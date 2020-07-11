В Австралии подросток погиб при нападении акулы

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подросток погиб в результате нападения акулы у побережья Подросток погиб в результате нападения акулы у побережья Австралии , сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.

"Свидетели сообщили полиции, что на подростка напала акула, когда он занимался серфингом ... у пляжа Вули, рядом с Графтаном", - сообщается в пресс-релизе полиции.

Пострадавшего подростка доставили на берег, ему была оказана первая помощь, однако он скончался на месте.

Власти закрыли близлежащие пляжи.