Эксперт объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море
Заслуженный спасатель России Гофштейн объяснил, как выжить при попадании в отбойное течение в море
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн после гибели за сутки четырех человек в Калининградской области рассказал РИА Новости, как спастись при попадании в отбойное течение, уносящее в море: нужно плыть параллельно к берегу, а не в его сторону, разворачиваться следует только после выхода из течения.
Как сообщили ранее в следственном управлении СК по Калининградской области, за субботу четверо мужчин стали жертвами сильнейшего отбойного течения или рипа на побережье Балтийского моря - погибли студент из Нигерии, спасавший девушку, двое мужчин, спасавших своих детей, и 61-летний калининградец, которого унесло в море.
"Рип имеет форму реки, которая направлена в море. Ширина рипа, как правило, не очень большая. самое главное правило во время попадания в отбойное течение - плыть параллельно берегу. Редко когда ширина рипа достигает 150 метров. Обычно это 20-70 метров. Даже если вы плывете в дальнюю, а не короткую сторону рипа, все равно вы минут через три-пять из этого рипа выберетесь, причем без потери сил", - объяснил Гофштейн, который ранее руководил Российским центром подготовки спасателей.
По словам заслуженного спасателя, опасное течение можно распознать с берега. Рип заметен, так как идет перпендикулярно берегу в сторону моря и имеет отличный от основного прибоя цвет воды.
Стоит помнить, что отбойные течения могут возникать в разных местах, на одном пляже их может быть несколько одновременно. Поэтому стоит спросить о рипах в конкретном месте у спасателей и не спешить купаться на незнакомом пляже.
"Как правило, отбойное течение образуется на пологих берегах без утесов, камней и нагромождений. Такие пляжи кажутся самыми безопасными - кажется, что можно легко войти и выйти из моря. На самом деле все совсем не так", - подчеркнул Гофштейн.