https://ria.ru/20220704/khurgada-1800137132.html

Эксперт: подкармливание рыбы в Хургаде могло привести к нападению акулы

Эксперт: подкармливание рыбы в Хургаде могло привести к нападению акулы - РИА Новости, 04.07.2022

Эксперт: подкармливание рыбы в Хургаде могло привести к нападению акулы

Нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:57

2022-07-04T15:57

2022-07-04T16:00

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КАИР, 4 июл – РИА Новости. Нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров, заявил РИА Новости генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа.Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о двух жертвах нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию, чтобы выяснить причины поведения хищника. В пятницу осведомленный источник сообщил РИА Новости, что туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу, женщина позже скончалась в больнице. Второй жертвой стала гражданка Румынии.По словам Гомаа, все морские существа питаются тем, что живет в воде, и не нападают на людей, это касается и акул. "Для акулы неестественно нападать на человека. Проблема возникает из-за того, что чаще всего дайверы или организаторы прогулок на туристических лодках, пытаясь привлечь акул, чтобы на них посмотрели туристы, подкармливают рыбу непривычной едой – например, мясом", - отметил эксперт. Таким образом, добавил он, акулы привыкают есть мясо."Помимо этого, на некоторых лодках готовят рыбу и выбрасывают после этого остатки в воду – вокруг них собираются акулы. Присутствие туристических катеров связано для акул с присутствием еды", - подчеркнул Гомаа.Он указал, что немногие виды акул ведут себя подобным образом. "Отлавливать акул в местах подобных инцидентов – не решение, наоборот, это приведет к новым проблемам. Будет нарушен естественный природный баланс, в результате уничтожения одного вида животных произойдет катастрофа", - отметил Гомаа.По мнению эксперта, нужно менять поведение людей, чтобы они уважали природу и уменьшали негативное влияние. В частности, необходимы тренинги для дайверов, разработка четких правил поведения, жесткие меры наказания для нарушителей, а также принятие мер по переработке отходов и недопущению их выброса в море.В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта. Сообщений в египетских СМИ об активности белых акул у побережья Хургады в последние несколько лет не появлялось.

https://ria.ru/20220217/sidney-1773284317.html

https://ria.ru/20220703/akuly-1799948866.html

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новости - туризм, хургада, австрия, румыния