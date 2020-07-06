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В Австралии из-за нападения акулы погиб 20-летний дайвер
В Австралии 20-летний аквалангист скончался после нападения акулы у берегов штата Квинсленд, сообщает ABC News. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T03:08
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туризм, акулы, новости - туризм, западная австралия, квинсленд, австралия

В Австралии из-за нападения акулы погиб 20-летний дайвер

03:08 06.07.2020
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© Depositphotos / SURZetДайвер с белой акулой
Дайвер с белой акулой
© Depositphotos / SURZet
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Австралии 20-летний аквалангист скончался после нападения акулы у берегов штата Квинсленд, сообщает ABC News.
На спортсмена напали на восточной стороне острова Фрейзер. Врач и медсестра на месте происшествия оказывали первую медицинскую помощь, пока не прибыли спасатели на вертолете. Но дайвер, которого акула укусила за ноги, скончался еще на берегу, сообщили в Квинслендской службе скорой помощи.
Полиция не сразу смогла установить личность жертвы, готовится отчет для коронера.
Мэр города Фрейзер-Кост Джордж Сеймур выразил соболезнования семье и друзьям молодого человека.
Нападение произошло недалеко от того места, где в апреле этого года 23-летнего квинслендского рейнджера Закари Робба смертельно ранила большая белая акула.
Всего по меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения морских хищников в Австралии в этом году. 57-летний дайвер был убит в штате Западная Австралия в январе, а 60-летний серфер — у Кингсклиффа в штате Новый Южный Уэльс в июне.
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