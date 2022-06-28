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Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются
Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются - РИА Новости, 28.06.2022
Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются
Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:28
2022-06-28T22:28
2022-06-28T22:28
происшествия
махачкала
дети
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МАХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану."По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, на пляже "Березка", тонули 2 детей. Девочку 14 лет извлекли спасатели Махачкалинской БПСС, спасти не удалось. Поиски мальчика продолжаются", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220427/utoplenie-1785727979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, дети
Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются
ГУМЧС России по Дагестану: один ребенок утонул в море в Махачкале, второго ищут