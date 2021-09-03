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Туризм
https://ria.ru/20210903/turist-1748521482.html
В Гагре утонул турист из России
В Гагре утонул турист из России - РИА Новости, 03.09.2021
В Гагре утонул турист из России
Отдыхавший в Абхазии житель Нижегородской области утонул в Гагре, спасатели ищут его, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:14
2021-09-03T13:03
туризм
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новости - туризм
мчс абхазии
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нижегородская область
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СУХУМ, 3 сен — РИА Новости. Отдыхавший в Абхазии житель Нижегородской области утонул в Гагре, спасатели ищут его, сообщает пресс-служба МЧС республики.Уточняется, что сильный шторм в районе поисков осложняет их работу.Ранее ведомство сообщило, что за время туристического сезона в Абхазии утонули 12 отдыхающих из России.Посольство призвало россиян воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
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в мире, абхазия, новости - туризм, мчс абхазии, гагра, нижегородская область
12:14 03.09.2021 (обновлено: 13:03 03.09.2021)
 
В Гагре утонул турист из России

МЧС Абхазии: в Гагре утонул турист из России

© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 3 сен — РИА Новости. Отдыхавший в Абхазии житель Нижегородской области утонул в Гагре, спасатели ищут его, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Уточняется, что сильный шторм в районе поисков осложняет их работу.
Ранее ведомство сообщило, что за время туристического сезона в Абхазии утонули 12 отдыхающих из России.
Посольство призвало россиян воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
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