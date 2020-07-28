На северо-востоке США женщина скончалась после нападения акулы

"Морской патруль штата Мэн расследует смерть женщины, зафиксированную сегодня вблизи Острова Бэйли. Согласно морскому патрулю, свидетель сообщил, что женщина плыла возле побережья около Уайт Сейлс Лейн, когда получила ранения в результате (инцидента – ред.), оказавшегося нападением акулы", - говорится в сообщении на сайте правительства штата.