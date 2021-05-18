https://ria.ru/20210518/akula-1732742674.html
В Австралии серфер погиб после нападения акулы
В Австралии серфер погиб после нападения акулы - РИА Новости, 18.05.2021
В Австралии серфер погиб после нападения акулы
Мужчина скончался в результате нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщила служба скорой помощи штата в Twitter. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:06
2021-05-18T09:06
2021-05-18T09:06
новый южный уэльс
австралия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина скончался в результате нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщила служба скорой помощи штата в Twitter.Согласно заявлению службы, медицинские работники отреагировали на сообщения, что акула укусила мужчину около пляжа Танкарри-Бич."Несмотря на все усилия медработников и прохожих на месте инцидента, мужчину не удалось реанимировать", - говорится в заявлении.По данным полиции штата, мужчина подвергся нападению во время серфинга.
https://ria.ru/20201219/akula-1589947229.html
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новый южный уэльс, австралия, происшествия, в мире