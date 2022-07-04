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В бассейне гостевого дома в Крыму утонула трехлетняя девочка - РИА Новости, 04.07.2022
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Туризм
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В бассейне гостевого дома в Крыму утонула трехлетняя девочка
В бассейне гостевого дома в Крыму утонула трехлетняя девочка - РИА Новости, 04.07.2022
В бассейне гостевого дома в Крыму утонула трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка утонула в бассейне гостевого дома в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма, прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:52
2022-07-04T17:52
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происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка утонула в бассейне гостевого дома в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма, прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве региона.По предварительной информации, девочка 2019 года рождения вместе с семьей отдыхала в одном из гостевых домов в поселке Николаевка. Вечером 3 июля ребенок упал в находившийся на территории бассейн и погиб.Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, ведется следствие.
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новости - туризм, происшествия, республика крым
17:52 04.07.2022
 
В бассейне гостевого дома в Крыму утонула трехлетняя девочка

В гостевом доме в крымской Николаевке трехлетняя девочка упала в бассейн и утонула

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка утонула в бассейне гостевого дома в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма, прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве региона.
По предварительной информации, девочка 2019 года рождения вместе с семьей отдыхала в одном из гостевых домов в поселке Николаевка. Вечером 3 июля ребенок упал в находившийся на территории бассейн и погиб.
Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, ведется следствие.
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