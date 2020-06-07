В Австралии акула напала на рыбака и откусила ему ласту

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Австралии акула-бык напала на ныряльщика, который занимался подводной рыбалкой, и откусила ему ласту, В Австралии акула-бык напала на ныряльщика, который занимался подводной рыбалкой, и откусила ему ласту, сообщает For The Win.

Лахлан Пай, 17-летний подводный рыбак, пережил встречу с бычьей акулой, которая, по его словам, “появилась из ниоткуда”.

Инцидент произошел недалеко от города Лусинда штата Квинсленд. Пай нырял с другом, но тот в момент нападения оставался в лодке.

Рыбаку удалось застрелить луциана (промысловая рыба).

"Когда я начал подниматься, бычья акула внезапно набросилась на меня", — рассказывает Пай.

Хищницу интересовала не рыба, а ласты и в одну из них она вгрызлась.

По словам ныряльщика, он решил, что может потерять ногу. Но акула уплыла со своей добычей, а Пай с гарпуном и уловом вернулся в лодку.

Сначала он хотел перестать нырять, но передумал, после того, как ему объяснили, что акулу привлекли яркие полосы на ластах.