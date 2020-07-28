Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575017409.html
На северо-востоке США женщина скончалась после нападения акулы
Женщина в американском штате Мэн, расположенном на северо-востоке США, скончалась после нападения акулы, сообщает морской патруль штата. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:10
мэн (штат)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/87/1560738710_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_9fd9f31d3e32e50947bdc130284cd6c1.jpg
https://ria.ru/20200720/1574621194.html
1
мэн (штат)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/87/1560738710_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_9fd9f31d3e32e50947bdc130284cd6c1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156073/87/1560738710_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_2c8f537cc15de85af641682143483e98.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/87/1560738710_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_8939921e25425a6f5cb260d3dd581831.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мэн (штат), сша, в мире

На северо-востоке США женщина скончалась после нападения акулы

04:10 28.07.2020
4328
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкула
Акула
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Акула. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Женщина в американском штате Мэн, расположенном на северо-востоке США, скончалась после нападения акулы, сообщает морской патруль штата.
"Морской патруль штата Мэн расследует смерть женщины, зафиксированную сегодня вблизи Острова Бэйли. Согласно морскому патрулю, свидетель сообщил, что женщина плыла возле побережья около Уайт Сейлс Лейн, когда получила ранения в результате (инцидента – ред.), оказавшегося нападением акулы", - говорится в сообщении на сайте правительства штата.
Отмечается, что находившиеся поблизости каякеры вынесли женщину на берег, на место происшествия прибыли представители спасательной службы, после чего был зафиксирован факт смерти.
Морской патруль призвал к предельной осторожности во время купания или катания на лодке вблизи Острова Бэйли.
Как отмечает местное издание Portland Press Herald со ссылкой на профессора Государственного университета Аризоны Джеймса Куликовски, специализирующегося в области изучения акул, до этого в Мэне был зафиксирован только один случай нападения акулы на человека. По словам эксперта, акула, вероятно, приняла женщину за добычу.
Полицейский Адриан Косицки во время спасения ребенка от акулы во Флориде
20 июля, 23:52Туризм
В США сняли на видео, как полицейский спас ребенка от акулы
1011814
Обсудить 1
Мэн (штат)СШАВ мире
Рекомендуем
Суперкар Lamborghini Huracan
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
Гроза
СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Побережье города Манджера, Австралия
Женщина нашла на пляже необычных существ
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Розовое игристое вино
Раскрыта причина особого влияния вина на россиян
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
"Известия": Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР
Аэропорт Южно-Сахалинска
Сообщение о "минировании" аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным
Фотоснимок коронавируса
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом
Мясо
РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Богдана Осипова с детьми
Прокуроры потребовали оставить под стражей заключенную в США россиянку
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Аляски произошло землетрясение
Пожилые женщины в медицинских масках
Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий
Самолет в небе
Во Вьетнаме приостановили внутренние полеты в Дананг из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
22:14Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Лента новостейМолния