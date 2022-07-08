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Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео

Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео - РИА Новости, 08.07.2022

Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео

Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:14

2022-07-08T09:14

2022-07-08T09:56

в мире

синдзо абэ

япония

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Судя по кадрам, злоумышленник стрелял дважды. Как пишут японские СМИ, политик упал после второго выстрела.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.

япония

нара (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких". 2022-07-08T09:14 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, видео