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В Австралии мужчина погиб при нападении акулы
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РИА Новости

В Австралии мужчина погиб при нападении акулы

14:50 05.01.2020
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
Машины скорой помощи в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мужчина погиб в результате нападения акулы в штате Западная Австралия, сообщает местная спасательная служба.
"Сотрудники служб, отвечающих за рыболовство, в настоящее время совместно с полицией Западной Австралии участвуют в (расследовании – ред.) укуса акулы со смертельным исходом на острове Калл, вблизи города Эсперанс", - заявила спасательная служба штата Западная Австралия в Twitter.
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Как сообщает новостной портал news.com.au, инцидент произошел в воскресенье около 13.30 по местному времени (08.30 мск). Большая белая акула напала на дайвера, когда тот нырял возле своей лодки.
По данным полиции, на борту лодки вместе с дайвером также находилась женщина, она была доставлена в больницу в состоянии шока.
Поиски тела погибшего продолжаются.
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