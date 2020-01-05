В Австралии мужчина погиб при нападении акулы

"Сотрудники служб, отвечающих за рыболовство, в настоящее время совместно с полицией Западной Австралии участвуют в (расследовании – ред.) укуса акулы со смертельным исходом на острове Калл, вблизи города Эсперанс", - заявила спасательная служба штата Западная Австралия в Twitter.

Как сообщает новостной портал news.com.au, инцидент произошел в воскресенье около 13.30 по местному времени (08.30 мск). Большая белая акула напала на дайвера, когда тот нырял возле своей лодки.