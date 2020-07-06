https://ria.ru/20200706/1573910745.html
В Австралии из-за нападения акулы погиб 20-летний дайвер
В Австралии 20-летний аквалангист скончался после нападения акулы у берегов штата Квинсленд, сообщает ABC News. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T03:08
2020-07-06T03:08
туризм
туризм
акулы
новости - туризм
западная австралия
квинсленд
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156112/23/1561122366_45:0:2767:1531_1400x0_80_0_0_4c279d4ab2a233a0a3c999a7e1f632af.jpg
https://ria.ru/20200627/1573521325.html
западная австралия
квинсленд
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156112/23/1561122366_45:0:2767:1531_1400x0_80_0_0_4c279d4ab2a233a0a3c999a7e1f632af.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156112/23/1561122366_472:0:2513:1531_1400x0_80_0_0_1acf4e24e73b7529688d9c56c9a49076.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156112/23/1561122366_908:0:2439:1531_1400x0_80_0_0_ddcf9641061e5eca6526422391d9bcc4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, акулы, новости - туризм, западная австралия, квинсленд, австралия
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
В Австралии 20-летний аквалангист скончался после нападения акулы у берегов штата Квинсленд, сообщает
ABC News.
На спортсмена напали на восточной стороне острова Фрейзер. Врач и медсестра на месте происшествия оказывали первую медицинскую помощь, пока не прибыли спасатели на вертолете. Но дайвер, которого акула укусила за ноги, скончался еще на берегу, сообщили в Квинслендской службе скорой помощи.
Полиция не сразу смогла установить личность жертвы, готовится отчет для коронера.
Мэр города Фрейзер-Кост Джордж Сеймур выразил соболезнования семье и друзьям молодого человека.
Нападение произошло недалеко от того места, где в апреле этого года 23-летнего квинслендского рейнджера Закари Робба смертельно ранила большая белая акула.
Всего по меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения морских хищников в Австралии в этом году. 57-летний дайвер был убит в штате Западная Австралия в январе, а 60-летний серфер — у Кингсклиффа в штате Новый Южный Уэльс в июне.