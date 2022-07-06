https://ria.ru/20220706/zagar-1800658694.html

Красивый загар: как получить смуглый оттенок кожи без вреда для здоровья

Как правильно загорать на солнце: советы для красивого и быстрого загара для кожи

Красивый загар: как получить смуглый оттенок кожи без вреда для здоровья

Получить летом красивый и ровный смуглый оттенок кожи стремятся многие, но не все знают как правильно это сделать, чтобы не навредить здоровью. О том, как... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:51

2022-07-06T13:51

2022-07-06T13:51

отдых

отдых на море

загар

солнце

ожоги

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800662891_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_8fec3c4b767efc6dc6a7813cac89468b.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Получить летом красивый и ровный смуглый оттенок кожи стремятся многие, но не все знают как правильно это сделать, чтобы не навредить здоровью. О том, как безопасно загореть на солнце, когда лучшее время для солнечных ванн и какой уход для кожи выбрать в домашних условиях — в материале РИА Новости.Что такое загарЗагар не всегда был в моде. Популяризация золотистого оттенка кожи началась во времена Коко Шанель, одной из самых известных дизайнеров в мире. Примерно в 1926 году она заявила: “Нет ничего ужаснее, чем кожа цвета аспирина”, тем самым перечеркнув моду на аристократическую бледность. Причем сама модельер была обладательницей белоснежной кожи, а свой первый загар получила случайно в долгом круизе из Парижа в Канны, после чего общественность стала намеренно подражать главной героине модной индустрии.По сей день загар — это возможность улучшить свой внешний вид и выделиться из толпы. Вдобавок, сегодня — это способ досуга, когда можно понежиться под теплым солнцем на берегу моря или во дворе собственного дома.Сам процесс получения шоколадного оттенка представляет собой защитную реакцию клеток (меланоцитов) нашего эпидермиса — они вырабатывают меланин, из-за чего цвет кожи меняет свой цвет. Чем дольше и сильнее воздействие ультрафиолетовых лучей, тем больше выработка меланина. И каким бы красивым ни был результат загара, для кожи такая процедура нежелательна, так как часто приводит к ожогам и тепловым ударам.Для чего нуженЗагар — нечто большее, чем просто другой оттенок кожи. Его часто хотят получить и по другим причинам, так как он:Как правильно загоратьВ вопросе загара самое важное — знать меру и не торопиться. Пролежав под жарким солнцем весь день не получится приобрести красивую кожу, а скорее наоборот — есть все шансы уйти с пляжа обгоревшим. Поэтому стоит загорать постепенно — сначала достаточно 10 минут. С каждым последующим днем время можно увеличивать на 10-15 минут. Общее время нахождения под солнцем не должно превышать двух часов в день.“Воспользуйтесь зонтом или навесом для укрытия от прямых солнечных лучей, это позволит вам получить наиболее равномерный загар и избежать риска ожогов. Если вы стремитесь к ровному тону, тело нужно вытереть после купания полотенцем. Капли воды усиливают действие солнечных лучей — не вытираясь после плавания, вы рискуете получить пятнистый загар”, — рассказывает Елена Замотина, главный технолог и основатель косметического бренда Zamotin Manufactura.По словам эксперта, также стоит воспользоваться солнцезащитным средством, например, удобна и эффективна такая новинка в косметической индустрии как солнцезащитная вода — нужно обновить нанесение после купания просто распылив защиту на сухую поверхность кожи.Также после приема солнечных ванн необходимо принять пресный душ и нанести легкий баттер (масляное средство с плотной структурой). Масла в его составе должны быть натуральными и низкомолекулярными — это обеспечит восстановление липидов рогового слоя. Использовать нужно ровно столько средства, сколько “требует” кожа, либо придерживаться рекомендуемой дозировки на упаковке.В зависимости от времени годаЛето — самое жаркое время года, когда лучи солнца наиболее интенсивные. В этот период рекомендуется применять солнцезащитные средства. Весной защиту также стоит использовать, так как особенно в мае солнце уже хорошо греет и редко бывает пасмурная погода. Осенью (позже сентября), когда солнце, чаще всего, прячется за тучами, можно не прибегать к защите, да и загар в это время получить уже довольно сложно. Поэтому лучше всего пребывать на солнце летом в утренние и вечерние часы, соблюдая осторожность.В зависимости от фототипа кожиФототип кожи — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к УФ-лучам. Существует так называемая шкала Фитцпатрика (шкала фототипов с характеристиками), которая помогает определить свой цвет кожи и насколько он подвержен воздействию солнца:ПодготовкаЕсли нет противопоказаний, то хорошей подготовкой перед загаром будет посещение бани или сауны примерно за две недели до пляжного отдыха, для того чтобы распарить кожу. Особенно эффективно во время пребывания в парилке пользоваться скрабом, чтобы очистить поры от омертвевших клеток.“Во время принятия утреннего душа воспользуйтесь бережным скрабом с мелкой, шлифованной скрабирующей базой. Это подготовит эпидермис к ровному, красивому загару днём. Обратите внимание на наличие и качество масел в составе. Низкомолекулярные масла проваливаются в роговый слой кожи что обеспечивает увлажнение, питание и предохраняет кожу от обезвоживания и преждевременных ожогов”, — прокомментировала Елена Замотина.Лучшее времяГлавное в процедуре загара — не отдыхать под палящим солнцем:“Избегайте периода наиболее активного солнца с 11:00 до 16:00 по местному времени”, — добавила Елена Замотина.Вдобавок важно соблюдать меру в продолжительности пребывания под солнцем и увеличивать время загара постепенно.Как ускорить проявление загараДля более быстрого получения золотистого оттенка нужно несколько вещей — специальные косметические средства и витамины. В первом случае, можно использовать лосьоны, крема и масла после загара, которые закрепляют красивый оттенок, а также ухаживают за кожей.“Чтобы ускорить проявление загара нужно соблюдать правила безопасного поведения на солнце, водный режим и пищевую диету, в которую рекомендовано включать продукты богатые витамином Е, А, группы В и полезные, растительные жиры”, — рассказала Елена Замотина.Кому нельзя загорать на солнцеЗагар не является крайне полезной процедурой и к тому же, может быть противопоказан при наличии проблем со здоровьем:“Если у вас уже наблюдаются патологические кожные процессы, изменения формы и структуры кожных образований, пигментация, гнойные или инфекционные проявления — воздержитесь от загара. Обратитесь за специализированной помощью во избежание развития процессов и усугубления ситуации”, — добавила Елена Замотина.Также загорать запрещено и в других случаях, при:Средства для правильного загараСолнцезащитные средства для загара нужны для того, чтобы уберечь кожу от вредного воздействия ультрафиолета, которое провоцирует морщины, пигментные пятна и даже опасные заболевания.“Стоит подобрать защиту для кожи, а именно средства с SPF. Эти фильтры, препятствуют проникновению в кожу вредного излучения. Чем больше цифра защиты, тем длительнее эффект воздействия крема”, — поделился Александр Савелов-Дерябин, профессор, академик, генеральный директор компании “Виватон”, физиолог.По словам эксперта, нужно начинать с SPF50 и наносить его в течение 3-4 дней. Если кожа очень светлая, то только 50 SPF, можно постараться и найти SPF 80 и даже 100. Если же кожа смуглее, можно после 50-го фильтра переходить на 30 и 20.Лучше использовать кремы, а не масла для загара, так как масляная основа притягивает к себе солнце, из-за чего можно получить ожоги. Масла стоит подключать, если прошло 1-1,5 недели, когда уже получен красивый загар. В таком случае можно нанести 30-й фильтр, а затем сверху применить масло.Особенности загара в солярииОчень часто загар в солярии выбирают по той причине, что можно быстро получить более ровный оттенок кожи и без следов от одежды. Виды соляриев бывают разные — вертикальные, горизонтальные и турбо. Мощное излучение ламп позволяет за несколько сеансов (примерно 5-6) добиться смуглого цвета кожи и при этом не получить ожогов, благодаря специальной системе кондиционирования и правильному отсчету времени, который помогут подобрать специалисты салона.Получив загар в солярии можно не беспокоиться о том, что на море получится неровный оттенок кожи, так как процедура уже пройдена и достаточно поддерживать результат и защищать эпидермис специальными средствами.Польза и вредСтоит понимать, что любой загар для кожи — это повреждение (ожог). Поэтому нельзя сказать о том, что такая процедура полностью безопасна. Но в силах каждого желающего снизить риски и защитить свою кожу во время пребывания на солнце.“Слишком активное повреждение кожи ультрафиолетом приводит к быстрому старению и развитию рака кожи”, — предупредил Александр Савелов-Дерябин.К основным минусам загара можно отнести:Но несмотря на риски, загар обладает следующей пользой:Уход после загараПосле солнечных ванн рекомендуется поэтапный уход. Для начала нужно принять душ — очистить кожу мягким гелем для душа, а после бережно промокнуть ее полотенцем. После процедуры стоит использовать средство с пометкой “после загара”. Такая косметика обладает не только увлажняющими, но и успокаивающими свойствами. Особенно стоит обращать внимание на то, чтобы в составе продукта была термальная вода, аллантоин (антиоксидант), экстракт алоэ и пантенол.Мифы о загареПроцедура получения шоколадного оттенка окружена множеством мифом, самые популярные из них:Советы экспертовМногие специалисты рекомендуют использовать защитные средства не только на пляже, но и во время купания, так как солнечные лучи способны проникать через воду. По этой причине также важно сразу после купания обтереться полотенцем и обновить солнцезащитный крем, так как капли воды на коже могут спровоцировать неровный загар.“Улучшить качество загара могут обычные продукты — можно пить свежевыжатый морковный сок с оливковым маслом или со сливками. Кроме этого манго, абрикосы, персики, все фрукты с желтым пигментом”, — порекомендовал физиолог. По его словам, благодаря входящему их состав каротину, можно добиться золотистого загара.Вдобавок, во время или после загара стоит начать пить витамин Е для увлажнения кожи, так как морская вода и солнце иссушают ее.

https://ria.ru/20220628/zhara-1798600308.html

https://rsport.ria.ru/20220704/ozhogi-1799810604.html

https://ria.ru/20210716/zagar-1741469757.html

https://ria.ru/20210720/peregrevanie-1741961392.html

https://ria.ru/20211213/rodinki-1763380419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/varikoz-1738921395.html

https://ria.ru/20211208/vitamin-1762584935.html

https://ria.ru/20210621/lekarstva-1737837140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

отдых, отдых на море, загар, солнце, ожоги, здоровье - общество