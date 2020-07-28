На северо-востоке США женщина скончалась после нападения акулы

"Морской патруль штата Мэн расследует смерть женщины, зафиксированную сегодня вблизи Острова Бэйли. Согласно морскому патрулю, свидетель сообщил, что женщина плыла возле побережья около Уайт Сейлс Лейн, когда получила ранения в результате (инцидента – ред.), оказавшегося нападением акулы", - говорится в сообщении на сайте правительства штата.
Отмечается, что находившиеся поблизости каякеры вынесли женщину на берег, на место происшествия прибыли представители спасательной службы, после чего был зафиксирован факт смерти.
Морской патруль призвал к предельной осторожности во время купания или катания на лодке вблизи Острова Бэйли.
Как отмечает местное издание Portland Press Herald со ссылкой на профессора Государственного университета Аризоны Джеймса Куликовски, специализирующегося в области изучения акул, до этого в Мэне был зафиксирован только один случай нападения акулы на человека. По словам эксперта, акула, вероятно, приняла женщину за добычу.