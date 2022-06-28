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Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются - РИА Новости, 28.06.2022
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Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются
Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются - РИА Новости, 28.06.2022
Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются
Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:28
2022-06-28T22:28
происшествия
махачкала
дети
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МАХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану."По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, на пляже "Березка", тонули 2 детей. Девочку 14 лет извлекли спасатели Махачкалинской БПСС, спасти не удалось. Поиски мальчика продолжаются", — говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, дети
22:28 28.06.2022
 
Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются

ГУМЧС России по Дагестану: один ребенок утонул в море в Махачкале, второго ищут

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Городской пляж в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Один ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, на пляже "Березка", тонули 2 детей. Девочку 14 лет извлекли спасатели Махачкалинской БПСС, спасти не удалось. Поиски мальчика продолжаются", — говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 13:19
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления
 
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