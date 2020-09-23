https://ria.ru/20200923/abe-1577633384.html

Абэ готов помочь преемнику с переговорами с Россией по мирному договору

Ушедший в отставку с поста премьера Японии Синдзо Абэ надеется, что новый глава правительства Ёсихидэ Суга будет активно проводить переговоры с Россией по... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T06:04

2020-09-23T06:04

2020-09-23T06:04

есихидэ суга

россия

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 23 сен - РИА Новости.</strong> Ушедший в отставку с поста премьера <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> надеется, что новый глава правительства <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> будет активно проводить переговоры с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россией</a> по заключению мирного договора, и готов ему в этом активно помогать.Экс-премьер отметил также, что, по его мнению, "президент Путин тоже хочет в среднесрочной перспективе решить проблему (мирного договора) и укреплять отношения с Японией".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a> и <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотана</a> после заключения мирного договора, а судьба <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашира</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итурупа</a> не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a> под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встреча на высшем уровне между президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и премьером Японии Абэ Синдзо премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577203262.html

https://ria.ru/20200630/1573690794.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, синдзо абэ, япония, в мире