https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html

"Несколько мест в России": где можно увидеть самых крупных животных планеты

"Несколько мест в России": где можно увидеть самых крупных животных планеты - РИА Новости, 08.06.2022

"Несколько мест в России": где можно увидеть самых крупных животных планеты

В мире сегодня отмечают День океанов. Этот праздник учредили в 2008-м. И понятно почему: почти восемьдесят процентов земной поверхности покрывает вода. Сейчас в РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:00

2022-06-08T08:00

2022-06-08T14:45

туризм

туризм

антарктида

россия

кипр

российская академия наук

камчатский край

командорские острова

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В мире сегодня отмечают День океанов. Этот праздник учредили в 2008-м. И понятно почему: почти восемьдесят процентов земной поверхности покрывает вода. Сейчас в морях не только киты поражают своими размерами, но и мусорные острова. Отколовшиеся айсберги вызывают миграцию рыб и млекопитающих. Где увидеть морских гигантов, что им угрожает и чем помогают туристы — в материале РИА Новости.Океан — это легкие планетыЕсть мнение, что Мировой океан менее изучен, чем космос. "Не менее, но по-другому", — говорит Филипп Сапожников, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова. За водной оболочкой Земли наблюдают и со спутников. Но в первую очередь ученых интересует то, что полезно человеку с экономической точки зрения."Масштаб биологического изучения океана — процентов семь. Если брать по крупным млекопитающим, и того меньше. Слишком большое море, изучать китов со спутников трудно. Метки не везде приветствуются, да и на новорожденного китенка вы же ее не поставите, — объясняет Сапожников. — То же самое с косяками рыб, акулами. Мы не можем, например, сказать: у нас на планете 300 миллионов акул".Кроме того, океан все время в движении: меняются климат и течения, откалываются куски шельфовых ледников в Антарктиде. "Наблюдать за ними в динамике интересно. Но это привлекает и из-за их влияния на планету в целом, — поясняет ученый. — Океан — легкие Земли".Надо "щупать" глазамиТуризм в океане — это, с одной стороны, возможность увидеть красоту: подводный мир, коралловые рифы, миграции птиц. С другой — отследить глобальные явления.Например, когда два года назад откололся гигантский айсберг от Антарктиды и дрейфовал в море Уэдделла, многие туристические корабли проходили на большом расстоянии и показывали его пассажирам. Там же бурно развивалась миграция птиц, китов, менялась экосистема вокруг. "Мы были на научном судне и все это видели. Такие явления надо "щупать" глазами, о них должны рассказывать опытные гиды", — говорит сотрудник Института океанологии.Еще одни "гиганты" морей, которые, по мнению ученых и экологов, необходимо показывать туристам, — мусорные острова, неприглядный результат человеческой деятельности. Но это тоже часть реальности: они обрастают морскими жителями, там развиваются насекомые, иногда кормятся птицы. Далеко забираться не надо, такое есть и в Черном, и в Средиземном морях."В Индийском океане я подружился с кашалотом. Мы долгое время общались в воде, — рассказывал РИА Новости тревел-фотограф Михаил Коростелев. — Вдруг кит увидел пластиковый пакет в волнах, нырнул за ним, раскрыл пасть и бросил его прямо мне. Словно обвинял: "Твои собратья приносят мусор в мой дом и мешают жить — пластик засоряет наши желудки!"Лодок больше, чем китовУвидеть кашалота (это крупнейший из зубатых китов) можно и в России. Обитают они практически по всему Мировому океану — например, возле Командорских островов. Там же водятся финвалы (близкий родственник синего кита, второе по величине животное на планете), горбатые киты и другие большие млекопитающие моря.На Землю Франца-Иосифа советуют отправляться, чтобы посмотреть на гренландских китов и нарвалов. Туристы любят наблюдать за гигантами на Шантарских островах и на Камчатке, а к Соловецким летом приплывают белухи.Недавно российские ученые обнаружили новый вид китов в акватории Курильских островов.Наблюдение за этими животными — whale watching — отдельное направление туризма, распространенное по всему миру. И в целом путешественники особо не мешают гигантам. Однако, например, год назад ученые предложили сократить число туристов на сапбордах, которые любуются млекопитающими в бухте Врангеля. Оказалось, людей там порой больше, чем самих животных, а это ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов.Для того чтобы увидеть синих китов, самых больших животных на планете, советуют ехать на Шри-Ланку. Популярен порт Мириссы, тут тоже число лодок порой зашкаливает. Но, если повезет, впечатления на всю жизнь. Размер гиганта может достигать 30 метров, а вес — 150 тонн.Как и многие другие виды китов, синий занесен в Красную книгу. Если раньше основной угрозой для этих млекопитающих был промысел, то сейчас — загрязнение морей, нарушение привычного образа жизни.Жизнь черепах трудна и опаснаМорские черепахи, которые практически не менялись на протяжении десятков миллионов лет, тоже в опасности. "Брошенные рыболовецкие сети, в некоторых местах — повышение уровня моря, браконьерский промысел, полиэтилен в море: жизнь черепах трудна и опасна, — говорит Филипп Сапожников. — Человек должен помогать им остаться на планете".Порой они откладывают яйца на популярных побережьях. Туристов просят подвинуться. Например, в 2020-м часть пляжа Май Као в национальном парке "Сиринат" на Пхукете закрыли из-за гнезда кожистой черепахи. Этот вид считается крупнейшим из современных и находится под угрозой исчезновения. У самой большой длина тела составляла 2,6 метра, а размах передних ласт — 2,5. Кстати, из-за коронавируса, когда пляжи опустели, черепахи стали возвращаться к побережьям Таиланда.На Кипре, берегах Африки, в Индонезии и разных регионах Индокитая также есть районы, где эти земноводные откладывают яйца на пляжах. Некоторые из таких мест становятся туристическими достопримечательностями. Например, острова Гили в Индонезии, где находится черепаший заповедник, районы Кипра, куда приплывают зеленая и большеголовая черепахи (тоже гиганты, но поменьше кожистых).Путешественникам нельзя беспокоить кладки и тем более разорять. Но когда черепашата ползут к морю — это очень увлекательное зрелище.Ластоногие нуждаются в помощиЛастоногие, которые могут похвастаться изрядными размерами и доступностью для наблюдений, тоже под угрозой исчезновения. Традиционно человек охотился на тюленей и какие-то виды истребил. Например, в Черном море уже практически не встретить тюленя-монаха. Последнего у берегов Крыма видели в начале 1990-х, небольшое число обитает в районе Румынии и Турции.Сейчас эти морские животные страдают не от промысла, а, как и многие другие, от пластика. Например, по словам Владимира Бурканова, ведущего научного сотрудника лаборатории экологии высших позвоночных Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, один-два процента популяции морских котиков травмированы инородными предметами. Это не менее двух тысяч особей на острове Тюлений — в целом их там 180-200 тысяч. Страдают и сивучи, которых в российских водах всего около 20 тысяч. Это крупнейшие в мире ушастые тюлени.Звери запутываются в обрывках сетей, тралов, которые превращаются в удавки, впиваются до крови и костей. Животные мучаются и, если им не помочь, зачастую погибают.Увидеть удивительных морских обитателей можно во многих регионах России. Особенно богаты ими Камчатка и Северные Курилы, которые даже называют роддомом для ластоногих, а также Приморье. В Финском заливе недавно посчитали краснокнижных серых тюленей. Но даже если численность каких-то видов пока не вызывает опасений, они нуждаются в помощи.Эпоха не только красоты"Мы живем в эпоху не только красоты океана, но и тех реалий, которые нужно принимать к сведению в очень бурную эпоху перемен, в том числе климатических, — говорит Филипп Сапожников. — Это очень интересные явления. Они крайне поучительны, если размышлять об участии человека в истории Земли и о том, какие результаты приносит его деятельность в морскую экосистему".Ученый уверен, что нужно вести широкую популяризационную работу: за счет туризма, демонстрации фильмов. Важно, чтобы не только сейчас, но и в будущем можно было увидеть китов, черепах, котиков, разноцветных рыб, коралловые рифы. То есть всю красоту океана в его пока еще первозданном виде.

https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html

https://ria.ru/20201211/cherepakhi-1588653907.html

https://ria.ru/20220124/kamchatka-1768906610.html

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Лана Баева

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