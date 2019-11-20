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РИА Новости

Абэ установил рекорд длительности пребывания на посту премьера Японии

06:28 20.11.2019
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© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости. Синдзо Абэ установил рекорд по длительности пребывания на посту премьер-министра Японии за всю историю страны.
Он возглавляет правительство страны уже 2887 дней, если считать первый кабинет министров под его руководством в 2006-2007 годах. Утром в среду премьер перед журналистами подвел короткий итог своей деятельности на этом посту.
"Когда правительства менялись каждый год, как было и при моем первом избрании, важнейшие политические проблемы откладывались на потом. Придать политике устойчивости – таков был глас народа", - приводит слова Абэ телеканал NHK.
Он отметил, что в том числе и благодаря урокам, которые он извлек из своего первого премьерства, которое продлилось всего год, его администрации удалось добиться устойчивой поддержки у избирателей.
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"Ежедневные усилия для стабилизации политической системы, шестикратное переизбрание на выборах в верхнюю и нижнюю палаты парламента, усилия для осуществления всех обещаний – все это привело нас к сегодняшнему дню", - сказал премьер.
Абэ будет занимать пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии, который дает ему право возглавлять правительство страны, до сентября 2021 года.
"На посту председателя партии мне осталось еще два года. Понимая тяжесть ответственности, ступая как по хрупкому льду и не забывая внутреннее напряжение новичка, с которым он только начал свой путь, я намерен все силы отдать на решение политических задач", - подчеркнул премьер.
Среди важнейших задач он отметил выход страны из дефляции, решение проблемы сокращения рождаемости, оставшиеся нерешенными после войны дипломатические проблемы, а также реформирование конституции страны.
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Синдзо АбэЯпонияТокиоВ мире
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