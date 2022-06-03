Рейтинг@Mail.ru
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/meduzy-1792882972.html
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи - РИА Новости, 03.06.2022
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи
Появление медуз у берегов Сочи не свидетельствует о прогретой морской воде, это природное явление, вызванное, скорее, южными ветрами, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:42
2022-06-03T13:42
россия
сочи
черное море
краснодарский край
институт океанологии ран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_7b07660e089cc37db2739fc67dfc6816.jpg
СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Появление медуз у берегов Сочи не свидетельствует о прогретой морской воде, это природное явление, вызванное, скорее, южными ветрами, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.Ранее в соцсетях появилась информация о появлении медуз в районе берегов Сочи якобы из-за теплой морской воды.Однако, как отметила Молодцова, медузы устойчивы к холодной воде, в том числе поэтому и их выход в прибрежную зону не зависит от температуры моря. "Большое число медуз у берега можно объяснить ветрами. Обычно медуз больше у берега, когда дует южный ветер, южак, а когда дуют ветры северных румбов, медуз относит от берега. В Сочи северных ветров меньше", - сказала Молодцова.Она подчеркнула, что в акватории Черного моря отсутствует опасный вид медуз, способных причинить серьёзный вред здоровью человека.Как сообщали РИА Новости синоптики гидрометцентра Краснодарского края, температура морской воды на территории Сочи до десятых чисел июня будет колебаться от 19 до 22 градусов, в то время как в июле обычно прогревается до комфортной отметки в +27 градусов.
https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html
россия
сочи
черное море
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_9b26a55113a77c3a104e844854771443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, черное море, краснодарский край, институт океанологии ран
13:42 03.06.2022
 
Ученые объяснили появление медуз у берегов Сочи

В институте океанологии заявили, что медузы у берегов Сочи появились из-за южного ветра

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид с горы Большой Ахун на город Сочи
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Появление медуз у берегов Сочи не свидетельствует о прогретой морской воде, это природное явление, вызванное, скорее, южными ветрами, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.
Ранее в соцсетях появилась информация о появлении медуз в районе берегов Сочи якобы из-за теплой морской воды.
Фотография Андрея Нарчука Знакомство с антурами - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 06:45Туризм
Танец медуз и львиная грива. Тайны подводного мира российских морей
Однако, как отметила Молодцова, медузы устойчивы к холодной воде, в том числе поэтому и их выход в прибрежную зону не зависит от температуры моря. "Большое число медуз у берега можно объяснить ветрами. Обычно медуз больше у берега, когда дует южный ветер, южак, а когда дуют ветры северных румбов, медуз относит от берега. В Сочи северных ветров меньше", - сказала Молодцова.
Она подчеркнула, что в акватории Черного моря отсутствует опасный вид медуз, способных причинить серьёзный вред здоровью человека.
Как сообщали РИА Новости синоптики гидрометцентра Краснодарского края, температура морской воды на территории Сочи до десятых чисел июня будет колебаться от 19 до 22 градусов, в то время как в июле обычно прогревается до комфортной отметки в +27 градусов.
 
РоссияСочиЧерное мореКраснодарский крайИнститут океанологии РАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала