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В бассейне гостевого дома в Крыму утонула трехлетняя девочка

В бассейне гостевого дома в Крыму утонула трехлетняя девочка - РИА Новости, 04.07.2022

В бассейне гостевого дома в Крыму утонула трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка утонула в бассейне гостевого дома в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма, прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:52

2022-07-04T17:52

2022-07-04T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка утонула в бассейне гостевого дома в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма, прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве региона.По предварительной информации, девочка 2019 года рождения вместе с семьей отдыхала в одном из гостевых домов в поселке Николаевка. Вечером 3 июля ребенок упал в находившийся на территории бассейн и погиб.Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, ведется следствие.

https://ria.ru/20220703/akula-1799913473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, республика крым