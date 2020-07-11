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В Австралии подросток погиб при нападении акулы
Подросток погиб в результате нападения акулы у побережья Австралии, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:41
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австралия, в мире

В Австралии подросток погиб при нападении акулы

09:41 11.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкула
Акула
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Акула. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подросток погиб в результате нападения акулы у побережья Австралии, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.
"Свидетели сообщили полиции, что на подростка напала акула, когда он занимался серфингом ... у пляжа Вули, рядом с Графтаном", - сообщается в пресс-релизе полиции.
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Пострадавшего подростка доставили на берег, ему была оказана первая помощь, однако он скончался на месте.
Власти закрыли близлежащие пляжи.
В прошлую субботу у побережья австралийского острова Фрейзер мужчина погиб в результате нападения акулы. В июне трехметровая акула напала на серфингиста у берегов города Кингсклифф в австралийском штате Новый Южный Уэльс, мужчина скончался от полученных ран.
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