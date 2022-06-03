https://ria.ru/20220603/meduzy-1792882972.html

Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи

Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи - РИА Новости, 03.06.2022

Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи

Появление медуз у берегов Сочи не свидетельствует о прогретой морской воде, это природное явление, вызванное, скорее, южными ветрами, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:42

2022-06-03T13:42

2022-06-03T13:42

россия

сочи

черное море

краснодарский край

институт океанологии ран

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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Появление медуз у берегов Сочи не свидетельствует о прогретой морской воде, это природное явление, вызванное, скорее, южными ветрами, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.Ранее в соцсетях появилась информация о появлении медуз в районе берегов Сочи якобы из-за теплой морской воды.Однако, как отметила Молодцова, медузы устойчивы к холодной воде, в том числе поэтому и их выход в прибрежную зону не зависит от температуры моря. "Большое число медуз у берега можно объяснить ветрами. Обычно медуз больше у берега, когда дует южный ветер, южак, а когда дуют ветры северных румбов, медуз относит от берега. В Сочи северных ветров меньше", - сказала Молодцова.Она подчеркнула, что в акватории Черного моря отсутствует опасный вид медуз, способных причинить серьёзный вред здоровью человека.Как сообщали РИА Новости синоптики гидрометцентра Краснодарского края, температура морской воды на территории Сочи до десятых чисел июня будет колебаться от 19 до 22 градусов, в то время как в июле обычно прогревается до комфортной отметки в +27 градусов.

https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html

россия

сочи

черное море

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сочи, черное море, краснодарский край, институт океанологии ран