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При нападении акулы в Египте погибла гражданка Румынии - РИА Новости, 03.07.2022
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При нападении акулы в Египте погибла гражданка Румынии
При нападении акулы в Египте погибла гражданка Румынии - РИА Новости, 03.07.2022
При нападении акулы в Египте погибла гражданка Румынии
Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что получило информацию о смерти румынской гражданки, на которую напала акула во время отдыха в Египте. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T22:35
2022-07-03T22:35
румыния
египет
хургада
происшествия
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что получило информацию о смерти румынской гражданки, на которую напала акула во время отдыха в Египте.Первого июля в генконсульстве России в египетской Хургаде рассказали, что акула откусила руку и ногу туристке в море в районе Сахль Хашиш, женщина не является гражданкой России. Позднее осведомленный источник РИА Новости пояснил, что акула напала на жительницу Австрии, туристка скончалась. В воскресенье министерство окружающей среды Египта проинформировало, что число жертв нападения акулы в Хургаде выросло до двух, гражданство обеих погибших женщин не уточнялось. Специалисты собирают информацию, чтобы понять причины поведения хищника. По данным генконсульства РФ, оба смертельных случая произошли 1 июля, а 3 июля акула снова была замечена у пляжа в Хургаде.Представители посольства Румынии в Каире предприняли шаги, чтобы установить личность погибшей и найти ее родственников. Дипломаты помогут организовать репатриацию тела для похорон.МИД заявляет, что до сих пор на уровне посольства Румынии в Каире не поступало других запросов о консульской помощи ни от одного румынского гражданина в связи с инцидентом. Румынский МИД рекомендует своим гражданам, которые находятся в Египте или собираются отправиться в эту страну с целью туризма, следовать советам и рекомендациям властей по безопасности в море.В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
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румыния, египет, хургада, происшествия
22:35 03.07.2022
 
При нападении акулы в Египте погибла гражданка Румынии

МИД Румынии сообщил о смерти гражданки страны в Хургаде из-за нападения акулы

CC BY-SA 4.0 / Albert Kok / Акула
Акула - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Albert Kok /
Акула. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что получило информацию о смерти румынской гражданки, на которую напала акула во время отдыха в Египте.
Первого июля в генконсульстве России в египетской Хургаде рассказали, что акула откусила руку и ногу туристке в море в районе Сахль Хашиш, женщина не является гражданкой России. Позднее осведомленный источник РИА Новости пояснил, что акула напала на жительницу Австрии, туристка скончалась. В воскресенье министерство окружающей среды Египта проинформировало, что число жертв нападения акулы в Хургаде выросло до двух, гражданство обеих погибших женщин не уточнялось. Специалисты собирают информацию, чтобы понять причины поведения хищника. По данным генконсульства РФ, оба смертельных случая произошли 1 июля, а 3 июля акула снова была замечена у пляжа в Хургаде.
"Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что посольство Румынии в Каире было уведомлено по телефону 3 июля агентом туристической компании о смерти гражданина Румынии во время отдыха на курорте Хургада, Египет. В результате проведенных расследований выяснилось, что смерть гражданина Румынии наступила в результате нападения акулы", - говорится в сообщении на сайте румынского МИД.
Представители посольства Румынии в Каире предприняли шаги, чтобы установить личность погибшей и найти ее родственников. Дипломаты помогут организовать репатриацию тела для похорон.
МИД заявляет, что до сих пор на уровне посольства Румынии в Каире не поступало других запросов о консульской помощи ни от одного румынского гражданина в связи с инцидентом. Румынский МИД рекомендует своим гражданам, которые находятся в Египте или собираются отправиться в эту страну с целью туризма, следовать советам и рекомендациям властей по безопасности в море.
В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
Акула у побережья Голд-Кост в Австралии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
19:17
Случаи нападения акул на людей
 
РумынияЕгипетХургадаПроисшествия
 
 
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