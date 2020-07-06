В Австралии из-за нападения акулы погиб 20-летний дайвер

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Австралии 20-летний аквалангист скончался после нападения акулы у берегов штата Квинсленд, В Австралии 20-летний аквалангист скончался после нападения акулы у берегов штата Квинсленд, сообщает ABC News.

На спортсмена напали на восточной стороне острова Фрейзер. Врач и медсестра на месте происшествия оказывали первую медицинскую помощь, пока не прибыли спасатели на вертолете. Но дайвер, которого акула укусила за ноги, скончался еще на берегу, сообщили в Квинслендской службе скорой помощи.

Полиция не сразу смогла установить личность жертвы, готовится отчет для коронера.

Мэр города Фрейзер-Кост Джордж Сеймур выразил соболезнования семье и друзьям молодого человека.

Нападение произошло недалеко от того места, где в апреле этого года 23-летнего квинслендского рейнджера Закари Робба смертельно ранила большая белая акула.