https://ria.ru/20210719/turizm-1741903043.html

Эксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море

Эксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море - РИА Новости, 19.07.2021

Эксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн после гибели за сутки четырех человек в Калининградской области рассказал РИА Новости, как спастись при... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:03

2021-07-19T17:03

2021-07-19T17:03

туризм

туризм

балтийское море

александр гофштейн

море

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн после гибели за сутки четырех человек в Калининградской области рассказал РИА Новости, как спастись при попадании в отбойное течение, уносящее в море: нужно плыть параллельно к берегу, а не в его сторону, разворачиваться следует только после выхода из течения.Как сообщили ранее в следственном управлении СК по Калининградской области, за субботу четверо мужчин стали жертвами сильнейшего отбойного течения или рипа на побережье Балтийского моря - погибли студент из Нигерии, спасавший девушку, двое мужчин, спасавших своих детей, и 61-летний калининградец, которого унесло в море."Рип имеет форму реки, которая направлена в море. Ширина рипа, как правило, не очень большая. самое главное правило во время попадания в отбойное течение - плыть параллельно берегу. Редко когда ширина рипа достигает 150 метров. Обычно это 20-70 метров. Даже если вы плывете в дальнюю, а не короткую сторону рипа, все равно вы минут через три-пять из этого рипа выберетесь, причем без потери сил", - объяснил Гофштейн, который ранее руководил Российским центром подготовки спасателей.По словам заслуженного спасателя, опасное течение можно распознать с берега. Рип заметен, так как идет перпендикулярно берегу в сторону моря и имеет отличный от основного прибоя цвет воды.Стоит помнить, что отбойные течения могут возникать в разных местах, на одном пляже их может быть несколько одновременно. Поэтому стоит спросить о рипах в конкретном месте у спасателей и не спешить купаться на незнакомом пляже.

https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741579664.html

https://realty.ria.ru/20210603/otdykh-1735455652.html

балтийское море

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, балтийское море, александр гофштейн, море