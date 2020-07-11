https://ria.ru/20200711/1574202259.html
В Австралии подросток погиб при нападении акулы
Подросток погиб в результате нападения акулы у побережья Австралии, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:41
2020-07-11T09:41
австралия
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австралия, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Подросток погиб в результате нападения акулы у побережья Австралии
, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.
"Свидетели сообщили полиции, что на подростка напала акула, когда он занимался серфингом ... у пляжа Вули, рядом с Графтаном", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Пострадавшего подростка доставили на берег, ему была оказана первая помощь, однако он скончался на месте.
Власти закрыли близлежащие пляжи.
В прошлую субботу у побережья австралийского острова Фрейзер мужчина погиб в результате нападения акулы. В июне трехметровая акула напала на серфингиста у берегов города Кингсклифф в австралийском штате Новый Южный Уэльс, мужчина скончался от полученных ран.