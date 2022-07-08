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Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок - РИА Новости, 08.07.2022
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Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок
Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок - РИА Новости, 08.07.2022
Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок
Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:56
2022-07-08T09:09
в мире
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить", сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию.Ранее полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.
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в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
08:56 08.07.2022 (обновлено: 09:09 08.07.2022)
 
Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок

Телеканал NHK: стрелявший в Абэ заявил, что был недоволен политиком и хотел убить его

© AFP 2022 / STRРаботники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Работники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / STR
Работники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить", сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию.
Ранее полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 08:53
Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида
В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.
 
В миреЯпонияСиндзо АбэУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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