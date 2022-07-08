Рейтинг@Mail.ru
Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html
Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика
Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика - РИА Новости, 08.07.2022
Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика
Сегодня в больнице Медицинского университета Нары умер бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он стал жертвой покушения — во время выступления на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:48
2022-07-08T20:12
авторы
токио
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
сша
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801324542_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c4397efe90998ae10f1f1df427f359c5.jpg
Сегодня в больнице Медицинского университета Нары умер бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он стал жертвой покушения — во время выступления на предвыборном митинге нападавший дважды выстрелил ему в спину с расстояния десять метров из самодельного оружия, пули попали в шею и в область сердца.Убийцу зовут Тэцуя Ямагами, ему 41 год, в прошлом он служил в Морских силах самообороны Японии. Его арестовали на месте. Как пишут СМИ, на допросе он заявил, что был недоволен политикой бывшего главы правительства и хотел убить его.В Японии политика запомнят не только как отца Абэномики, но и как одного из идеологов ремилитаризации. Дело в том, что после Второй мировой войны была принята новая Конституция страны, в девятой статье которой говорится, что страна отказывается от суверенного права вести войну и создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы.Токио юридически отказался от армии, которую заменили силы самообороны. Конечно, говорить о полной беззащитности Японии наивно. В дополнение к этому обязательства по обеспечению ее безопасности взяли на себя Соединенные Штаты. Но при этом важно понимать, что численность сил самообороны страны с населением в 125 миллионов — около 250 тысяч человек. Столько же, например, было до начала спецоперации у Украины с 37-миллионным населением.Разговоры о необходимости изменений в этой сфере начались еще на фоне успехов ракетной программы КНДР, но Абэ стал первым, кто активно предлагал изменить Конституцию.В сентябре 2015 года в Японии приняли пакет законов, расширяющих полномочия сил самообороны, включая предоставление им права на защиту своих граждан за пределами страны и освобождение японских заложников в других странах, а также участия в мерах по коллективной обороне. В 2018 году Абэ и его соратникам из Либерально-демократической партии удалось провести через парламент закон о референдуме по внесению поправок в Конституцию Японии.При этом премьер, как и его предшественники, регулярно посещал храм Ясукуни — мемориальный комплекс, посвященный национальным героям, в том числе и воевавшим во Второй мировой войне. Подобные визиты вызывали крайне негативную реакцию ближайших соседей — весьма логичную и закономерную: можете представить себе поездку Меркель или Шольца к мемориалу героев вермахта, если бы кто-то додумался такой создать? Хотя, пожалуй, и от этого не стоит зарекаться на фоне нынешних русофобских стремлений западных политиков.В Токио во время пребывания на посту Абэ стремились развивать сотрудничество с Москвой и к санкциям относились довольно формально. Более того, тот считал Россию стратегическим партнером. Ключевой темой двусторонних отношений были и остаются два тесно связанных друг с другом вопроса: заключение мирного договора и принадлежность южной части Курильских островов. Реального прогресса здесь добиться не удалось.Почему в России достаточно сдержанно реагировали на ремилитаризацию Японии? Интересы столь значимого игрока на международной арене нельзя игнорировать слишком долго — это чревато кризисом, и в Кремле хорошо это понимали на примере нашей собственной страны после распада СССР.Полностью полагаясь на защиту Вашингтона, Токио был крайне скован в вопросах внешней политики, оставаясь сателлитом США. Запущенный Абэ процесс занял бы если не десятилетия, то годы, но реализация этих планов сделала бы Японию пусть и более мощным, но в то же время более самостоятельным соседом России. Благодаря такой трансформации решение многих проблем стало бы сложнее с технической точки зрения, но хотя бы выполнимым: суверенный партнер договороспособен, зависимый же всегда отстаивает чужие интересы, поэтому не может соблюдать взятые на себя обязательства. Собственно, это утверждение очень ярко иллюстрирует поведение украинского руководства.Символизм покушения на Абэ не только в том, что он, по сути, погиб от рук выходца из той среды, на которую во многом полагался сам и которая — в его представлениях — должна была обеспечить процветание Японии, но и в том, что сегодня прагматик стал жертвой фанатика. Пусть не в буквальной форме, но ровно то же самое сейчас происходит во всех странах — союзницах США.
https://ria.ru/20220708/abe-1801140096.html
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801253573.html
https://ria.ru/20190721/1556742432.html
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801280800.html
https://ria.ru/20220708/abe-1801162608.html
токио
япония
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801324542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e809d02cb4bd7ce6ac4df48f41a3ddc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, токио, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, сша, вашингтон (город)
19:48 08.07.2022 (обновлено: 20:12 08.07.2022)
 

Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика

© AFP 2022 / Philip FongЖенщина возлагает цветы на месте, где был застрелен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Женщина возлагает цветы на месте, где был застрелен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
Читать ria.ru в
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Сегодня в больнице Медицинского университета Нары умер бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он стал жертвой покушения — во время выступления на предвыборном митинге нападавший дважды выстрелил ему в спину с расстояния десять метров из самодельного оружия, пули попали в шею и в область сердца.
Убийцу зовут Тэцуя Ямагами, ему 41 год, в прошлом он служил в Морских силах самообороны Японии. Его арестовали на месте. Как пишут СМИ, на допросе он заявил, что был недоволен политикой бывшего главы правительства и хотел убить его.
Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 11:40
Покушение на Синдзо Абэ
В Японии политика запомнят не только как отца Абэномики, но и как одного из идеологов ремилитаризации. Дело в том, что после Второй мировой войны была принята новая Конституция страны, в девятой статье которой говорится, что страна отказывается от суверенного права вести войну и создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы.
Токио юридически отказался от армии, которую заменили силы самообороны. Конечно, говорить о полной беззащитности Японии наивно. В дополнение к этому обязательства по обеспечению ее безопасности взяли на себя Соединенные Штаты. Но при этом важно понимать, что численность сил самообороны страны с населением в 125 миллионов — около 250 тысяч человек. Столько же, например, было до начала спецоперации у Украины с 37-миллионным населением.
Мужчина (внизу), подозреваемый в стрельбе по бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицией на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 15:47
Арестованный за нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном
Разговоры о необходимости изменений в этой сфере начались еще на фоне успехов ракетной программы КНДР, но Абэ стал первым, кто активно предлагал изменить Конституцию.
В сентябре 2015 года в Японии приняли пакет законов, расширяющих полномочия сил самообороны, включая предоставление им права на защиту своих граждан за пределами страны и освобождение японских заложников в других странах, а также участия в мерах по коллективной обороне. В 2018 году Абэ и его соратникам из Либерально-демократической партии удалось провести через парламент закон о референдуме по внесению поправок в Конституцию Японии.
При этом премьер, как и его предшественники, регулярно посещал храм Ясукуни — мемориальный комплекс, посвященный национальным героям, в том числе и воевавшим во Второй мировой войне. Подобные визиты вызывали крайне негативную реакцию ближайших соседей — весьма логичную и закономерную: можете представить себе поездку Меркель или Шольца к мемориалу героев вермахта, если бы кто-то додумался такой создать? Хотя, пожалуй, и от этого не стоит зарекаться на фоне нынешних русофобских стремлений западных политиков.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 21.07.2019
21 июля 2019, 18:05
Абэ хочет провести референдум по поправкам к конституции до окончания срока
В Токио во время пребывания на посту Абэ стремились развивать сотрудничество с Москвой и к санкциям относились довольно формально. Более того, тот считал Россию стратегическим партнером. Ключевой темой двусторонних отношений были и остаются два тесно связанных друг с другом вопроса: заключение мирного договора и принадлежность южной части Курильских островов. Реального прогресса здесь добиться не удалось.
Почему в России достаточно сдержанно реагировали на ремилитаризацию Японии? Интересы столь значимого игрока на международной арене нельзя игнорировать слишком долго — это чревато кризисом, и в Кремле хорошо это понимали на примере нашей собственной страны после распада СССР.
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 17:16
"Он был другом России". Как погиб Синдзо Абэ
Полностью полагаясь на защиту Вашингтона, Токио был крайне скован в вопросах внешней политики, оставаясь сателлитом США. Запущенный Абэ процесс занял бы если не десятилетия, то годы, но реализация этих планов сделала бы Японию пусть и более мощным, но в то же время более самостоятельным соседом России. Благодаря такой трансформации решение многих проблем стало бы сложнее с технической точки зрения, но хотя бы выполнимым: суверенный партнер договороспособен, зависимый же всегда отстаивает чужие интересы, поэтому не может соблюдать взятые на себя обязательства. Собственно, это утверждение очень ярко иллюстрирует поведение украинского руководства.
Символизм покушения на Абэ не только в том, что он, по сути, погиб от рук выходца из той среды, на которую во многом полагался сам и которая — в его представлениях — должна была обеспечить процветание Японии, но и в том, что сегодня прагматик стал жертвой фанатика. Пусть не в буквальной форме, но ровно то же самое сейчас происходит во всех странах — союзницах США.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума — 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 14:07
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
 
АвторыТокиоЯпонияУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэСиндзо АбэСШАВашингтон (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала