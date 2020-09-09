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https://ria.ru/20200909/akula-1577003144.html
В Австралии на популярном пляже серфер погиб из-за нападения акулы
На популярном пляже в Голд-Кост в Австралии 46-летний австралийский серфер погиб после нападения акулы, это первый смертельный случай в этом районе за 62 года,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:01
2020-09-09T19:01
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>На популярном пляже в Голд-Кост в Австралии 46-летний австралийский серфер погиб после нападения акулы, это первый смертельный случай в этом районе за 62 года, <a href="https://www.reuters.com/article/us-australia-shark/surfer-killed-in-shark-attack-on-australias-tourist-gold-coast-idUSKBN2600LO" target="_blank">сообщает</a> Reuters Australia. Трагедия произошла, несмотря на специальные “акульи сети” и другие меры по защите от морских хищников.Спортсмен был атакован на пляже Гринмаунт, месте проведения ежегодного чемпионата мира по серфингу. Одновременно в воде там могут находиться сотни человек, район считается одним из самых безопасных в Австралии.Другие серферы вытащили пострадавшего на берег. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Власти закрыли пляжи вдоль Голд-Кост.Премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук заявила, что в ловушку попала большая тигровая акула, но неизвестно, она ли напала на человека.Специально разработанные "акульи сети" размещаются в водах у многих популярных австралийских пляжей. Это снижает вероятность нападения рыб, но не создает полного барьера между пловцами и хищниками. На восточном побережье Австралии в последние месяцы произошло несколько столкновений людей с большими белыми акулами. Согласно данным, опубликованным обществом охраны природы Таронги, в 2020 году их зафиксировано в общей сложности 19.
https://ria.ru/20200905/akula-1576717203.html
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туризм, туристы, новости - туризм, квинсленд, австралия

В Австралии на популярном пляже серфер погиб из-за нападения акулы

19:01 09.09.2020
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© Flickr / volkТигровая акула
Тигровая акула - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Flickr / volk
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На популярном пляже в Голд-Кост в Австралии 46-летний австралийский серфер погиб после нападения акулы, это первый смертельный случай в этом районе за 62 года, сообщает Reuters Australia.
Трагедия произошла, несмотря на специальные “акульи сети” и другие меры по защите от морских хищников.
Спортсмен был атакован на пляже Гринмаунт, месте проведения ежегодного чемпионата мира по серфингу. Одновременно в воде там могут находиться сотни человек, район считается одним из самых безопасных в Австралии.
Другие серферы вытащили пострадавшего на берег. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Власти закрыли пляжи вдоль Голд-Кост.
Премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук заявила, что в ловушку попала большая тигровая акула, но неизвестно, она ли напала на человека.
Специально разработанные "акульи сети" размещаются в водах у многих популярных австралийских пляжей. Это снижает вероятность нападения рыб, но не создает полного барьера между пловцами и хищниками.
На восточном побережье Австралии в последние месяцы произошло несколько столкновений людей с большими белыми акулами. Согласно данным, опубликованным обществом охраны природы Таронги, в 2020 году их зафиксировано в общей сложности 19.
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