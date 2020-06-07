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Туризм
2020-06-07T03:45
https://ria.ru/20200607/1572545073.html
В Австралии акула напала на рыбака и откусила ему ласту
https://cdn25.img.ria.ru/images/71361/76/713617658_0:72:800:522_1036x0_80_0_0_ad4533f30b6be4fc6b14033907e2ca3b.jpg
РИА Новости

В Австралии акула напала на рыбака и откусила ему ласту

03:45 07.06.2020
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© Фото : Albert KokТупорылая акула (акула-бык)
Тупорылая акула (акула-бык)
© Фото : Albert Kok
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Австралии акула-бык напала на ныряльщика, который занимался подводной рыбалкой, и откусила ему ласту, сообщает For The Win.
Лахлан Пай, 17-летний подводный рыбак, пережил встречу с бычьей акулой, которая, по его словам, “появилась из ниоткуда”.
Инцидент произошел недалеко от города Лусинда штата Квинсленд. Пай нырял с другом, но тот в момент нападения оставался в лодке.
Рыбаку удалось застрелить луциана (промысловая рыба).
"Когда я начал подниматься, бычья акула внезапно набросилась на меня", — рассказывает Пай.
Хищницу интересовала не рыба, а ласты и в одну из них она вгрызлась.
По словам ныряльщика, он решил, что может потерять ногу. Но акула уплыла со своей добычей, а Пай с гарпуном и уловом вернулся в лодку.
Сначала он хотел перестать нырять, но передумал, после того, как ему объяснили, что акулу привлекли яркие полосы на ластах.
Тупорылая акула, или серая бычья акула, или акула-бык считается одной из самых опасных для человека.
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