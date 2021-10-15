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Более 20 россиян утонули в Абхазии в этом году
Более 20 россиян утонули в Абхазии в этом году - РИА Новости, 15.10.2021
Более 20 россиян утонули в Абхазии в этом году
Более двадцати россиян утонули в Абхазии в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:34
2021-10-15T11:34
2021-10-15T11:34
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 15 окт - РИА Новости. Более двадцати россиян утонули в Абхазии в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики."Более двадцати туристов утонули в этом году в Абхазии", - сказал представитель ведомства.По его словам, точное число погибших россиян в Абхазии во время туристического сезона будет известно в течение полутора недель.В конце сентября МЧС Абхазии объявило о закрытии купального сезона. В связи с этим спасательные посты прекратили свою работу, из акваторий городских пляжей извлекли оградительные буи.Ранее МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности при купании на водных объектах, а также быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря. Посольство России в Абхазии призывало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
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РИА Новости
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абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, мчс абхазии, россия
Более 20 россиян утонули в Абхазии в этом году
Более 20 россиян утонули в Абхазии в этом году во время курортного сезона