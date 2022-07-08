https://ria.ru/20220708/abe-1801116209.html
Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок
Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок - РИА Новости, 08.07.2022
Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок
Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:56
2022-07-08T08:56
2022-07-08T09:09
в мире
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить", сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию.Ранее полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.
https://ria.ru/20220708/abe-1801115988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
08:56 08.07.2022 (обновлено: 09:09 08.07.2022)
Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок
Телеканал NHK: стрелявший в Абэ заявил, что был недоволен политиком и хотел убить его