https://ria.ru/20220703/akuly-1799948866.html

Случаи нападения акул на людей

Случаи нападения акул на людей - РИА Новости, 03.07.2022

Случаи нападения акул на людей

в Египте в Хургаде две женщины подверглись нападению акулы. Туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T19:17

2022-07-03T19:17

2022-07-03T19:17

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австралия

египет

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акулы

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20221 июля в Египте в Хургаде две женщины подверглись нападению акулы. Туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице. Министерство окружающей среды Египта сообщило об еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения акулы.16 февраля в Австралии в Сиднее акула растерзала 35-летнего пловца в океане у пляжа Литтл-Бей. Мужчина погиб. После несчастного случая ряд центральных пляжей на время закрыли для купания.202124 декабря в США в штате Калифорния белая акула напала на мужчину. В результате атаки 31-летний пловец погиб. Погибший занимался серфингом. Его тело обнаружила отдыхавшая на пляже женщина. После происшествия власти запретили заходить в воду в ближайшие сутки, поскольку хищник все еще мог находиться в том районе.18 мая в Австралии у побережья штата Новый Южный Уэльс мужчина скончался в результате нападения акулы. По данным полиции штата, мужчина подвергся нападению во время серфинга.20202 декабря в Египте в городе Марса-эль-Алам туристка из Германии пострадала при нападении акулы. Инцидент произошел, когда женщина вместе с другими туристами занималась дайвингом под руководством инструктора. Пострадавшую с глубокой раной на плече доставили в больницу, где ей наложили швы.25 октября в Египте акула напала на 12-летнего мальчика с Украины в Красном море. Как сообщило Государственное агентство развития туризма Украины, мальчик с другими туристами из страны в сопровождении гида участвовал в морской экскурсии. Акула напала на ребенка, когда тот плавал в море. Украинец получил серьезную травму, медики были вынуждены ампутировать ему руку. Известно, что травмы также получил инструктор, сопровождавший группу.7 сентября в Австралии акула напала на 46-летнего серфера. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Спортсмен был атакован на пляже Гринмаунт, месте проведения ежегодного чемпионата мира по серфингу.28 июля в США в штате Мэн женщина скончалась после нападения акулы. Свидетель сообщил, что женщина плыла возле побережья около Уайт Сейлс Лейн, когда на нее напала акула. Находившиеся поблизости каякеры вынесли женщину на берег, на место происшествия прибыли представители спасательной службы, после чего был зафиксирован факт смерти. Как отмечает местное издание Portland Press Herald со ссылкой на профессора Государственного университета Аризоны Джеймса Куликовски, специализирующегося в области изучения акул, до этого в Мэне был зафиксирован только один случай нападения акулы на человека. По словам эксперта, акула, вероятно, приняла женщину за добычу.11 июля в Австралии подросток погиб в результате нападения акулы. Свидетели сообщили полиции, что на подростка напала акула, когда он занимался серфингом. Пострадавшего подростка доставили на берег, ему была оказана первая помощь, однако он скончался на месте.4 июля в Австралии у побережья острова Фрейзер мужчина погиб в результате нападения акулы. По данным полиции, акула напала на мужчину, когда тот находился в воде рядом с мысом Индиан-Хед. Спасательные службы прибыли на место инцидента, мужчине была оказана первая помощь, однако тот скончался на месте.3 июля в Австралии у берегов штата Квинсленд акула напала на 20-летнего аквалангиста, спортсмен погиб. Врач и медсестра на месте происшествия оказывали первую медицинскую помощь, пока не прибыли спасатели на вертолете. Но дайвер, которого акула укусила за ноги, скончался еще на берегу.5 июня в Австралии недалеко от города Лусинда штата Квинсленд акула-бык напала на ныряльщика, который занимался подводной рыбалкой, и откусила ему ласту. 17-летний подводный рыбак выжил.9 мая в США у берегов Северной Калифорнии акула напала на 26-летнего серфингиста, он скончался на месте. Из-за инцидента прибрежную полосу на полтора километра в обе стороны от места нападения закрыли на пять дней.3 января в Австралии большая белая акула напала на дайвера, когда тот нырял возле своей лодки. В результате нападения мужчина погиб. По данным полиции, на борту лодки вместе с дайвером также находилась женщина, она была доставлена в больницу в состоянии шока.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, в мире, австралия, египет, сша, акулы