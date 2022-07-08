https://ria.ru/20220708/abe-1801116209.html

Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок

Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок - РИА Новости, 08.07.2022

Мужчина, стрелявший в Абэ, объяснил свой поступок

Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:56

2022-07-08T08:56

2022-07-08T09:09

в мире

япония

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить", сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию.Ранее полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.

https://ria.ru/20220708/abe-1801115988.html

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ