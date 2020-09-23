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Абэ готов помочь преемнику с переговорами с Россией по мирному договору
Ушедший в отставку с поста премьера Японии Синдзо Абэ надеется, что новый глава правительства Ёсихидэ Суга будет активно проводить переговоры с Россией по... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T06:04
2020-09-23T06:04
есихидэ суга
россия
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 23 сен - РИА Новости.</strong> Ушедший в отставку с поста премьера <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> надеется, что новый глава правительства <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> будет активно проводить переговоры с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россией</a> по заключению мирного договора, и готов ему в этом активно помогать.Экс-премьер отметил также, что, по его мнению, "президент Путин тоже хочет в среднесрочной перспективе решить проблему (мирного договора) и укреплять отношения с Японией".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a> и <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотана</a> после заключения мирного договора, а судьба <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашира</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итурупа</a> не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a> под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встреча на высшем уровне между президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и премьером Японии Абэ Синдзо премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577203262.html
https://ria.ru/20200630/1573690794.html
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россия
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есихидэ суга, россия, синдзо абэ, япония, в мире

Абэ готов помочь преемнику с переговорами с Россией по мирному договору

06:04 23.09.2020
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© REUTERS / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Eugene Hoshiko
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ТОКИО, 23 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку с поста премьера Японии Синдзо Абэ надеется, что новый глава правительства Ёсихидэ Суга будет активно проводить переговоры с Россией по заключению мирного договора, и готов ему в этом активно помогать.

"Переговоры, в которых сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Но территориальный вопрос нельзя оставить без внимания. Надеюсь, что и при премьер-министре Суге переговоры будут идти активно для заключения мирного договора Японии и России. Я буду в этом помогать как рядовой депутат", - сказал Абэ в интервью газете "Иомиури".

Экс-премьер отметил также, что, по его мнению, "президент Путин тоже хочет в среднесрочной перспективе решить проблему (мирного договора) и укреплять отношения с Японией".
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:05
В Совфеде не ожидают изменения курса Японии в отношении России
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Абэ Синдзо премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 15:57
Россия не ведет переговоров с Японией о принадлежности Курил
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Есихидэ СугаРоссияСиндзо АбэЯпонияВ мире
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