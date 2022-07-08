https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801180639.html

Причиной смерти экс-премьера Японии Абэ стала потеря крови

Причиной смерти экс-премьера Японии Абэ стала потеря крови - РИА Новости, 08.07.2022

Причиной смерти экс-премьера Японии Абэ стала потеря крови

Медики полагают, что причиной смерти экс-премьера Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения стала потеря крови. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:45

2022-07-08T12:45

2022-07-08T13:27

в мире

япония

синдзо абэ

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167080_0:326:2537:1753_1920x0_80_0_0_698cce51b2b66834e9bb5b5433e4d4c5.jpg

ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Медики полагают, что причиной смерти экс-премьера Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения стала потеря крови.По словам медиков, возможной причиной смерти политика стала потеря крови. Экс-премьер Японии Абэ при нападении получил ранения сердца и шеи в двух местах.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск).

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800400595.html

https://ria.ru/20220705/kurily-1800373592.html

япония

нара (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ