08:00 06.07.2022 (обновлено: 11:50 06.07.2022)
Опасности на пляже: почему туристы гибнут на отдыхе и как этого избежать
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Баева. В начале июля две путешественницы в Египте стали жертвами акул. Морские хищники нападали на отдыхающих и раньше. Генконсульство в Хургаде призвало россиян быть бдительными, а представители турбизнеса возмущаются бездействием местных властей. Акулы — не единственная опасность, которая грозит на море: есть еще медузы, отбойные течения, шторм. О том, как не пострадать во время отдыха на пляже, — в материале РИА Новости.
Это возмутительно: акулы в Египте
По данным Генконсульства России в Хургаде, 1 июля в районе Сахль-Хашиш произошли два случая нападения акул на людей. Погибли путешественницы из Австрии и Румынии. А 3 июля хищника заметили у одного из пляжей в черте Хургады.
"Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья", — заявила дипмиссия.
У турбизнеса появились вопросы и к египетским властям. "Это возмутительно. Зная про проблему с акулами в Красном море, в стране до сих пор ничего не делают, что повлекло за собой гибель людей, — написала в Телеграм-канале генеральный директор компании MAYEL Travel Майя Котляр. — Почему раньше не были установлены специальные металлические сети против акул в туристских местах у побережья?"
Согласились с ней и коллеги из "Интуриста". "По поводу акул — вопрос к правительству Египта, почему сеток нет, — сказали в компании. — В том же Бахрейне и ОАЭ они везде стоят на пляжах. Сетки как раз и защищают от медуз и других морских обитателей".
В том, что акулы нападают на людей, отчасти могут быть виноваты и отдыхающие, считает генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа.
Погружение в клетке к большим белым акулам
"Для акулы неестественно нападать на человека. Проблема возникает из-за того, что чаще всего дайверы или организаторы прогулок для туристов на лодках, пытаясь привлечь хищников, чтобы на них посмотрели отдыхающие, подкармливают рыбу непривычной едой — например, мясом", — отметил эксперт.
Также среди возможных причин агрессии хищников эксперты называют суда, которые следуют в Европу: они выкидывают, например, пищевые отходы в море. Это приманивает акул и меняет их пищевые привычки.
В Турции на днях было происшествие с крупной рыбой. Курьезное, а не трагическое. Как сообщает телеканал М24, увидев в воде характерный плавник, отдыхающие на пляже курорта Мармарис прогнали хищника шваброй. Позже выяснилось, что это безобидный сарган — людей он не ест, охотится на тюльку и хамсу.
Повторять "подвиг" туристов не стоит. Ранее специалисты рассказывали РИА Новости, что с акулой можно столкнуться и на мелководье. Условно безопасная глубина — метр. Эксперты кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ поясняли, что эти морские обитатели встречаются практически в любой точке Мирового океана в тропической зоне, в том числе и на популярных курортах. Главное правило при встрече с акулой — быстро выходить из воды. Человек в чужеродной стихии, хищник — в своей.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник Приморского океанариума во время кормления обитателей океанариума
Сотрудник Приморского океанариума во время кормления обитателей океанариума
Осы, крапива и военные кораблики
Опасными бывают и встречи с медузами. Например, в прибрежных водах Северной Австралии, а также соседних тропических районах индо-западной части Тихого океана и в Юго-Восточной Азии обитает ядовитая морская оса. Ее укус способен убить взрослого человека за несколько минут.
Известные как "португальский военный кораблик" физалии могут причинить пловцу обширный и очень болезненный ожог. Водятся они в том числе и в Средиземном море.
Не обрадует и встреча с пелагией ночесветкой. Живет она в Средиземном и Красном морях, Атлантическом и Тихом океанах. Есть в водной стихии своя крапива (Chrysaora) — ее укус болезненный, но жизни не угрожает. Правда, обитает она в основном в районах Северной Америки и Карибского моря.
В начале июля туристы в Сочи удивились нашествию медуз. Как пояснила старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Тина Молодцова, большое число этих существ у берега можно объяснить ветрами. При этом она подчеркнула, что в акватории Черного моря нет опасных медуз, способных причинить серьезный вред здоровью человека. Но вызвать неприятные ощущения они могут.
Течение уносит в море
Есть другая опасность, с которой можно столкнуться практически на любом побережье, — течения. Осенью прошлого года на всех пляжах Анапы из-за шторма и сильного донного течения запретили купание. Тогда же стало известно, что турист из России утонул в Гагре, поисковую операцию усложнял шторм. Всего в 2021-м в Абхазии вода унесла жизни более двадцати россиян.
В этом году тоже есть жертвы — в конце июня житель Уфы утонул в акватории Гагры, спасая девушку. Она выжила.
В Махачкале на пляже "Березка" тонули двое детей. Девочку 14 лет нашли спасатели Махачкалинской БПСС, к сожалению, она погибла. Пятнадцатилетнего мальчика обнаружили позже.
Отдыхающие на пляже около Олимпийского парка
Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн давал советы, как выжить при попадании в отбойное течение, или рип. Это как бы река в воде, под прямым углом уходящая к морю. Эксперт напомнил, что такое явление образуется на пологих берегах без утесов, камней и нагромождений. На первый взгляд пляж кажется безопасным, но это не так.
Причем в одном месте рипов может быть несколько одновременно. "Стоит спросить об этом у спасателей и не спешить купаться на незнакомом пляже", — говорит эксперт.
Опасное течение заметно с суши, поскольку идет перпендикулярно в сторону моря и имеет отличный от основного прибоя цвет воды. Если попадаешь в такую ловушку, самое главное правило, по словам эксперта, — плыть параллельно берегу. Скорее всего, через несколько минут из рипа удастся выбраться.
19 июля 2021, 17:03ТуризмЭксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море
Правила поведения на воде
Первое, что может обезопасить туристов на отдыхе, — соблюдение правил.
"У туроператора есть памятки о пребывании в стране, где в том числе говорится, что посещать пляжи нужно строго в часы их работы. В большинстве отелей Египта везде написано: купаться после 17:00 в море запрещено, — поясняют в компании "Интурист". — На нашем юге руководство гостиниц всегда устно предупреждает гостей, что заходить в воду в шторм или в непогоду нельзя".
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗнак "Купание запрещено" на городском пляже Ялты
Знак "Купание запрещено" на городском пляже Ялты
Эксперты сервиса по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru поделились десятью правилами.
- —Находясь в воде, не трогайте руками морских обитателей.
- —Не плавайте в море в темное время суток или на рассвете, а также в одиночку.
- —Избегайте купания в условиях плохой видимости и в мутной воде.
- —Около коралловых рифов носите специальную обувь.
- —Не рекомендуется купаться во время сильного ветра и после шторма, так как к берегу прибивает много медуз.
- —Обращайте внимание на значки и флаги на пляже. Красный цвет сигнализирует об опасности.
Очень важно следить за детьми. Трагические случаи происходят не только в море. Например, в начале июля трехлетняя девочка утонула в бассейне гостевого дома в поселке Николаевка в Крыму.
Не стоит даже на отдыхе по системе "все включено" заходить в воду в нетрезвом виде. Но, конечно, соблюдая все правила, купаться в море можно и нужно. Главное — быть осторожным и не заплывать за буйки.