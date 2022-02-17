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Туризм
https://ria.ru/20220217/sidney-1773284317.html
Пляжи Сиднея закрыли после того, как акула съела пловца
Пляжи Сиднея закрыли после того, как акула съела пловца - РИА Новости, 17.02.2022
Пляжи Сиднея закрыли после того, как акула съела пловца
Ряд центральных пляжей в австралийском Сиднее закрыли для купания после гибели человека от нападения акулы, она просто растерзала 35-летнего пловца на глазах у... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:19
2022-02-17T16:19
туризм
новый южный уэльс
сидней
австралия
туризм
новости - туризм
пляжи
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ряд центральных пляжей в австралийском Сиднее закрыли для купания после гибели человека от нападения акулы, она просто растерзала 35-летнего пловца на глазах у очевидцев.В числе закрытых пляжей — самый знаменитый в городе Бондай, соседние с ним Бронте и Тамарама, а также Куджи. "Пожалуйста, не пытайтесь входить в воду", — предупредила полиция штата Новый Южный Уэльс в Twitter.Как сообщил телеканал 9News, нападение произошло 16 февраля в океане у пляжа Литтл-Бей, который теперь тоже закрыт. По словам очевидцев, длина хищной рыбы составляла 4,5 метра. В окрестных водах Сиднея после этого несчастного случая установлены ловушки для акул, которые передают сигналы через спутник об опасности, но не причиняют вреда морским обитателям.Уточняется, что пляжи закрыты, в частности, из опасений, что акула может все еще находиться поблизости и нападать на людей. Однако на Литтл-Бей уже купаются люди, несмотря на предупреждение полиции. Как отмечает телеканал, хотя случаи нападения акул на купающихся и серфингистов не редкость в Австралии, это первое убийство человека с 1963 года.
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новый южный уэльс, сидней, австралия, туризм, новости - туризм, пляжи
16:19 17.02.2022
 
Пляжи Сиднея закрыли после того, как акула съела пловца

Центральные пляжи Сиднея закрыли для купания из-за гибели человека после нападения акулы

CC BY-SA 2.0 / Kim / Manly BeachПляж Мэнли-Бич в Сиднее
Пляж Мэнли-Бич в Сиднее - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Kim / Manly Beach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ряд центральных пляжей в австралийском Сиднее закрыли для купания после гибели человека от нападения акулы, она просто растерзала 35-летнего пловца на глазах у очевидцев.
В числе закрытых пляжей — самый знаменитый в городе Бондай, соседние с ним Бронте и Тамарама, а также Куджи. "Пожалуйста, не пытайтесь входить в воду", — предупредила полиция штата Новый Южный Уэльс в Twitter.
Как сообщил телеканал 9News, нападение произошло 16 февраля в океане у пляжа Литтл-Бей, который теперь тоже закрыт. По словам очевидцев, длина хищной рыбы составляла 4,5 метра.
В окрестных водах Сиднея после этого несчастного случая установлены ловушки для акул, которые передают сигналы через спутник об опасности, но не причиняют вреда морским обитателям.
Уточняется, что пляжи закрыты, в частности, из опасений, что акула может все еще находиться поблизости и нападать на людей. Однако на Литтл-Бей уже купаются люди, несмотря на предупреждение полиции.
Как отмечает телеканал, хотя случаи нападения акул на купающихся и серфингистов не редкость в Австралии, это первое убийство человека с 1963 года.
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