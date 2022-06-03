https://ria.ru/20220603/meduzy-1792882972.html
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи - РИА Новости, 03.06.2022
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи
Появление медуз у берегов Сочи не свидетельствует о прогретой морской воде, это природное явление, вызванное, скорее, южными ветрами, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:42
2022-06-03T13:42
2022-06-03T13:42
россия
сочи
черное море
краснодарский край
институт океанологии ран
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Появление медуз у берегов Сочи не свидетельствует о прогретой морской воде, это природное явление, вызванное, скорее, южными ветрами, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.Ранее в соцсетях появилась информация о появлении медуз в районе берегов Сочи якобы из-за теплой морской воды.Однако, как отметила Молодцова, медузы устойчивы к холодной воде, в том числе поэтому и их выход в прибрежную зону не зависит от температуры моря. "Большое число медуз у берега можно объяснить ветрами. Обычно медуз больше у берега, когда дует южный ветер, южак, а когда дуют ветры северных румбов, медуз относит от берега. В Сочи северных ветров меньше", - сказала Молодцова.Она подчеркнула, что в акватории Черного моря отсутствует опасный вид медуз, способных причинить серьёзный вред здоровью человека.Как сообщали РИА Новости синоптики гидрометцентра Краснодарского края, температура морской воды на территории Сочи до десятых чисел июня будет колебаться от 19 до 22 градусов, в то время как в июле обычно прогревается до комфортной отметки в +27 градусов.
https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, черное море, краснодарский край, институт океанологии ран
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи
В институте океанологии заявили, что медузы у берегов Сочи появились из-за южного ветра
СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Появление медуз у берегов Сочи не свидетельствует о прогретой морской воде, это природное явление, вызванное, скорее, южными ветрами, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.
Ранее в соцсетях появилась информация о появлении медуз в районе берегов Сочи
якобы из-за теплой морской воды.
Однако, как отметила Молодцова, медузы устойчивы к холодной воде, в том числе поэтому и их выход в прибрежную зону не зависит от температуры моря. "Большое число медуз у берега можно объяснить ветрами. Обычно медуз больше у берега, когда дует южный ветер, южак, а когда дуют ветры северных румбов, медуз относит от берега. В Сочи северных ветров меньше", - сказала Молодцова.
Она подчеркнула, что в акватории Черного моря
отсутствует опасный вид медуз, способных причинить серьёзный вред здоровью человека.
Как сообщали РИА Новости синоптики гидрометцентра Краснодарского края
, температура морской воды на территории Сочи до десятых чисел июня будет колебаться от 19 до 22 градусов, в то время как в июле обычно прогревается до комфортной отметки в +27 градусов.