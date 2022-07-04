https://ria.ru/20220704/strelba-1800038939.html

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году - РИА Новости, 04.07.2022

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году

в Копенгагене (Дания) при стрельбе в торговом центре Field's три человека погибли – два подданных Дании и один россиянин. Кроме того, ранены четыре человека,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:23

2022-07-04T11:23

2022-07-04T11:23

справки

европа

оружие

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3 июля в Копенгагене (Дания) при стрельбе в торговом центре Field's три человека погибли – два подданных Дании и один россиянин. Кроме того, ранены четыре человека, среди них девушка-подросток. Они находятся в тяжелом состоянии. Полицейские задержали одного подозреваемого – это 22-летний датчанин. Изначально силовики не исключали, что это был теракт, но впоследствии представитель полиции заявил, что в действиях стрелка "нет признаков терроризма". В ночь на 25 июня у двух пабов в Осло (Норвегия) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, пострадал 21 человек. Подозреваемый – гражданин Норвегии иранского происхождения. Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта. Предполагается, что стрелявший действовал в одиночку. 7 июня в федеральной земле Гессен (Германия) в результате стрельбы, открытой в супермаркете, погибли два человека. 4 июня в районе Купчино Санкт-Петербурга пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из супермаркетов. Мужчина зашел в продуктовый магазин, расположенный в доме № 30 на Малой Балконской улице, стал размахивать пистолетом перед посетительницей, после чего открыл стрельбу. Затем он вышел на улицу и продолжил стрелять там. В результате инцидента никто не пострадал. 19 мая в результате стрельбы в школе в немецком городе Бремерхафен один человек был тяжело ранен. Полиция сообщила, что стрелявший действовал в одиночку. 26 апреля при стрельбе в детском саду "Рябинка" в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. 24 марта в вестибюле станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге находившийся на станции мужчина произвел три выстрела из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал. 6 февраля в Астраханской области четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе. 27 января в Днепре (Украина) нацгвардеец Артемий Рябчук устроил стрельбу на территории завода "Южмаш", в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро были ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший был задержан. 24 января в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг) в результате стрельбы в университете были ранены четыре человека, одна девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Подозреваемый преступник – восемнадцатилетний гражданин Германии – покончил с собой. 24 января в городе Галле, земля Саксония-Анхаль (Германия), мужчина обстрелял из пневматического оружия окна Исламского культурного центра, никто не пострадал. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, европа, оружие