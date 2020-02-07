Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T11:48+0300
https://ria.ru/20200207/1564377129.html
Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/23/1556002397_0:372:2650:1863_1036x0_80_0_0_755635e23cb5dccc6ecc8a15c0164237.jpg
РИА Новости

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

06:25 07.02.2020 (обновлено: 11:48 07.02.2020)
12203
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен решить проблему "северных территорий", как Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить мирный договор с Россией.

"Важно прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы", — сказал он на Съезде за возвращение северных территорий. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.

Премьер вновь назвал ситуацию отсутствия мирного договора между двумя странами в течение 74 лет ненормальной. Кроме того, он отметил, что уже три года японцы могут приезжать на острова для посещения могил предков, а также прогресс в совместной экономической деятельности.
"В прошлом году были осуществлены пилотные проекты по туризму и переработке мусора. Я и впредь намерен, прислушиваясь к мнению бывших жителей островов, я намерен и впредь двигаться к осуществлению деятельности так, чтобы она не нарушала юридической позиции обеих стран", — подчеркнул Абэ.
В свою очередь, министр иностранных дел Мотэги Тосимицу заявил, что Япония хочет расширить совместную экономическую деятельность на "северных островах".
Съезд проходит ежегодно 7 февраля в День северных территорий — годовщину подписания Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых Япония требует от России в послевоенный период.
Острова Уруп
23 января, 11:22
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре 2018 года стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до этого ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после — заключение мирного договора.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.
Синдзо Абэ
30 января, 07:56
СМИ: Абэ изучает возможность визита в Москву на 75-летие Победы
2130717140
Синдзо АбэЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
Просто поражает наглость, упоротость и настырность этих чукчей. Путин сказал что вопрос с островами закрыт.
7 февраля, 06:55
pp0p76
5330002
России достаточно договора о капитуляции то что Япония подписала в 1945 году. А больше ничего ни надо.
7 февраля, 06:46
pp0p76
5300001
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту. 7 февраля 2020
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Добыча нефти
Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Девушка надевает защитную маску
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Лондон
Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Стенд компании Роснефть
МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния