https://ria.ru/20220628/makhachkala-1798876130.html

Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются

Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются - РИА Новости, 28.06.2022

Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются

Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:28

2022-06-28T22:28

2022-06-28T22:28

происшествия

махачкала

дети

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МАХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану."По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, на пляже "Березка", тонули 2 детей. Девочку 14 лет извлекли спасатели Махачкалинской БПСС, спасти не удалось. Поиски мальчика продолжаются", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220427/utoplenie-1785727979.html

махачкала

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, махачкала, дети