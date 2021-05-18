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В Австралии серфер погиб после нападения акулы
В Австралии серфер погиб после нападения акулы - РИА Новости, 18.05.2021
В Австралии серфер погиб после нападения акулы
Мужчина скончался в результате нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщила служба скорой помощи штата в Twitter. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:06
2021-05-18T09:06
новый южный уэльс
австралия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина скончался в результате нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщила служба скорой помощи штата в Twitter.Согласно заявлению службы, медицинские работники отреагировали на сообщения, что акула укусила мужчину около пляжа Танкарри-Бич."Несмотря на все усилия медработников и прохожих на месте инцидента, мужчину не удалось реанимировать", - говорится в заявлении.По данным полиции штата, мужчина подвергся нападению во время серфинга.
https://ria.ru/20201219/akula-1589947229.html
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новый южный уэльс, австралия, происшествия, в мире

В Австралии серфер погиб после нападения акулы

09:06 18.05.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Albert Kok / Лимонная акула
Лимонная акула - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
CC BY-SA 3.0 / Albert Kok /
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина скончался в результате нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщила служба скорой помощи штата в Twitter.
Согласно заявлению службы, медицинские работники отреагировали на сообщения, что акула укусила мужчину около пляжа Танкарри-Бич.
"Несмотря на все усилия медработников и прохожих на месте инцидента, мужчину не удалось реанимировать", - говорится в заявлении.
По данным полиции штата, мужчина подвергся нападению во время серфинга.
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