Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210719/turizm-1741903043.html
Эксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море
Эксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море
Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн после гибели за сутки четырех человек в Калининградской области рассказал РИА Новости, как спастись при... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:03
2021-07-19T17:03
туризм
туризм
балтийское море
александр гофштейн
море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575851088_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_c5d36ad1b02a67827f6676280dcd012e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн после гибели за сутки четырех человек в Калининградской области рассказал РИА Новости, как спастись при попадании в отбойное течение, уносящее в море: нужно плыть параллельно к берегу, а не в его сторону, разворачиваться следует только после выхода из течения.Как сообщили ранее в следственном управлении СК по Калининградской области, за субботу четверо мужчин стали жертвами сильнейшего отбойного течения или рипа на побережье Балтийского моря - погибли студент из Нигерии, спасавший девушку, двое мужчин, спасавших своих детей, и 61-летний калининградец, которого унесло в море."Рип имеет форму реки, которая направлена в море. Ширина рипа, как правило, не очень большая. самое главное правило во время попадания в отбойное течение - плыть параллельно берегу. Редко когда ширина рипа достигает 150 метров. Обычно это 20-70 метров. Даже если вы плывете в дальнюю, а не короткую сторону рипа, все равно вы минут через три-пять из этого рипа выберетесь, причем без потери сил", - объяснил Гофштейн, который ранее руководил Российским центром подготовки спасателей.По словам заслуженного спасателя, опасное течение можно распознать с берега. Рип заметен, так как идет перпендикулярно берегу в сторону моря и имеет отличный от основного прибоя цвет воды.Стоит помнить, что отбойные течения могут возникать в разных местах, на одном пляже их может быть несколько одновременно. Поэтому стоит спросить о рипах в конкретном месте у спасателей и не спешить купаться на незнакомом пляже.
https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741579664.html
https://realty.ria.ru/20210603/otdykh-1735455652.html
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575851088_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_64c7530ea03ceec728fc4f97621a6afe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, балтийское море, александр гофштейн, море
17:03 19.07.2021
 
Эксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море

Заслуженный спасатель России Гофштейн объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкДевушка в море на надувном матрасе
Девушка в море на надувном матрасе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн после гибели за сутки четырех человек в Калининградской области рассказал РИА Новости, как спастись при попадании в отбойное течение, уносящее в море: нужно плыть параллельно к берегу, а не в его сторону, разворачиваться следует только после выхода из течения.
Как сообщили ранее в следственном управлении СК по Калининградской области, за субботу четверо мужчин стали жертвами сильнейшего отбойного течения или рипа на побережье Балтийского моря - погибли студент из Нигерии, спасавший девушку, двое мужчин, спасавших своих детей, и 61-летний калининградец, которого унесло в море.
Бодрум. Ресторан рядом с портом - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 18:11Туризм
Эксперты рассказали, за что в Турции туриста могут отправить в тюрьму
"Рип имеет форму реки, которая направлена в море. Ширина рипа, как правило, не очень большая. самое главное правило во время попадания в отбойное течение - плыть параллельно берегу. Редко когда ширина рипа достигает 150 метров. Обычно это 20-70 метров. Даже если вы плывете в дальнюю, а не короткую сторону рипа, все равно вы минут через три-пять из этого рипа выберетесь, причем без потери сил", - объяснил Гофштейн, который ранее руководил Российским центром подготовки спасателей.
По словам заслуженного спасателя, опасное течение можно распознать с берега. Рип заметен, так как идет перпендикулярно берегу в сторону моря и имеет отличный от основного прибоя цвет воды.
Стоит помнить, что отбойные течения могут возникать в разных местах, на одном пляже их может быть несколько одновременно. Поэтому стоит спросить о рипах в конкретном месте у спасателей и не спешить купаться на незнакомом пляже.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:48Петербургский международный экономический форум
Краснодарский губернатор объяснил высокие цены на отдых на Черном море
"Как правило, отбойное течение образуется на пологих берегах без утесов, камней и нагромождений. Такие пляжи кажутся самыми безопасными - кажется, что можно легко войти и выйти из моря. На самом деле все совсем не так", - подчеркнул Гофштейн.
 
ТуризмТуризмБалтийское мореАлександр Гофштейнморе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния