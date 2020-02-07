Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен решить проблему "северных территорий", как Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить мирный договор с Россией

"Важно прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы", — сказал он на Съезде за возвращение северных территорий. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.

Премьер вновь назвал ситуацию отсутствия мирного договора между двумя странами в течение 74 лет ненормальной. Кроме того, он отметил, что уже три года японцы могут приезжать на острова для посещения могил предков, а также прогресс в совместной экономической деятельности.

"В прошлом году были осуществлены пилотные проекты по туризму и переработке мусора. Я и впредь намерен, прислушиваясь к мнению бывших жителей островов, я намерен и впредь двигаться к осуществлению деятельности так, чтобы она не нарушала юридической позиции обеих стран", — подчеркнул Абэ.

В свою очередь, министр иностранных дел Мотэги Тосимицу заявил, что Япония хочет расширить совместную экономическую деятельность на "северных островах".

Съезд проходит ежегодно 7 февраля в День северных территорий — годовщину подписания Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых Япония требует от России в послевоенный период.

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре 2018 года стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до этого ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после — заключение мирного договора.