюре с помощью миксера со специальной насадкой. 5 Добавить в ягодное пюре остальные ингредиенты, довести всю массу до кипения. 6 Варить джем примерно пять минут при постоянном помешивании. 7 Перелить в подготовленные банки и закатать герметичными крышками, на пять минут перевернуть вверх дном, затем отправить на хранение.

© Depositphotos / olgapavlova87 Вишневый сок © Depositphotos / olgapavlova87 Вишневый сок

Вишня с агар-агаром Густое вишневое варенье с агар-агаром (растительный аналог желатина) сохраняет больше пользы, т. к. агар позволяет сократить время варки ягод, сохраняя витамины, которые разрушаются при длительном приготовлении варенья. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 500 г вишня 250 г сахар 2 г агар-агар 1 ст. л. вода Приготовление 1 Свежие ягоды вымыть под проточной водой, извлечь косточки. 2 Выложить вишню в сотейник с толстым дном и засыпать сахаром. 3 Постоянно помешивая, варить ягоды на небольшом огне до закипания (примерно 20 минут) пока сахар полностью не растворится. 4 Если образуется слишком много пены, необходимо снимать ее ложкой или шумовкой. 5 Агар-агар развести в теплой воде и тщательно размешать до однородности, следуя инструкции, указанной на упаковке. 6 Помешивая варенье, влить в него воду с агаром и проварить еще три минуты. 7 Горячее варенье разлить в стерилизованную пол-литровую банку и закупорить крышкой. 8 В перевернутом состоянии укутать банку и оставить до полного остывания

Повидло Повидло из вишни получается нежным по консистенции, с насыщенным ароматом и характерной кислинкой. Рецепт рассчитан на пять банок по 0,5 л. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 5000 г вишня 3000 г сахар 1 л вода Приготовление 1 Спелые ягоды перебрать, помыть, обсушить и удалить из них косточки. 2 Переложить вишню в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Проварить около 5-10 минут на слабом огне. 3 Дать массе остыть и затем протереть ягоды через сито. 4 Добавить к вишневому пюре сахар, все смешать и отправить на плиту. 5 Довести до кипения и, помешивая, варить на медленном огне два-три часа 6 Прибавить огонь, и при постоянном помешивании еще три минуты проварить массу. 7 Горячее повидло разложить по банкам, закатать и дать остыть в теплом месте.

Маринованная вишня Маринованную вишню можно добавлять не только в десерты и выпечку, но и в салаты, к мясу и птице. Приготовленная таким способом ягода подойдет для подачи с уткой и жареной или запеченной говядиной и свининой. Вкус блюд с вишневой добавкой становится более благородным. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 500 г вишня без косточек 100 г вода 240 г винный уксус 100 г сахар 100 мл крепкое вино (портвейн) 4 шт. перец душистый горошком 4 шт. ягоды можжевельника 4 шт. бутоны гвоздики по вкусу соль Приготовление 1 Смешать в сотейнике все ингредиенты для маринада (кроме вишни) и довести до кипения. 2 Выложить в маринад подготовленные ягоды вишни и проварить до мягкости ягод примерно три-четыре минуты. 3 Переложить вишню в подготовленные стерилизованные банки и залить маринадом так, чтобы он полностью покрывал ее. 4 Герметично закрыть крышками. Хранить маринованные ягоды в холодильнике можно не более месяца.

Как и сколько хранить заготовки из вишни?

Допустимый срок годности замороженной вишни при соблюдении всех правил заморозки – 12-18 месяцев при температуре от -18 градусов и ниже. Маринованные плоды хранятся в холодильнике не более 30 дней. Употребить приготовленное варенье или компот из вишен с косточками рекомендовано в течение 6–12 месяцев. Хранить вишневый джем и повидло также нужно не более года.