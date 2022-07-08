https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801173514.html

В Совфеде отметили вклад Синдзо Абэ в отношения России и Японии

В Совфеде отметили вклад Синдзо Абэ в отношения России и Японии - РИА Новости, 08.07.2022

В Совфеде отметили вклад Синдзо Абэ в отношения России и Японии

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ, скончавшейся в пятницу после покушения, как никто близко подошёл к восстановлению дружеских отношений России и Японии, заявил... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:20

2022-07-08T12:20

2022-07-08T12:21

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убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший премьер Японии Синдзо Абэ, скончавшейся в пятницу после покушения, как никто близко подошёл к восстановлению дружеских отношений России и Японии, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

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в мире, россия, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, совет федерации рф