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Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео - РИА Новости, 08.07.2022
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Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео - РИА Новости, 08.07.2022
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:14
2022-07-08T09:56
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Судя по кадрам, злоумышленник стрелял дважды. Как пишут японские СМИ, политик упал после второго выстрела.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.
япония
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353
60
353
60
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".
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в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, видео
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
2022-07-08T09:14
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PT0M43S
09:14 08.07.2022 (обновлено: 09:56 08.07.2022)
 
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео

Телеканал NHK опубликовал видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Судя по кадрам, злоумышленник стрелял дважды. Как пишут японские СМИ, политик упал после второго выстрела.
Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".
Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.
 
В миреСиндзо АбэЯпонияНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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