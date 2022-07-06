Красивый загар: как получить смуглый оттенок кожи без вреда для здоровья
Девушка на пляже в Серебряном Бору в Москве
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Получить летом красивый и ровный смуглый оттенок кожи стремятся многие, но не все знают как правильно это сделать, чтобы не навредить здоровью. О том, как безопасно загореть на солнце, когда лучшее время для солнечных ванн и какой уход для кожи выбрать в домашних условиях — в материале РИА Новости.
Что такое загар
Загар не всегда был в моде. Популяризация золотистого оттенка кожи началась во времена Коко Шанель, одной из самых известных дизайнеров в мире. Примерно в 1926 году она заявила: “Нет ничего ужаснее, чем кожа цвета аспирина”, тем самым перечеркнув моду на аристократическую бледность. Причем сама модельер была обладательницей белоснежной кожи, а свой первый загар получила случайно в долгом круизе из Парижа в Канны, после чего общественность стала намеренно подражать главной героине модной индустрии.
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По сей день загар — это возможность улучшить свой внешний вид и выделиться из толпы. Вдобавок, сегодня — это способ досуга, когда можно понежиться под теплым солнцем на берегу моря или во дворе собственного дома.
Сам процесс получения шоколадного оттенка представляет собой защитную реакцию клеток (меланоцитов) нашего эпидермиса — они вырабатывают меланин, из-за чего цвет кожи меняет свой цвет. Чем дольше и сильнее воздействие ультрафиолетовых лучей, тем больше выработка меланина. И каким бы красивым ни был результат загара, для кожи такая процедура нежелательна, так как часто приводит к ожогам и тепловым ударам.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Хостинском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже в Хостинском районе города Сочи
Для чего нужен
Загар — нечто большее, чем просто другой оттенок кожи. Его часто хотят получить и по другим причинам, так как он:
- —скрывает недостатки кожи — пятна, растяжки, морщины, прыщи;
- —позволяет чувствовать себя увереннее;
- —способ “рассказать” окружающим о своем удачном отдыхе;
- —усиливает в организме выработку витамина D;
- —улучшает настроение (ультрафиолет повышает уровень серотонина — “гормона счастья”).
Как правильно загорать
В вопросе загара самое важное — знать меру и не торопиться. Пролежав под жарким солнцем весь день не получится приобрести красивую кожу, а скорее наоборот — есть все шансы уйти с пляжа обгоревшим. Поэтому стоит загорать постепенно — сначала достаточно 10 минут. С каждым последующим днем время можно увеличивать на 10-15 минут. Общее время нахождения под солнцем не должно превышать двух часов в день.
“Воспользуйтесь зонтом или навесом для укрытия от прямых солнечных лучей, это позволит вам получить наиболее равномерный загар и избежать риска ожогов. Если вы стремитесь к ровному тону, тело нужно вытереть после купания полотенцем. Капли воды усиливают действие солнечных лучей — не вытираясь после плавания, вы рискуете получить пятнистый загар”, — рассказывает Елена Замотина, главный технолог и основатель косметического бренда Zamotin Manufactura.
По словам эксперта, также стоит воспользоваться солнцезащитным средством, например, удобна и эффективна такая новинка в косметической индустрии как солнцезащитная вода — нужно обновить нанесение после купания просто распылив защиту на сухую поверхность кожи.
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Также после приема солнечных ванн необходимо принять пресный душ и нанести легкий баттер (масляное средство с плотной структурой). Масла в его составе должны быть натуральными и низкомолекулярными — это обеспечит восстановление липидов рогового слоя. Использовать нужно ровно столько средства, сколько “требует” кожа, либо придерживаться рекомендуемой дозировки на упаковке.
В зависимости от времени года
Лето — самое жаркое время года, когда лучи солнца наиболее интенсивные. В этот период рекомендуется применять солнцезащитные средства. Весной защиту также стоит использовать, так как особенно в мае солнце уже хорошо греет и редко бывает пасмурная погода. Осенью (позже сентября), когда солнце, чаще всего, прячется за тучами, можно не прибегать к защите, да и загар в это время получить уже довольно сложно. Поэтому лучше всего пребывать на солнце летом в утренние и вечерние часы, соблюдая осторожность.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают в зоне отдыха на территории Северного речного вокзала в Москве
Отдыхающие загорают в зоне отдыха на территории Северного речного вокзала в Москве
В зависимости от фототипа кожи
Фототип кожи — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к УФ-лучам. Существует так называемая шкала Фитцпатрика (шкала фототипов с характеристиками), которая помогает определить свой цвет кожи и насколько он подвержен воздействию солнца:
Шкала Фитцпатрика
Фототип
Кожа
Волосы
Глаза
Реакция на солнце
Кельтский
Светлая, молочная, розовая с веснушками
Голубые, серые или зеленые
Голубые, серые или зеленые
Загар получить невозможно, высокий риск ожога и гиперпигментации
Нордический
Светлая, с веснушками
Русые, каштановые
Голубые, серые или зеленые
Возможен легкий загар (но он быстро сходит), высокий риск ожога и гиперпигментации
Средиземноморский
Смуглая
Каштановые
Карие, черные
***
Индонезийский
Желтоватая, коричневая
Каштановые, черные
Карие, черные
***
Афроамериканский
Темная
Каштановые, черные
Карие, черные
Загар совпадает с цветом кожи, риск солнечного ожога минимален
Подготовка
Если нет противопоказаний, то хорошей подготовкой перед загаром будет посещение бани или сауны примерно за две недели до пляжного отдыха, для того чтобы распарить кожу. Особенно эффективно во время пребывания в парилке пользоваться скрабом, чтобы очистить поры от омертвевших клеток.
“Во время принятия утреннего душа воспользуйтесь бережным скрабом с мелкой, шлифованной скрабирующей базой. Это подготовит эпидермис к ровному, красивому загару днём. Обратите внимание на наличие и качество масел в составе. Низкомолекулярные масла проваливаются в роговый слой кожи что обеспечивает увлажнение, питание и предохраняет кожу от обезвоживания и преждевременных ожогов”, — прокомментировала Елена Замотина.
© AP Photo / Brian BlancoДевушка наносит солнцезащитный лосьон
© AP Photo / Brian Blanco
Девушка наносит солнцезащитный лосьон
Лучшее время
Главное в процедуре загара — не отдыхать под палящим солнцем:
“Избегайте периода наиболее активного солнца с 11:00 до 16:00 по местному времени”, — добавила Елена Замотина.
Вдобавок важно соблюдать меру в продолжительности пребывания под солнцем и увеличивать время загара постепенно.
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Как ускорить проявление загара
Для более быстрого получения золотистого оттенка нужно несколько вещей — специальные косметические средства и витамины. В первом случае, можно использовать лосьоны, крема и масла после загара, которые закрепляют красивый оттенок, а также ухаживают за кожей.
“Чтобы ускорить проявление загара нужно соблюдать правила безопасного поведения на солнце, водный режим и пищевую диету, в которую рекомендовано включать продукты богатые витамином Е, А, группы В и полезные, растительные жиры”, — рассказала Елена Замотина.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают в зоне отдыха на территории Северного речного вокзала в Москве
Отдыхающие загорают в зоне отдыха на территории Северного речного вокзала в Москве
Кому нельзя загорать на солнце
Загар не является крайне полезной процедурой и к тому же, может быть противопоказан при наличии проблем со здоровьем:
“Если у вас уже наблюдаются патологические кожные процессы, изменения формы и структуры кожных образований, пигментация, гнойные или инфекционные проявления — воздержитесь от загара. Обратитесь за специализированной помощью во избежание развития процессов и усугубления ситуации”, — добавила Елена Замотина.
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Также загорать запрещено и в других случаях, при:
- —сахарном диабете;
- —плохом кровообращении;
- —варикозном расширении вен;
- —нарушениях работы щитовидной железы;
- —туберкулезе;
- —гипертонии;
- —онкологических заболеваниях;
- —аллергии на солнце и др.
Средства для правильного загара
Солнцезащитные средства для загара нужны для того, чтобы уберечь кожу от вредного воздействия ультрафиолета, которое провоцирует морщины, пигментные пятна и даже опасные заболевания.
“Стоит подобрать защиту для кожи, а именно средства с SPF. Эти фильтры, препятствуют проникновению в кожу вредного излучения. Чем больше цифра защиты, тем длительнее эффект воздействия крема”, — поделился Александр Савелов-Дерябин, профессор, академик, генеральный директор компании “Виватон”, физиолог.
© AP Photo / Brian BlancoДевушка наносит солнцезащитный лосьон
© AP Photo / Brian Blanco
Девушка наносит солнцезащитный лосьон
По словам эксперта, нужно начинать с SPF50 и наносить его в течение 3-4 дней. Если кожа очень светлая, то только 50 SPF, можно постараться и найти SPF 80 и даже 100. Если же кожа смуглее, можно после 50-го фильтра переходить на 30 и 20.
Лучше использовать кремы, а не масла для загара, так как масляная основа притягивает к себе солнце, из-за чего можно получить ожоги. Масла стоит подключать, если прошло 1-1,5 недели, когда уже получен красивый загар. В таком случае можно нанести 30-й фильтр, а затем сверху применить масло.
Особенности загара в солярии
Очень часто загар в солярии выбирают по той причине, что можно быстро получить более ровный оттенок кожи и без следов от одежды. Виды соляриев бывают разные — вертикальные, горизонтальные и турбо. Мощное излучение ламп позволяет за несколько сеансов (примерно 5-6) добиться смуглого цвета кожи и при этом не получить ожогов, благодаря специальной системе кондиционирования и правильному отсчету времени, который помогут подобрать специалисты салона.
Получив загар в солярии можно не беспокоиться о том, что на море получится неровный оттенок кожи, так как процедура уже пройдена и достаточно поддерживать результат и защищать эпидермис специальными средствами.
Польза и вред
Стоит понимать, что любой загар для кожи — это повреждение (ожог). Поэтому нельзя сказать о том, что такая процедура полностью безопасна. Но в силах каждого желающего снизить риски и защитить свою кожу во время пребывания на солнце.
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“Слишком активное повреждение кожи ультрафиолетом приводит к быстрому старению и развитию рака кожи”, — предупредил Александр Савелов-Дерябин.
К основным минусам загара можно отнести:
- —сухость и обезвоживание кожи;
- —появление морщин;
- —риск пигментации;
- —риск развития меланомы (злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из пигментных клеток);
- —риск солнечных ожогов (покраснения, боль, зуд);
- —усугубление астмы, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и др.
Но несмотря на риски, загар обладает следующей пользой:
- —позволяет улучшить свою внешность и скрыть недостатки;
- —заживляет ссадины и кожные высыпания (за счет подсушивания);
- —провоцирует выработку витамина Д, который в свою очередь участвует во многих процессах (например, в укреплении костной ткани, мышц и др.);
- —повышает сопротивляемость к вирусным инфекциям и др.
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Уход после загара
После солнечных ванн рекомендуется поэтапный уход. Для начала нужно принять душ — очистить кожу мягким гелем для душа, а после бережно промокнуть ее полотенцем. После процедуры стоит использовать средство с пометкой “после загара”. Такая косметика обладает не только увлажняющими, но и успокаивающими свойствами. Особенно стоит обращать внимание на то, чтобы в составе продукта была термальная вода, аллантоин (антиоксидант), экстракт алоэ и пантенол.
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Мифы о загаре
Процедура получения шоколадного оттенка окружена множеством мифом, самые популярные из них:
- —загар в солярии безопаснее, чем в на солнце — на самом деле любое излучение одинаково вредно для кожи;
- —хлопковая одежда полностью защищает от солнца — нет, она лишь снижает вредное воздействие УФ-лучей;
- —если кожа уже загорела, то ожогов не будет — риск повреждения эпидермиса есть всегда, даже если присутствует загар;
- —солнцезащитный крем полностью защищает от солнца — максимальная защита у кремов — 98% (при самом высоком SPF).
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка идет под зонтом по берегу озера Сасык-Сиваш под Евпаторией
Девушка идет под зонтом по берегу озера Сасык-Сиваш под Евпаторией
Советы экспертов
Многие специалисты рекомендуют использовать защитные средства не только на пляже, но и во время купания, так как солнечные лучи способны проникать через воду. По этой причине также важно сразу после купания обтереться полотенцем и обновить солнцезащитный крем, так как капли воды на коже могут спровоцировать неровный загар.
“Улучшить качество загара могут обычные продукты — можно пить свежевыжатый морковный сок с оливковым маслом или со сливками. Кроме этого манго, абрикосы, персики, все фрукты с желтым пигментом”, — порекомендовал физиолог. По его словам, благодаря входящему их состав каротину, можно добиться золотистого загара.
Вдобавок, во время или после загара стоит начать пить витамин Е для увлажнения кожи, так как морская вода и солнце иссушают ее.