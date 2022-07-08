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Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео - РИА Новости, 08.07.2022
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:14
2022-07-08T09:14
2022-07-08T09:56
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Судя по кадрам, злоумышленник стрелял дважды. Как пишут японские СМИ, политик упал после второго выстрела.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.
япония
нара (город)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801127526_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7912c9c52f0bdafb0af5d14461847239.jpg
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".
2022-07-08T09:14
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, видео
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
2022-07-08T09:14
true
PT0M43S
09:14 08.07.2022 (обновлено: 09:56 08.07.2022)
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
Телеканал NHK опубликовал видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ