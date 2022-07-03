https://ria.ru/20220703/akuly-1799934919.html

Генконсульство России в Хургаде выпустило обращение из-за нападения акул

Генконсульство России в Хургаде выпустило обращение из-за нападения акул - РИА Новости, 03.07.2022

Генконсульство России в Хургаде выпустило обращение из-за нападения акул

Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде призвало соотечественников к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акулы в море на курорте. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:03

2022-07-03T17:03

2022-07-03T17:11

россия

хургада

египет

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КАИР, 3 июл – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде призвало соотечественников к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акулы в море на курорте."Первого июля в районе Сахль Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами. 3 июля акула была замечена у одного из пляжей в черте города Хургада", - сообщило ГК."В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", - заявила дипмиссия.Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о двух жертвах нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения хищника.В пятницу осведомленный источник сообщил РИА Новости, что туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице.Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что в связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей (береговая линия протяженностью не менее 25 километров).

https://ria.ru/20210910/akula-1749588905.html

https://ria.ru/20220217/sidney-1773284317.html

россия

хургада

египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, хургада, египет