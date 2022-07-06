https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html

Опасности на пляже: почему туристы гибнут на отдыхе и как этого избежать

Опасности на пляже: почему туристы гибнут на отдыхе и как этого избежать - РИА Новости, 06.07.2022

Опасности на пляже: почему туристы гибнут на отдыхе и как этого избежать

В начале июля две путешественницы в Египте стали жертвами акул. Морские хищники нападали на отдыхающих и раньше. Генконсульство в Хургаде призвало россиян быть... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:00

2022-07-06T08:00

2022-07-06T11:50

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Баева. В начале июля две путешественницы в Египте стали жертвами акул. Морские хищники нападали на отдыхающих и раньше. Генконсульство в Хургаде призвало россиян быть бдительными, а представители турбизнеса возмущаются бездействием местных властей. Акулы — не единственная опасность, которая грозит на море: есть еще медузы, отбойные течения, шторм. О том, как не пострадать во время отдыха на пляже, — в материале РИА Новости.Это возмутительно: акулы в ЕгиптеПо данным Генконсульства России в Хургаде, 1 июля в районе Сахль-Хашиш произошли два случая нападения акул на людей. Погибли путешественницы из Австрии и Румынии. А 3 июля хищника заметили у одного из пляжей в черте Хургады."Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья", — заявила дипмиссия.У турбизнеса появились вопросы и к египетским властям. "Это возмутительно. Зная про проблему с акулами в Красном море, в стране до сих пор ничего не делают, что повлекло за собой гибель людей, — написала в Телеграм-канале генеральный директор компании MAYEL Travel Майя Котляр. — Почему раньше не были установлены специальные металлические сети против акул в туристских местах у побережья?"Согласились с ней и коллеги из "Интуриста". "По поводу акул — вопрос к правительству Египта, почему сеток нет, — сказали в компании. — В том же Бахрейне и ОАЭ они везде стоят на пляжах. Сетки как раз и защищают от медуз и других морских обитателей".В том, что акулы нападают на людей, отчасти могут быть виноваты и отдыхающие, считает генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа.Также среди возможных причин агрессии хищников эксперты называют суда, которые следуют в Европу: они выкидывают, например, пищевые отходы в море. Это приманивает акул и меняет их пищевые привычки.В Турции на днях было происшествие с крупной рыбой. Курьезное, а не трагическое. Как сообщает телеканал М24, увидев в воде характерный плавник, отдыхающие на пляже курорта Мармарис прогнали хищника шваброй. Позже выяснилось, что это безобидный сарган — людей он не ест, охотится на тюльку и хамсу.Повторять "подвиг" туристов не стоит. Ранее специалисты рассказывали РИА Новости, что с акулой можно столкнуться и на мелководье. Условно безопасная глубина — метр. Эксперты кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ поясняли, что эти морские обитатели встречаются практически в любой точке Мирового океана в тропической зоне, в том числе и на популярных курортах. Главное правило при встрече с акулой — быстро выходить из воды. Человек в чужеродной стихии, хищник — в своей.Осы, крапива и военные корабликиОпасными бывают и встречи с медузами. Например, в прибрежных водах Северной Австралии, а также соседних тропических районах индо-западной части Тихого океана и в Юго-Восточной Азии обитает ядовитая морская оса. Ее укус способен убить взрослого человека за несколько минут.Известные как "португальский военный кораблик" физалии могут причинить пловцу обширный и очень болезненный ожог. Водятся они в том числе и в Средиземном море.Не обрадует и встреча с пелагией ночесветкой. Живет она в Средиземном и Красном морях, Атлантическом и Тихом океанах. Есть в водной стихии своя крапива (Chrysaora) — ее укус болезненный, но жизни не угрожает. Правда, обитает она в основном в районах Северной Америки и Карибского моря.В начале июля туристы в Сочи удивились нашествию медуз. Как пояснила старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Тина Молодцова, большое число этих существ у берега можно объяснить ветрами. При этом она подчеркнула, что в акватории Черного моря нет опасных медуз, способных причинить серьезный вред здоровью человека. Но вызвать неприятные ощущения они могут.Течение уносит в мореЕсть другая опасность, с которой можно столкнуться практически на любом побережье, — течения. Осенью прошлого года на всех пляжах Анапы из-за шторма и сильного донного течения запретили купание. Тогда же стало известно, что турист из России утонул в Гагре, поисковую операцию усложнял шторм. Всего в 2021-м в Абхазии вода унесла жизни более двадцати россиян.В этом году тоже есть жертвы — в конце июня житель Уфы утонул в акватории Гагры, спасая девушку. Она выжила. В Махачкале на пляже "Березка" тонули двое детей. Девочку 14 лет нашли спасатели Махачкалинской БПСС, к сожалению, она погибла. Пятнадцатилетнего мальчика обнаружили позже.Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн давал советы, как выжить при попадании в отбойное течение, или рип. Это как бы река в воде, под прямым углом уходящая к морю. Эксперт напомнил, что такое явление образуется на пологих берегах без утесов, камней и нагромождений. На первый взгляд пляж кажется безопасным, но это не так.Причем в одном месте рипов может быть несколько одновременно. "Стоит спросить об этом у спасателей и не спешить купаться на незнакомом пляже", — говорит эксперт. Опасное течение заметно с суши, поскольку идет перпендикулярно в сторону моря и имеет отличный от основного прибоя цвет воды. Если попадаешь в такую ловушку, самое главное правило, по словам эксперта, — плыть параллельно берегу. Скорее всего, через несколько минут из рипа удастся выбраться.Правила поведения на водеПервое, что может обезопасить туристов на отдыхе, — соблюдение правил. "У туроператора есть памятки о пребывании в стране, где в том числе говорится, что посещать пляжи нужно строго в часы их работы. В большинстве отелей Египта везде написано: купаться после 17:00 в море запрещено, — поясняют в компании "Интурист". — На нашем юге руководство гостиниц всегда устно предупреждает гостей, что заходить в воду в шторм или в непогоду нельзя".Эксперты сервиса по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru поделились десятью правилами. Очень важно следить за детьми. Трагические случаи происходят не только в море. Например, в начале июля трехлетняя девочка утонула в бассейне гостевого дома в поселке Николаевка в Крыму.Не стоит даже на отдыхе по системе "все включено" заходить в воду в нетрезвом виде. Но, конечно, соблюдая все правила, купаться в море можно и нужно. Главное — быть осторожным и не заплывать за буйки.

https://ria.ru/20220703/akuly-1799934919.html

https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html

https://ria.ru/20210719/turizm-1741903043.html

https://ria.ru/20220524/plyazhi-1790215955.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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