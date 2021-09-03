https://ria.ru/20210903/turist-1748521482.html

В Гагре утонул турист из России

В Гагре утонул турист из России - РИА Новости, 03.09.2021

В Гагре утонул турист из России

Отдыхавший в Абхазии житель Нижегородской области утонул в Гагре, спасатели ищут его, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:14

2021-09-03T12:14

2021-09-03T13:03

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СУХУМ, 3 сен — РИА Новости. Отдыхавший в Абхазии житель Нижегородской области утонул в Гагре, спасатели ищут его, сообщает пресс-служба МЧС республики.Уточняется, что сильный шторм в районе поисков осложняет их работу.Ранее ведомство сообщило, что за время туристического сезона в Абхазии утонули 12 отдыхающих из России.Посольство призвало россиян воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.

https://ria.ru/20210901/turist-1748130670.html

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в мире, абхазия, новости - туризм, мчс абхазии, гагра, нижегородская область