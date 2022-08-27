Джем, варенье, цукаты — вкусные заготовки из вишни на зиму

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вишня – ароматная и полезная ягода, подходящая для заготовок на зиму. Можно заморозить свежие плоды целиком или перетертые с сахаром, высушить, замариновать или приготовить сок, варенье с косточками и без, джем, повидло с приятной кислинкой. Как сохранить полезные свойства вишни, рецепты и способы заготовки – в материале РИА Новости.
Заготовка вишни на зиму
Из вишни можно приготовить варенье с косточками и без них, компот, сок, желе, джем, повидло, конфитюр и цукаты. Ягоды содержат:
- —витамины (А, С, РР);
- —минералы (магний, калий, железо, кальций, медь);
- —органические кислоты (янтарная, яблочная, лимонная, молочная);
- —пектин и дубильные вещества.
Плоды можно замораживать, мариновать, сушить. В холодное время года даже небольшая порция вишни станет отличной профилактикой простудных заболеваний, анемии, болезней сердца и сосудов, улучшит работу пищеварительной системы, поднимет настроение.
Заморозка в морозилке
Заморозка – простой вариант заготовить ягоды на зиму, сохранить вкус и до 90% полезных веществ. Хранится замороженная вишня долго. Предварительно ягоды нужно перебрать, вымыть, замочить в содовом растворе, еще раз промыть водой и просушить. Можно морозить вишню с косточками и без них, в сиропе. Выложить ягоды в один слой на поднос или разделочную доску и отправить в морозилку. Замораживать ягоды удобно небольшими порциями, а затем складывать в пакеты или контейнеры.
Сушка
Сушить вишню можно с косточками и без, на поддонах или противнях под марлей/сеткой на открытом воздухе (в тени), в специальной сушилке или духовке (на низких температурах). Вишню промывают, обсушивают и удаляют косточки, затем выкладывают одним слоем на пергамент. Вначале устанавливают температуру в духовке около +60°С, оставляя ягоды на два часа, затем нагревают духовой шкаф до +80°С и оставляют еще на два-три часа. После температуру вновь снижают до +60°С. Процесс сушки ягод занимает около восьми часов. Хранить такуювишню нужно в темном месте в герметичной упаковке.
Как подготовить вишню
Для приготовления вишен на зиму важно соблюдать правила подготовки сырья:
- —Ягоды рекомендуется срывать вместе с плодоножками, так удастся сохранять их целостность без потери сочности. Удалять черенки следует непосредственно перед началом готовки.
- —Для зимних заготовок подойдут только крепкие созревшие ягоды, без повреждений, деформаций и гнили. В процессе сортировки следует удалить все некачественные плоды.
- —Рекомендуется перед обработкой залить вишню подсоленной водой на 30 минут (на 1 литр 1 столовая ложка соли), чтобы насекомые, которые могут находиться в ягодах, всплыли. Затем нужно промыть ягоды под проточной водой, отделив хвостики, и выложить на бумажное или обычное полотенце примерно на два часа.
Простые рецепты вкусных заготовок вишни
Вишня прекрасно сочетается со многими плодовыми культурами в консервациях, что позволяет добиваться разных вкусовых оттенков. Готовят десерты из вишни с яблоками, смородиной, цитрусами, абрикосами, клубникой, а также орехами и шоколадом.
Вишня в собственном соку
Ароматная ягода в собственном соку – это готовая начинка для пирожков, вареников, различных десертов, штруделей.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
1500 г
вишня
300 г
сахар
Приготовление
1
Вишню тщательно промыть, удалить плодоножки и листочки.
2
Переложить в дуршлаг, чтобы вода с ягод стекла.
3
Удалить косточки из вишен специальным приспособлением, булавкой или шпилькой.
4
Подготовленные стерилизованные банки наполовину наполнить вишней, затем всыпать половину сахара.
5
Потом снова разложить остатки ягод и засыпать сахаром. Оставить так на час-два.
6
На дно большой кастрюли постелить полотенце или кусок ткани, поставить подготовленные баночки с вишней и сахарным песком.
7
Наполнить кастрюлю, чтобы вода доходила до "плечиков" банок, прикрыть их жестяными крышками, которыми они будут закупориваться, и накрыть кастрюлю крышкой.
8
Довести до кипения и, уменьшив огонь, простерилизовать банки 15-20 минут.
9
Готовую вишню закатать, перевернуть банки верх дном и укутать.
10
Оставить до полного остывания, а затем отправить на хранение в темное сухое место.
Очистка вишни от косточек
Без косточек в банках
Вишня, заготовленная таким способом на зиму, подойдет для приготовления выпечки, десертов, смузи и коктейлей.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
1000 г
вишня
300 г
сахар
Приготовление
1
Промыть ягоды, вынуть из них косточки и засыпать сахаром.
2
Поставить емкость с вишней и сахаром (воду добавлять не нужно) на огонь и дать закипеть.
3
Разложить кипящую ягодную массу в банки и сразу закатать.
В духовке
Можно приготовить вкусные и полезные вишневые цукаты в духовке. Вяленая вишня подойдет для пирогов и пасхального кулича, выпечки с творогом.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
3000 г
вишня
1500 г
сахар
600 г
вода
Приготовление
1
Свежую вишню промыть, перебрать и извлечь косточки удобным способом.
2
Чтобы ягоды хорошо провялились, их нужно избавить от сока (засыпать сахаром и оставить примерно на пять часов, перемешивая каждые полчаса).
3
После полного растворения сахара (спустя пять часов) слить с вишни сок в кастрюлю, а ягоды откинуть в дуршлаг и оставить на три часа (перемешивать каждые 30 мин).
4
Приготовить сироп из расчета 300 г сахара на килограмм ягод и 350 мл воды, смешать ингредиенты и варить.
5
Опустить вишню в сироп и дать прокипеть минут пять-семь. Затем дать ягодам остыть в сиропе до 50 градусов и откинуть их на дуршлаг, чтобы он стек.
6
Вишню высушить в духовке. Для этого противень застелить пергаментом, выложить ягоды в один слой и отправить в разогретый до 45-50 градусов духовой шкаф на три часа.
7
Готовые ягоды собрать в бумажный пакет и хранить в холодильнике.
Свой рецепт приготовления вишневого варенья в духовке рассказала Наталья Рогова, автор книги "Королевская кухня" и одноименного проекта.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
2000 г
вишня
1000 г
сахар
Приготовление
1
Перебрать вишню, засыпать сахаром и оставить на два-три часа, периодически перемешивая. Не нужно заливать ее водой.
2
Когда выделится достаточно сока, необходимо разложить ягоды по предварительно подготовленным и стерилизованным банкам и поставить в холодную духовку.
3
Постепенно нагреть духовку до 100 градусов и готовить "тушенку" в течение двух часов и дольше.
4
Можно готовить вообще без сахара, но тогда уваривать массу нужно на протяжении 5-6 часов. Варенье должно не кипеть, а именно томиться.
5
По прошествии времени банки закатать крышками и отправить на хранение.
Перетертая вишня с сахаром
Это "живое варенье" из вишен богато витаминами. Его можно использовать в качестве топпинга для блинчиков, оладий, сырников, а также как добавку в кашу или запеканку из творога.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
1000 г
вишня
1000 г
сахар
Приготовление
1
Вишню перебрать, вымыть и извлечь косточки.
2
Ягоды засыпать сахаром и с помощью блендера или мясорубки перекрутить.
3
Разлить ягодную смесь по контейнерам небольшими порциями или силиконовым формочкам.
4
Разлить ягодную смесь по контейнерам небольшими порциями или силиконовым формочкам.
5
Размороженную заготовку хранить в холодильнике можно не более 10 дней.
Смузи из замороженных ягод
Наталья Рогова рекомендует приготовить полезное лакомство из ягод и йогурта.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
500 г
вишня или черешня (замороженная)
500 г
сливки или йогурт
200-300 г
сахар или мед
Приготовление
1
Перемолоть все ингредиенты в миксере и при подаче украсить десерт мятой.
Вишневый конфитюр
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
2000 г
вишня (без косточек)
2000 г
сахар
1 шт.
лимон
Приготовление
1
В кастрюлю выложить ягоды, высыпать сахар и из двух половинок лимона выжать сок.
2
Нагреть и прокипятить смесь на среднем огне на протяжении 4-5 минут.
3
Снять кастрюлю с огня, массу немного остудить и переложить в блендер.
4
Измельчить ягоды до кашеподобного состояния и разлить конфитюр по стерилизованным банкам.
5
Перевернуть банки вверх дном, затем поставить в привычное положение и дать остыть.
6
Конфитюр из вишни можно есть сразу после приготовления или оставить на хранение.
11 августа, 04:00Сказано в эфиреЧем хорош "бабушкин рецепт" варенья? Мнение диетолога
Компот из вишни, абрикосов и апельсинов
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
500 г
вишни с плодоножкой
500 г
абрикосы
1 шт.
апельсин
500 г
сахар
1 л
вода
Приготовление
1
Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки, апельсины очистить и разделить на дольки.
2
У вишни удалить плодоножки (заранее отрывать их не стоит, теряется много сока), вымыть и сразу уложить на дно стерилизованной банки.
3
Выложить слой из половинок абрикосов и снова слой вишен.
4
Вишни и абрикосы перемешать с двумя-тремя слоями нарезанных апельсиновых долек, выкладывать массу до "плечиков" банки.
5
Сварить сироп: высыпать в кипящую воду сахар и варить до его полного растворения, затем немного остудить.
6
Залить банки сиропом до самого верха.
7
Закатать банки с компотом, перевернуть и укутать, оставить до полного остывания и отправить на хранение в темное и прохладное место.
Ягодно-мятное ассорти
Это не только вкусный, но и красивый компот на зиму. Ингредиенты рассчитаны на пять литровых банок.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
1000 г
вишня (или черешня)
200 г
клубника
2 ст. л.
сахар
5 л
вода
2 г
лимонная кислота
несколько шт.
листочки мяты
Приготовление
1
Ягоды перебрать и промыть под прохладной водой, мяту тоже вымыть и выложить на полотенце.
2
Распределить клубнику, вишню и листики мяты поровну в пять литровых банок.
3
Залить ягоды в банках кипятком до самого горлышка и закрыть крышками.
4
Через три минуты слить воду из них в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения.
5
Убрать с плиты и всыпать лимонную кислоту.
6
Залить полученным сиропом ягоды и закатать крышками.
7
Перевернуть банки на крышки и оставить так до полного остывания.
Пятиминутка
Варенье-пятиминутка из вишен готовится легко, при этом сохраняет насыщенный вкус и пользу для организма, особенно в зимний период.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
1000 г
вишня
1000 г
сахар
180 г
вода
Приготовление
1
Вишню перебрать, тщательно вымыть и очистить от мусора и плодоножек.
2
В кастрюле смешать воду и сахар, проварить сироп на медленном огне до растворения сахара.
3
Высыпать в сироп ягоды, довести массу до кипения и варить еще примерно пять минут, снимая пенку.
4
Остудить варенье, затем снова проварить пять минут. Проделать эти действия еще раз.
5
После третьей варки горячий десерт разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками.
6
Убрать остывшее варенье в темное и прохладное место для хранения.
Вишневый джем с орехами
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1000 г
вишня
1 шт.
апельсин
100 г
очищенные грецкие орехи
500 г
сахар-песок
по вкусу
сок бузины
1 шт.
пакетик желфикса
2 шт.
веточки лаванды
Приготовление
1
Обдать апельсин горячей водой, обсушить и теркой снять тонкий слой цедры. Из цитруса выжать сок.
2
Орехи грецкие обжарить на сковороде без добавления жира, чтобы усилить их аромат.
3
Вишни промыть, удалить плодоножки и косточки.
4
Сделать из ягод пюре с помощью миксера со специальной насадкой.
5
Добавить в ягодное пюре остальные ингредиенты, довести всю массу до кипения.
6
Варить джем примерно пять минут при постоянном помешивании.
7
Перелить в подготовленные банки и закатать герметичными крышками, на пять минут перевернуть вверх дном, затем отправить на хранение.
© Depositphotos / olgapavlova87Вишневый сок
© Depositphotos / olgapavlova87
Вишневый сок
Вишня с агар-агаром
Густое вишневое варенье с агар-агаром (растительный аналог желатина) сохраняет больше пользы, т. к. агар позволяет сократить время варки ягод, сохраняя витамины, которые разрушаются при длительном приготовлении варенья.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
500 г
вишня
250 г
сахар
2 г
агар-агар
1 ст. л.
вода
Приготовление
1
Свежие ягоды вымыть под проточной водой, извлечь косточки.
2
Выложить вишню в сотейник с толстым дном и засыпать сахаром.
3
Постоянно помешивая, варить ягоды на небольшом огне до закипания (примерно 20 минут) пока сахар полностью не растворится.
4
Если образуется слишком много пены, необходимо снимать ее ложкой или шумовкой.
5
Агар-агар развести в теплой воде и тщательно размешать до однородности, следуя инструкции, указанной на упаковке.
6
Помешивая варенье, влить в него воду с агаром и проварить еще три минуты.
7
Горячее варенье разлить в стерилизованную пол-литровую банку и закупорить крышкой.
8
В перевернутом состоянии укутать банку и оставить до полного остывания
Повидло
Повидло из вишни получается нежным по консистенции, с насыщенным ароматом и характерной кислинкой. Рецепт рассчитан на пять банок по 0,5 л.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
5000 г
вишня
3000 г
сахар
1 л
вода
Приготовление
1
Спелые ягоды перебрать, помыть, обсушить и удалить из них косточки.
2
Переложить вишню в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Проварить около 5-10 минут на слабом огне.
3
Дать массе остыть и затем протереть ягоды через сито.
4
Добавить к вишневому пюре сахар, все смешать и отправить на плиту.
5
Довести до кипения и, помешивая, варить на медленном огне два-три часа
6
Прибавить огонь, и при постоянном помешивании еще три минуты проварить массу.
7
Горячее повидло разложить по банкам, закатать и дать остыть в теплом месте.
Маринованная вишня
Маринованную вишню можно добавлять не только в десерты и выпечку, но и в салаты, к мясу и птице. Приготовленная таким способом ягода подойдет для подачи с уткой и жареной или запеченной говядиной и свининой. Вкус блюд с вишневой добавкой становится более благородным.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
500 г
вишня без косточек
100 г
вода
240 г
винный уксус
100 г
сахар
100 мл
крепкое вино (портвейн)
4 шт.
перец душистый горошком
4 шт.
ягоды можжевельника
4 шт.
бутоны гвоздики
по вкусу
соль
Приготовление
1
Смешать в сотейнике все ингредиенты для маринада (кроме вишни) и довести до кипения.
2
Выложить в маринад подготовленные ягоды вишни и проварить до мягкости ягод примерно три-четыре минуты.
3
Переложить вишню в подготовленные стерилизованные банки и залить маринадом так, чтобы он полностью покрывал ее.
4
Герметично закрыть крышками. Хранить маринованные ягоды в холодильнике можно не более месяца.
Как и сколько хранить заготовки из вишни?
Допустимый срок годности замороженной вишни при соблюдении всех правил заморозки – 12-18 месяцев при температуре от -18 градусов и ниже. Маринованные плоды хранятся в холодильнике не более 30 дней. Употребить приготовленное варенье или компот из вишен с косточками рекомендовано в течение 6–12 месяцев. Хранить вишневый джем и повидло также нужно не более года.
© Depositphotos / sergpavlГраненый стакан с вишней
© Depositphotos / sergpavl
Граненый стакан с вишней